Hlasujte v anketě Prodejna roku 2025 – Visa Czech Top Shop

Vyberte Prodejnu roku 2024 - Visa Czech Top Shop
Ocenění Visa Czech Top Shop je od roku 2021 udělováno ve spolupráci se společností Visa kamenným prodejnám po celém Česku.

Nejlepší kamenné prodejny jsou vybíráni každý měsíc na základě bodového hodnocení provozoven prodeje a služeb od nezávislé komise inspektorů. Ta každý měsíc navštíví nominovanou skupinu provozoven a hodnotí zákaznickou zkušenost v kategoriích, jako jsou exteriér a interiér prodejny, prezentace služeb, personál, užití inovací nebo moderní platební metody.

Z 12 vítězů jednotlivých měsíců nyní můžete zvolit PRODEJNU ROKU 2025.

Ze zaslaných odpovědí vylosujeme výherce Samsung Smart Monitoru.

Odkaz na profily 12 finalistů roku 2025 je ZDE.

Hlasovat můžete ZDE.

Pokud se Vám nepodaří odhlasovat ve formuláři, pošlete na email: redakce@mistoprodeje.cz

Pořadatelem ankety i celé soutěže PRODEJNA ROKU – Visa Czech Top Shop 2025 je společnost INSTORE CONSULTING EU s.r.o. – www.mistoprodeje.cz, titulárním partnerem je společnost Visa, dalšími partnery projektu jsou společnosti, MORIS design a BankID. Mediálním partnerem je Newstream.

Hlasování bude ukončeno 25. 1. 2026 ve 12 hodin.

Strakonický obchůdek Šumava Forrest míří do finálového klání o titul nejlepší prodejny

Červencové ocenění Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu putovalo do jihočeských Strakonic – do obchodu Šumava Forrest. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci soutěže Visa Czech Top Shop spolu s partnery z Fio Banky, která s prodejnou spolupracuje. Přítomní byli i zástupci oceněné prodejny, včetně brand manažerky Dominiky Křenové.

Přečíst článek

Havlíkova apotéka v Praze převzala ocenění Visa Czech Top Shop za září 2025

Zářijovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala zážitková prodejna Havlíkovy apotéky v Železné ulici v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže včetně Jiřího Berana, General Managera Visa Czech Top Shop, dále Marek Růžička, CEO společnosti Bank iD, Marek Dub za KB SmartPay, která stojí za platebními řešeními v prodejně, a samozřejmě tým Havlíkovy apotéky včetně marketingového manažera Patrika Šalamona, jednatelky Vivien Nagy a vedoucí prodejny Kateřiny Jílkové.

Přečíst článek

Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop

Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.

Přečíst článek

Retail, který inspiruje: tři prodejny, které bodovaly v říjnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop

Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop opět ukázalo, že moderní retail může mít mnoho podob. Od technologicky vyspělé drogerie přes tvořivý prostor pro milovníky ručních prací až po špičkovou outdoorovou prodejnu. Všechny oceněné prodejny spojuje důraz na kvalitu, přehlednost a zákaznický komfort.

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Money

Newstream & Partner

Česko je malé hřiště. Fond Českého Bydlení míří za hranice

Bytový dům v Německu
Užito se svolením Fond Českého Bydlení SICAV
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český trh je fragmentovaný a omezený velikostí. Zakladatelé Fondu Českého Bydlení proto míří do Německa, největšího evropského trhu nájemního bydlení.

Fond Českého Bydlení začínal mimo hlavní centra, s důrazem na dlouhodobé nájemní bydlení a konzervativní výnosy. Postupně vybudoval portfolio v hodnotě přes dvě miliardy korun. Teď přichází na německý trh.

Během loňského roku Fond Českého Bydlení SICAV dokončil akvizici portfolia 198 bytů v Sasku a Bavorsku. Hodnota transakcí dosáhla vyšších stovek milionů korun a německé nemovitosti nyní tvoří více než pětinu celkového portfolia fondu. Celkem fond spravuje 1 060 bytových a nebytových jednotek s pronajímatelnou plochou téměř 62 tisíc metrů čtverečních.

Českou korunu drží na silných úrovních tuzemské firmy

Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku

Money

Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Zkušenosti z Penty, USA i regionů

Za expanzí stojí dvojice spoluzakladatelů s mezinárodní zkušeností. Jakub Kořínek v minulosti řídil aktivity finanční skupiny Penta Investments na německém a rakouském trhu. Tomáš Novák se dlouhodobě pohybuje na realitním trhu ve Spojených státech. Právě kombinace institucionálního přístupu a praktické zkušenosti s nájemním bydlením je podle nich klíčem k dalšímu růstu.

„Český trh je z pohledu nájemního bydlení relativně malý a velmi fragmentovaný. Pokud chcete fond budovat dlouhodobě a ve větším měřítku, dříve nebo později musíte za hranice,“ říká Jakub Kořínek.

Volba Německa podle něj nebyla náhodná. Jde o největší evropský trh nájemního bydlení, kde více než polovina domácností bydlí v nájmu. „Zároveň vstupujeme v okamžiku, kdy ceny rezidenčních nemovitostí stále nedosahují úrovně roku 2022. To z pohledu dlouhodobého investora vytváří zajímavé vstupní podmínky,“ dodává.

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením

Reality

Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Energetika jako investiční páka

Fond se v Německu zaměřil na bytové domy ve spádových oblastech Drážďan a Lipska,  konkrétně ve městech Freiberg, Oschatz a Riesa a v bavorském Bayreuthu. Nejde o metropole, ale o stabilní regionální centra s dobrou infrastrukturou, dostupným bydlením a stabilní poptávkou po nájmech.

Klíčovým investičním tématem je podle zakladatelů energetická efektivita. „Německý trh dokáže mnohem lépe než český promítnout energetickou náročnost budov do výše nájemného. To nám umožňuje systematicky zvyšovat hodnotu domů prostřednictvím rekonstrukcí a úspor energií,“ vysvětluje Kořínek.

Rekonstrukce mají zajišťovat především prověřené české stavební firmy, se kterými fond dlouhodobě spolupracuje. Blízkost lokalit k českým hranicím umožňuje provozní i nákladové synergie, které by při vzdálenější expanzi nebyly možné.

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.

Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná

Reality

Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Další růst na obou trzích

Po dokončení akvizice tvoří německé projekty přibližně 22,5 procenta portfolia fondu. Podle Tomáše Nováka existuje v některých případech prostor pro postupné zvyšování nájemného směrem k tržním úrovním, což může v čase zlepšit výkonnost i hodnotu nemovitostí.

„Německo nevnímáme jako jednorázový výlet, ale jako dlouhodobý směr. Zkušenosti a reference z tohoto trhu nám otevírají dveře k dalším transakcím,“ říká Novák. Současně fond pokračuje i v růstu na českém trhu a má rozjednané další akvizice.

Lucie Krajná

Už nejen útěk před zimou. Češi si ve Španělsku pořizují větší a dražší nemovitosti pro delší pobyty

Reality

Zatímco ještě před pěti lety nakupovali Češi ve Španělsku především menší a levnější byty, dnes se poohlížejí po větších a také dražších. „Costa del Sol dřív byla destinací, kam se utíkalo před zimou. Nyní můžeme čím dál tím častěji sledovat, že lidi se sem relokují na mnohem delší dobu. A tomu odpovídají i nemovitosti, které se prodávají. Zvětšují se a rostou na ceně,“ říká Lucie Krajná, majitelka realitní kanceláře RE/MAX Lusso, která zajišťuje nákup a provoz nemovitostí na španělském pobřeží Costa del Sol.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Karel Videcký. Business development & vztahy s investory ve společnosti Property Fund for Living

V Česku přibývá osob s Alzheimerem. A lůžka pro ně chybí

Zprávy z firem

V České republice rychle přibývá lidí s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy stařecké demence. Ačkoliv jde o jednu z nejzávažnějších výzev stárnoucí populace, stávající systém zdravotní a sociální péče na tuto situaci zatím není připraven. Chybějí specializovaná lůžka, včasná diagnostika i podpora pro rodinné pečovatele. Pokud stát nezareaguje, hrozí přetížení zdravotního systému, kolaps domácí péče a výrazný nárůst veřejných výdajů.

Michal Nosek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

David Ondráčka: O francouzském umění stávkovat

Stávka francouzských farmářů
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Mám nyní možnost částečně žít ve Francii a umění stávek je zde jedno z nezajímavějších. O Francouzích se traduje leccos, děláme si srandu, že stávkují hodně, často a nahlas. A když se na to člověk dívá déle než jedno zablokované ráno, zjistí, že stávkování je ve Francii vlastně svébytné umění.

V tom chaosu je překvapivě dost řádu a probíhá i s jistou grácií a vzájemnou tolerancí. Patří to ke koloritu života společnosti – Francouz se přizpůsobí, Čech se spíš rozčílí. Trocha tolerance a nadhledu by se v tomto směru hodila i nám. Protest je cenou za společenskou rovnováhu.

Francouzské stávky: chaos s určitými pravidly

Naposledy to dnes ráno předvedli zemědělci. Traktory zaparkované na levém břehu Paříže, od Eiffelovky až k parlamentu, doprava odkloněná, turisté bloudí, taxíky objíždějí. Scéna jako z filmu, který jste už viděli, ale přesto se na něj díváte znovu – k Francii to tak nějak patří. Protest tu není výjimkou, ale součástí života společnosti, podobně jako kavárny, bagety nebo kruhové objezdy. A přesto to celé probíhá s určitým humorem a pochopením, že zemědělci mají své zájmy, hájí si je a na chvíli to přináší určitý diskomfort.

Stávka francouzských farmářů David Ondráčka

Francouzi stávkují už jen z povinnosti

Pamatuju si několik menších stávek, kdy jsem měl pocit, že se stávkuje už trochu ze zvyku, tak nějak z povinnosti unaveně. Všichni vědí, že „něco se děje“, ale málokdo si kvůli tomu zruší program. Metro nejede? Dobře, vezmu kolo. Je to nepříjemné, ale očekávané. Francouz se s tím naučil žít. A hlavně – ví, že to není proti němu osobně.

Hodně cítit byla stávka kuchařek ve školních jídelnách. Najednou rodiče museli v poledne vyzvednout děti, nakrmit je a vrátit zpátky do školy. Logistická noční můra, kterou pocítili úplně všichni. Žádné abstraktní heslo, žádné vzdálené ministerstvo. A o stávce se dost mluvilo, bolela mnoho lidí.

Film Kmotr se stal předobrazem některých českých politických hráčů

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jak se zrodili čeští političtí kmotři

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabízí několik ukázek. Ve druhé se Ondráčka věnuje fenoménu politických podnikatelů, pro které se v Česku ujal termín kmotři nebo zcela zavádějící označení lobbisté.

David Ondráčka

Přečíst článek

Vyjednávání politiků

Důležitá je přitom reakce politiků, tedy sociální dialog. Nejde jen o to, kolik ustoupí, ale především o to, jak se vůbec chovají. Ve Francii existuje určitá kultura vyjednávání s odbory – tvrdá, hlučná, ale reálná. Odbory jsou partnerem, nikoli kulisou. Když hrozí stávka, bere se vážně: ne jako PR riziko, ale jako skutečný problém, který může zemi ochromit a vyžaduje hledání kompromisu. To neznamená ve všem ustoupit, ale jednat a cestu společně najít.

Stávka francouzských farmářů David Ondráčka

Francouzi hrozí stávkou, v Česku odbory píší výzvy a svolávají tiskovky

To je rozdíl, který je z Česka vidět až bolestně ostře. Naše tripartita vedle toho působí skoro roztomile. Odbory u nás existují, ale spíš formálně. Český odborář často připomíná funkcionáře s vizitkou, ale bez vizí. Místo organizace protestů tisková konference. Místo vyjednávání výzva. Místo skutečného tlaku opatrná slova, aby se někoho náhodou nedotkli. A především: nikdo se jich reálně nebojí, což je pro odbory a jejich vliv smrtelné.

Jenže je to i o nás. V Česku jsou někteří lidé schopni vybuchnout, když musejí deset minut počkat, než projde demonstrující skupina. Neexistuje žádná tolerance – prostě mě zdrželi na mé cestě, svině aktivistické. Neexistuje žádné „někdo za něco bojuje“ nebo „někdo hájí své legitimní zájmy“. Jen pocit křivdy: zdrželi mě, hotovo. Omezují mou neomezenou svobodu.

Francouz se přizpůsobí. Čech se rozčílí

Chybí nám elementární tolerance a schopnost se aspoň na vteřinu vcítit do toho, že žijeme ve společnosti, kde občas někdo zvedne ruku a řekne: takhle už ne. Schopnost pokusit se aspoň na vteřinu vcítit do jejich situace, toho že žijeme jako společnost. Svoboda protestovat je přitom přirozená a důležitá. Francouzi to berou jako cenu za rovnováhu, my jako osobní útok.

Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze

David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost

Názory

V roce 2026 budou komunální volby a hlavně v Praze je to docela otevřené. Praha má rozpočet přes sto miliard, je metropolí se zásadním politickým výtlakem a vlivem, a přesto to nikdo nechce řídit, nebo kandidáti na primátora a radní minimálně váhají. Ukazuje se, jak je pražská komunální (magistrátní) politika podivně zaseklá, prakticky neřiditelná. A Mariánské náměstí nemá přezdívku Mafiánské jen náhodou.

David Ondráčka

Přečíst článek

Právo na protest? Záleží, kdo vládne

Kolikrát jsem to zažil, jen v trochu jiném kontextu, ve své dřívější práci. Třeba starosta nějaké menší obce: dokud byl u moci, neustále si stěžoval, že po něm opozice a místní křiklouni chtějí informace. „Nic jim nedám, teď vládnu, ať neotravují, chtějí jen škodit,“ říkal. Po dalších volbách ale skončil v opozici a ten samý člověk přišel s úplně jiným tónem: „Oni mi nedávají informace, nechtějí se se mnou bavit. Proč lidi neprotestují? To už je to všem jedno?“

Protest jako cena za společenskou rovnováhu

Jasně, nesmí to zajít tak daleko, aby se země úplně zastavila a zablokovalo se všechno. I Francouzi s tím bojují — ostatně jedno z aktivistických hnutí si v poslední době říká Blockons tout, tedy „blokujme všechno“. Možná by nám ale trochu francouzského chaosu a hlavně nadhledu prospělo. Ne traktory na magistrále, ale vědomí, že protest je v pořádku a přirozenou součástí demokratické společnosti.

