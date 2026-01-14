Hlasujte v anketě Prodejna roku 2025 – Visa Czech Top Shop
Ocenění Visa Czech Top Shop je od roku 2021 udělováno ve spolupráci se společností Visa kamenným prodejnám po celém Česku.
Nejlepší kamenné prodejny jsou vybíráni každý měsíc na základě bodového hodnocení provozoven prodeje a služeb od nezávislé komise inspektorů. Ta každý měsíc navštíví nominovanou skupinu provozoven a hodnotí zákaznickou zkušenost v kategoriích, jako jsou exteriér a interiér prodejny, prezentace služeb, personál, užití inovací nebo moderní platební metody.
Z 12 vítězů jednotlivých měsíců nyní můžete zvolit PRODEJNU ROKU 2025.
Ze zaslaných odpovědí vylosujeme výherce Samsung Smart Monitoru.
Odkaz na profily 12 finalistů roku 2025 je ZDE.
Hlasovat můžete ZDE.
Pokud se Vám nepodaří odhlasovat ve formuláři, pošlete na email: redakce@mistoprodeje.cz
Pořadatelem ankety i celé soutěže PRODEJNA ROKU – Visa Czech Top Shop 2025 je společnost INSTORE CONSULTING EU s.r.o. – www.mistoprodeje.cz, titulárním partnerem je společnost Visa, dalšími partnery projektu jsou společnosti, MORIS design a BankID. Mediálním partnerem je Newstream.
Hlasování bude ukončeno 25. 1. 2026 ve 12 hodin.
Červencové ocenění Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu putovalo do jihočeských Strakonic – do obchodu Šumava Forrest. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci soutěže Visa Czech Top Shop spolu s partnery z Fio Banky, která s prodejnou spolupracuje. Přítomní byli i zástupci oceněné prodejny, včetně brand manažerky Dominiky Křenové.
Zprávy z firem
Zářijovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala zážitková prodejna Havlíkovy apotéky v Železné ulici v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže včetně Jiřího Berana, General Managera Visa Czech Top Shop, dále Marek Růžička, CEO společnosti Bank iD, Marek Dub za KB SmartPay, která stojí za platebními řešeními v prodejně, a samozřejmě tým Havlíkovy apotéky včetně marketingového manažera Patrika Šalamona, jednatelky Vivien Nagy a vedoucí prodejny Kateřiny Jílkové.
Money
Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.
Money
Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop opět ukázalo, že moderní retail může mít mnoho podob. Od technologicky vyspělé drogerie přes tvořivý prostor pro milovníky ručních prací až po špičkovou outdoorovou prodejnu. Všechny oceněné prodejny spojuje důraz na kvalitu, přehlednost a zákaznický komfort.
Money
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.