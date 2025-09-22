Vyberte si z našich newsletterů

Strakonický obchůdek Šumava Forrest míří do finálového klání o titul nejlepší prodejny

Visa Czech Top Shop, užito se svolením
Červencové ocenění Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu putovalo do jihočeských Strakonic – do obchodu Šumava Forrest. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci soutěže Visa Czech Top Shop spolu s partnery z Fio Banky, která s prodejnou spolupracuje. Přítomní byli i zástupci oceněné prodejny, včetně brand manažerky Dominiky Křenové.

Šumava Forrest je prodejnou, která staví na lásce k přírodě a poctivém přístupu k zákazníkům. Nabízí široký sortiment lokálních produktů – přírodní kosmetiku pro pleť i tělo, aromatické svíčky a sirupy. Do produktů používají lokální suroviny z vlastní produkce nebo od okolních pěstitelů. Obchod je navíc vyhledávaným místem pro inspiraci, kde se snoubí kvalita s respektem k tradici i modernímu designu.

Dominika Křenová, brand managerka Šumava Forrest, k ocenění uvedla: „Visa Czech Top Shop za měsíc červenec pro nás znamená obrovské povzbuzení a potvrzení, že má smysl dělat věci po svém – s láskou k přírodě, respektem k zákazníkům a poctivostí. Moc děkujeme našim zákazníkům za důvěru a za to, že se k nám vracejí. Jsme opravdu hrdí, že jsme dokázali vytvořit prostor, odkud si lidé mohou odnést kousek Šumavy domů.“

K ocenění pogratuloval i Jiří Beran, managing partner Visa Czech Top Shop: „Jsem velmi rád, že jsme ve Strakonicích objevili dalšího finalistu projektu Visa Czech Top Shop. Šumava Forrest je fantastická prodejna lokálních přírodních produktů. Gratulujeme a držíme palce do finále.“

Za Fio Banku se připojila Kristýna Tůmová: „Je nám potěšením pogratulovat našemu klientovi, obchodu Šumava Forrest, k vítězství v soutěži Visa Czech Top Shop za měsíc červenec. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů a spokojených zákazníků.“

Ocenění potvrzuje, že i menší regionální obchody mohou nabídnout jedinečný zákaznický zážitek a uspět mezi nejlepšími. Šumava Forrest se tak zařadila mezi 12 finalistů soutěže Visa Czech Top Shop 2025 a bude bojovat o titul nejlepší kamenné prodejny roku.

