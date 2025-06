Design a funkčnost: Potten & Pannen – Staněk zvítězil v dubnovém kole Visa Czech Top Shop 2025

Dubnové ocenění Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu měsíce se přesunulo do srdce Prahy, konkrétně na Senovážné náměstí. Zde sídlí exkluzivní nová prodejna Potten & Pannen – Staněk, která si odnesla prestižní titul. Slavnostního předání se zúčastnila Blanka Tomášková, zástupkyně společnosti Potten & Pannen – Staněk, Ondřej Holoubek, Communication Manager společnosti Global Payments a další partneři projektu.

Ateliér Potten & Pannen – Staněk není je obyčejnou prodejnou. Je to místo, kde se snoubí špičkový design, kvalitní kuchyňské vybavení a inspirativní atmosféra. Prodejna je koncipována jako stylový showroom, který vkusně propojuje funkčnost s estetikou. Návštěvníci zde naleznou nejen nádobí světových značek jako Le Creuset, KitchenAid či Zwilling, ale také originály z dílen českých designérů a umělců. Právě tato kombinace světové kvality a domácí kreativity tvoří z této prodejny skutečný zážitek.

„Je mi velkou ctí převzít za tým společnosti Potten & Pannen – Staněk toto krásné ocenění. Velmi si ho vážíme a vnímáme ho jako potvrzení, že to, co už 33 let děláme, má opravdu smysl,“ uvedla Blanka Tomášková při převzetí ocenění, a dodala: „Naší největší odměnou je důvěra našich klientů, pro které jsme často první volbou při výběru produktů do kuchyně a pro kvalitní stolování. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme na českém a slovenském trhu zastupovat světové značky, které přinášejí krásu i funkčnost do každodenního života.“

Novinkou v konceptu prodejny je nabídka unikátních produktů českých designérů a kreativců. „Tímto krokem propojujeme světovou kvalitu s domácí originalitou,“ uvedla Blanka Tomášková. „Velmi rádi vás přivítáme v našem novém interiéru, který vypráví příběh chutí, vůní a krásy. Přijďte se inspirovat a zažít atmosféru, kterou jsme pro vás s láskou vytvořili,“ dodala.

Ocenění zaznělo i od Ondřeje Holoubka, Communication Managera společnosti Global Payments: „Gratuluji dubnovému vítězi Visa Czech Top Shop, prodejně Potten & Pannen – Staněk. Prodejna v Praze na Senovážném náměstí svým zákazníkům krásným způsobem prezentuje kuchyňské náčiní a nádobí luxusních značek. Mám radost, že i my v Global Payments můžeme tímto způsobem pomáhat prodejnám a budu jim držet palce ve finále,“ řekl

Díky dubnovému vítězství se Potten & Pannen – Staněk zařadil mezi dvanáct finalistů soutěže Visa Czech Top Shop 2025. Společně s ostatními měsíčními vítězi se tak bude ucházet o celkové vítězství, které bude vyhlášeno na začátku příštího roku.

