Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop
Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.
Havlíkova apotéka v srdci Prahy obsadila první místo
Pražská Havlíkova apotéka je ukázkovým příkladem, jak propojit historii, přírodu a moderní retailový přístup. Prodejna v srdci Prahy působí jako návrat do starých časů, ovšem v elegantním a precizně zpracovaném interiéru. Dominují přírodní materiály, zeleň a decentní výzdoba, která ladí s filozofií značky zaměřené na bylinnou kosmetiku a udržitelnost. Inspektoři ocenili především přehledné uspořádání a promyšlený design výlohy, který přitahuje pozornost kolemjdoucích. Výrazným plusem je také vstřícný a profesionální personál, který dokáže s úsměvem poradit a přenáší na zákazníka nadšení pro značku. Havlíkova apotéka tak nabízí nejen produkty, ale i autentický zážitek a inspirativní atmosféru.
Minimalistická prodejna Worldbox na druhém místě
Obchod Worldbox v karlovarském obchodním centru Varyáda potvrzuje, že i minimalistický koncept může působit silně a profesionálně. Prodejna zaměřená na moderní obuv zaujme čistým designem, přehledným vystavením a využitím digitálních prvků. Tři velkoformátové displeje doplňují nabídku bez rušivých efektů, čímž podporují komfort zákazníka. Inspektoři vyzdvihli dobře strukturovaný prostor bez zbytečného zahlcení, přehledné vystavení produktů a profesionální vystupování personálu.
Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025
Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.
Prodejna Cyklospeciality obsadila třetí místo
Třetí místo obsadila brněnská prodejna Cyklospeciality na Svatopetrské ulici. Menší, ale velmi přehledná prodejna nabízí široký výběr značkových kol a cyklistických doplňků pro všechny věkové kategorie, přičemž klade důraz na kvalitu, osobní přístup a odborné poradenství. Inspektoři ocenili především přehlednost prodejny, profesionální a přátelský přístup personálu. Návštěvníci si mohou zboží prohlédnout i vyzkoušet, což posiluje jejich důvěru v nabízené produkty. Cyklospeciality jsou tak skvělým příkladem, jak může specializovaný prodej uspět díky kombinaci odbornosti a osobního přístupu.
Soutěž Visa Czech Top Shop pravidelně vyhledává a oceňuje ty nejzajímavější kamenné prodejny po celé České republice. Vítěz zářijového kola se nyní přidává k dalším měsíčním vítězům a společně s nimi bude soutěžit o titul absolutního vítěze letošního ročníku ve velkém slavnostním finále.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.