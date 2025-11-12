Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku
Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.
Zvyk ukládat si úspory na konci roku do různých finančních produktů podle poradců z českého trhu stále přetrvává. Platí to hlavně u produktů se státní podporou, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. „Lidé se na konci roku snaží vložit částku potřebnou pro získání maximální státní podpory,“ říká Martin Novák z Broker Consulting.
Scénáře pro investování
Pokud vám na konci roku přebývají peníze a přemýšlíte, jak s nimi naložit, poradci nabízejí hned několik smysluplných scénářů. Základem je rozlišit, zda budete finance brzy potřebovat. Rozhodně byste neměli investovat peníze, které slouží jako finanční rezerva domácnosti.
Pokud plánujete využít peníze v příštím roce, je podle poradců nejvhodnější volbou spořicí účty nebo krátkodobé termínované vklady. Pro horizont jednoho až dvou let doporučuje Lukáš Urbánek z Partners zůstat u konzervativního řešení – tedy fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. „Investor tak podstupuje jen minimální riziko kolísání hodnoty investice, ale musí se spokojit s ročním výnosem mezi třemi a čtyřmi procenty,“ vysvětluje Urbánek.
U střednědobého horizontu tří až pěti let lze podle něj do portfolia přidat i nemovitostní fondy a částečně také akciové fondy. Akciová složka by ale neměla přesáhnout 20 procent při pětiletém horizontu. Čím kratší období, tím menší by měl být i podíl akcií. Stále je vhodné investovat především v české koruně a vyhnout se zbytečnému měnovému riziku. Střednědobá strategie je sice o něco volatilnější, ale nabízí očekávaný výnos zhruba 5 až 7 procent ročně.
Pro dlouhodobý horizont – například pro děti nebo na vlastní důchod – se hodí smíšené či akciové fondy, které mohou při delším investičním období přinést výrazně vyšší výnos. „Pokud má investor horizont delší než pět let, mělo by jeho portfolio obsahovat více akcií a méně dluhopisů. U investic na 15 a více let se může akciová složka blížit až ke 100 procentům,“ dodává Urbánek.
Jak naložit s 50 tisíci a 150 tisíci korunami
Máte-li k dispozici například 50 tisíc korun a jste spíše nezkušený investor, poradci doporučují využít takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) – pokud ho ještě nemáte sjednaný. DIP umožňuje daňový odpočet až do výše 48 tisíc korun, což přináší úsporu 7200 korun na dani z příjmu. „Aby se minimalizovalo riziko špatného načasování investice, je rozumné rozdělit vklady po týdnu nebo 14 dnech až do konce roku,“ doporučuje Pavel Třesohlavý z Orbi.
U vyšších částek kolem 150 tisíc korun pak Třesohlavý navrhuje část vložit do DIP a zbytek investovat do nízkonákladových investic, například ETF fondů. I v tomto případě doporučuje rozložit investici do více menších částí. „Zkušenější a odvážnější investor může využít i krátkodobé korekce na akciových trzích a zkusit přímý nákup akcií,“ dodává.
Podle Šimona Schloffa ze Swiss Life Select se s ohledem na očekávaný ekonomický růst vyplatí zaměřit na americký trh, zejména technologický sektor. „Pro běžného investora bych volil globálně diverzifikované fondy pokrývající různé regiony i odvětví. Nemusí pak složitě skládat portfolio z mnoha fondů, protože kvalitní fond mu zajistí diverzifikaci automaticky,“ říká Schloff.
Proč se investují vyšší sumy koncem roku
Podle poradců nelze říct, že by se praxe investovat více peněz najednou na konci roku tedy zcela vytratila. Aktuální výzkumy i zkušenosti poradenských společností ale naznačují, že stále více investorů dnes už inklinuje spíše k průběžnému investování. „Vyšší možnost investice na konci roku dává smysl u produktů, které umožňují využití k daňovému odpočtu. I tak má už ale většina klientů nastavený příspěvek po celý rok stejný, aby dosáhli požadované výše odpočtu,“ říká Třesohlavý. Jednoznačně rozdělit a charakterizovat investory je ostatně podle Urbánka stejně nemožné. „Část investorů totiž investuje pravidelně a zároveň realizuje další jednorázové investice. Jiní zase investují nepravidelně a větší objemy. Pokud má však investor pravidelné a víceméně konstantní příjmy, tak raději volí pravidelnou investici,“ shrnuje Urbánek.
V poslední době se tak podle Václava Podzimka z Alethes dostáváme už do fáze, kdy se jednotlivé měsíce v roce z pohledu investic nijak významně neliší. Investování se totiž stává podle Podzimka mainstreamovou záležitostí a průběžné investování přebírá postupně hlavní roli, protože investoři si stále více uvědomují, že správné načasování trhu je extrémně obtížné, takže pravidelné vklady během roku dávají větší smysl. „Samozřejmě konec roku a následně i konec prvního kvartálu bývají typicky bonusovými měsíci ve firmách, takže se zde může objevit kapitál navíc, který často putuje do investičních portfolií, ale nějakou sezonalitu či zvýšený zájem zde nevidím,“ prohlašuje Schloff.
Nejnovější trendy v investování
A mění se postupně i trendy v investování. Například v Partners sledují rostoucí zájem klientů především o nemovitostní fondy a o nákup investičních nemovitostí. Současně u nich roste i poptávka po službách investičního poradenství, a to jak ze strany stávajících, tak i nových klientů. „Lidé chtějí řešit své finance komplexně, hledají druhý názor a ocení možnost poradit se o svých finančních rozhodnutích s profesionálem,“ poznamenává Novák. Podle zkušeností Třesohlavého se klienti dnes více soustřeďují také na fondy kopírující akciové indexy (například S&P 500, Nasdaq), poptávají přímo jednotlivé akciové tituly a zajímají se ve větší míře i o alternativní investiční příležitosti, jako jsou kryptoměny.
Urbánek pak připomíná, že v poslední době svět investic ovlivňují zejména pak také nové technologie, které dovolují laické veřejnosti jednoduše investovat pomocí mobilní aplikace a dnes je proto daleko jednodušší začít investovat než kdykoliv předtím. „Většinou se ovšem nejedná o realizaci investiční strategie, ale spíše o spekulaci za účelem rychlého zisku. Z pohledu typu investic se za posledních 100 let příliš nezměnilo. Světu investic vládnou stále dluhopisy a akcie,“ uzavírá Urbánek.
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden
Money
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.
Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek
Money
Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.
Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.
Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity
Money
Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.