Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku

Českou korunu drží na silných úrovních tuzemské firmy
ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.

Zvyk ukládat si úspory na konci roku do různých finančních produktů podle poradců z českého trhu stále přetrvává. Platí to hlavně u produktů se státní podporou, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. „Lidé se na konci roku snaží vložit částku potřebnou pro získání maximální státní podpory,“ říká Martin Novák z Broker Consulting.

Scénáře pro investování

Pokud vám na konci roku přebývají peníze a přemýšlíte, jak s nimi naložit, poradci nabízejí hned několik smysluplných scénářů. Základem je rozlišit, zda budete finance brzy potřebovat. Rozhodně byste neměli investovat peníze, které slouží jako finanční rezerva domácnosti.

Pokud plánujete využít peníze v příštím roce, je podle poradců nejvhodnější volbou spořicí účty nebo krátkodobé termínované vklady. Pro horizont jednoho až dvou let doporučuje Lukáš Urbánek z Partners zůstat u konzervativního řešení – tedy fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. „Investor tak podstupuje jen minimální riziko kolísání hodnoty investice, ale musí se spokojit s ročním výnosem mezi třemi a čtyřmi procenty,“ vysvětluje Urbánek.

U střednědobého horizontu tří až pěti let lze podle něj do portfolia přidat i nemovitostní fondy a částečně také akciové fondy. Akciová složka by ale neměla přesáhnout 20 procent při pětiletém horizontu. Čím kratší období, tím menší by měl být i podíl akcií. Stále je vhodné investovat především v české koruně a vyhnout se zbytečnému měnovému riziku. Střednědobá strategie je sice o něco volatilnější, ale nabízí očekávaný výnos zhruba 5 až 7 procent ročně.

Pro dlouhodobý horizont – například pro děti nebo na vlastní důchod – se hodí smíšené či akciové fondy, které mohou při delším investičním období přinést výrazně vyšší výnos. „Pokud má investor horizont delší než pět let, mělo by jeho portfolio obsahovat více akcií a méně dluhopisů. U investic na 15 a více let se může akciová složka blížit až ke 100 procentům,“ dodává Urbánek.

Jak naložit s 50 tisíci a 150 tisíci korunami

Máte-li k dispozici například 50 tisíc korun a jste spíše nezkušený investor, poradci doporučují využít takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) – pokud ho ještě nemáte sjednaný. DIP umožňuje daňový odpočet až do výše 48 tisíc korun, což přináší úsporu 7200 korun na dani z příjmu. „Aby se minimalizovalo riziko špatného načasování investice, je rozumné rozdělit vklady po týdnu nebo 14 dnech až do konce roku,“ doporučuje Pavel Třesohlavý z Orbi.

U vyšších částek kolem 150 tisíc korun pak Třesohlavý navrhuje část vložit do DIP a zbytek investovat do nízkonákladových investic, například ETF fondů. I v tomto případě doporučuje rozložit investici do více menších částí. „Zkušenější a odvážnější investor může využít i krátkodobé korekce na akciových trzích a zkusit přímý nákup akcií,“ dodává.

Podle Šimona Schloffa ze Swiss Life Select se s ohledem na očekávaný ekonomický růst vyplatí zaměřit na americký trh, zejména technologický sektor. „Pro běžného investora bych volil globálně diverzifikované fondy pokrývající různé regiony i odvětví. Nemusí pak složitě skládat portfolio z mnoha fondů, protože kvalitní fond mu zajistí diverzifikaci automaticky,“ říká Schloff.

Proč se investují vyšší sumy koncem roku

Podle poradců nelze říct, že by se praxe investovat více peněz najednou na konci roku tedy zcela vytratila. Aktuální výzkumy i zkušenosti poradenských společností ale naznačují, že stále více investorů dnes už inklinuje spíše k průběžnému investování. „Vyšší možnost investice na konci roku dává smysl u produktů, které umožňují využití k daňovému odpočtu. I tak má už ale většina klientů nastavený příspěvek po celý rok stejný, aby dosáhli požadované výše odpočtu,“ říká Třesohlavý. Jednoznačně rozdělit a charakterizovat investory je ostatně podle Urbánka stejně nemožné. „Část investorů totiž investuje pravidelně a zároveň realizuje další jednorázové investice. Jiní zase investují nepravidelně a větší objemy. Pokud má však investor pravidelné a víceméně konstantní příjmy, tak raději volí pravidelnou investici,“ shrnuje Urbánek.

V poslední době se tak podle Václava Podzimka z Alethes dostáváme už do fáze, kdy se jednotlivé měsíce v roce z pohledu investic nijak významně neliší. Investování se totiž stává podle Podzimka mainstreamovou záležitostí a průběžné investování přebírá postupně hlavní roli, protože investoři si stále více uvědomují, že správné načasování trhu je extrémně obtížné, takže pravidelné vklady během roku dávají větší smysl. „Samozřejmě konec roku a následně i konec prvního kvartálu bývají typicky bonusovými měsíci ve firmách, takže se zde může objevit kapitál navíc, který často putuje do investičních portfolií, ale nějakou sezonalitu či zvýšený zájem zde nevidím,“ prohlašuje Schloff.

Nejnovější trendy v investování

A mění se postupně i trendy v investování. Například v Partners sledují rostoucí zájem klientů především o nemovitostní fondy a o nákup investičních nemovitostí. Současně u nich roste i poptávka po službách investičního poradenství, a to jak ze strany stávajících, tak i nových klientů. „Lidé chtějí řešit své finance komplexně, hledají druhý názor a ocení možnost poradit se o svých finančních rozhodnutích s profesionálem,“ poznamenává Novák. Podle zkušeností Třesohlavého se klienti dnes více soustřeďují také na fondy kopírující akciové indexy (například S&P 500, Nasdaq), poptávají přímo jednotlivé akciové tituly a zajímají se ve větší míře i o alternativní investiční příležitosti, jako jsou kryptoměny.

Urbánek pak připomíná, že v poslední době svět investic ovlivňují zejména pak také nové technologie, které dovolují laické veřejnosti jednoduše investovat pomocí mobilní aplikace a dnes je proto daleko jednodušší začít investovat než kdykoliv předtím. „Většinou se ovšem nejedná o realizaci investiční strategie, ale spíše o spekulaci za účelem rychlého zisku. Z pohledu typu investic se za posledních 100 let příliš nezměnilo. Světu investic vládnou stále dluhopisy a akcie,“ uzavírá Urbánek.

Kratom pod dohledem: konec automatů, přichází licence a věkový limit

Kratom se od středy bude moci prodávat jen regulovaně v obchodech s licencí
ČTK
ČTK
ČTK

Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem, informoval Think tank Racionální politiky závislostí. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů dnes a začíná být účinný následující den po svém vyhlášení.

Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat, nesmí být vedle potravin. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence. Postup nakládání s psychomodulačními látkami pak stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ta podle TTRPZ vyšla ve Sbírce 7. listopadu. Oba předpisy získaly schválení Evropské komise, tedy takzvanou notifikaci.

Podle předsedy správní rady TTRPZ Jindřicha Vobořila i viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy by se měl stát zaměřit hlavně na nelegální prodej a na vymáhání dodržování nových pravidel. Prouza uvedl, že by kontroloři měli sledovat hlavně večerky, automaty a neoficiální distributory. Podle předsedy správní rady Ústavu pro evropskou legislativu Jana Farkače následující rok ukáže, zda je regulace úspěšná. Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil je přesvědčen o tom, že nová regulace může být příkladem postupu pak i u dalších méně rizikových látek.

Licence platí jen do konce letošního roku. Na další rok budou muset podnikatelé, kteří chtějí s kratomem a extraktem obchodovat, licenční poplatek znovu uhradit.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost.

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho" Combse dnes poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení

Rapper Diddy jde na více než čtyři roky do vězení

Politika

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse dnes poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Informuje o tom agentura AP. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu více než desetiletý trest odnětí svobody.

ČTK

Přečíst článek

Leoš Janáček znovu dobývá Londýn. Královská opera jeho Věc Makropulos pojala po svém, nechybí smartphony ani Tinder

Opera v Londýně
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Opera Leoše Janáčka Věc Makropulos si poprvé našla cestu do slavné scény v londýnské Covent Garden. Rozhodně nejde o nějaké tuctové představení, ale o odvážnou interpretaci zdůrazňující témata a problémy, které byly aktuální v době vzniku i dnes. Recenze nešetří chválou.

Trvalo to bezmála sto let. Opera Leoše Janáčka Věc Makropulos měla premiéru v prosinci 1926 v Brně, ale Královská opera v Londýně, jejíž hudební část vede nedávno vyznamenaný český dirigent Jakub Hrůša, ji nastudovala teprve letos v listopadu. Není to tak, že by scéna v Covent Garden na v zahraničí nejhranějšího českého skladatele zanevřela. Ostatně na začátku roku uvedla jeho operu Jenufa (v češtině obvykle Její pastorkyňa), která spolu s Káťou Kabanovou či Příhodami lišky Bystroušky patří mezi výrazně oblíbenější Janáčkova díla, jež se hrají častěji.

Čekání se ale vyplatilo. Londýnská verze (The Macropulos Case) režisérky Katie Mitchellové získává skvělá hodnocení v britských novinách i odbornějších recenzích – včetně litevské sopranistky Ausrine Stundyteové, která ztvárnila hlavní roli a Hrůšou vedeného orchestru.

S recenzemi nelze než souhlasit. Skutečně se jedná o inovativní pohled a v neposlední řadě také příklad, jak operu prezentovat nejen skalním příznivcům žánru, ale také širšímu publiku. Proti takovému pojetí by patrně neměl nic ani sám Janáček, který dílo pojímal moderně. Například se jedná u vůbec první operu, která do příběhu zařazuje telefon.

Důvodem, proč se Věc Makropulos na jevištích příliš často neobjevuje, je patrně její náročnost, a to jak hudební, tak i režijní. Opera není tak melodická, chybí výrazné a líbivé árie a text se točí kolem soudního případu. Těžko hledat duchamornější námět, než konverzaci několika právníků.

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

V Ostravě vzniká nový kulturní projekt, který bourá zažité představy o tom, že umění musí žít z grantů a dotací. Přeměnu někdejšího kina Vítek na moderní Divadlo Odeon totiž zafinancují drobní investoři. Hlavou projektu, který má navázat na úspěch Divadla Mír, je Albert Čuba, herec, producent a majitel Divadla Mír. Ve spolupráci s Janem Řehounkem z Dluhopisomatu (na snímku vlevo) chce divadelní principál ukázat, že kultura může být dobře šlapající byznys a dluhopisovým investorům vynášet stejně jako investice do cihel - jen s větší přidanou hodnotou pro společnost.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dost bylo Řecka a Egypta

Děj vznikl na základě komedie Karla Čapka, kterou Janáček nejen zhudebnil, ale je také autorem libreta. Děj se ale i tak točí kolem slavné a ve všech ohledech úžasné operní pěvkyně, která se přichomýtne právě k onomu případu a působí, jako by žila už stovky let. Jak jinak by mohla mít tak detailní přehled o událostech starých více než dvě století? Tedy žádné antické motivy, žádný Egypt a Théby, ale namísto toho čapkovský smysl pro pokrok a témata, která mohou být aktuální i dnes.

Mitchellová využila tvárnou předlohu takřka na maximum. Původní děj se odehrává v Janáčkově době, tedy dvacátých letech minulého století. Londýnská interpretace jej zasazuje do současnosti. „Zesoučasnění“ tradičních postav není v operním světě ničím novým. Rusalka někdy může zahodit identitu víly a stát třeba prostitutkou a vodník zase pasákem, jako před pár lety v Amsterdamu. Ne vždy to funguje, ovšem v případě Věci Markopulos až na několik podružných detailů ano.

Hned v úvodu by mohlo nastoupit několikaminutové rokování právníků o jistém případu. Místo toho ale diváci sledují dvě až tři scény zároveň, kromě „nudných strejců“ nezvykle explicitní dění v hotelovém pokoji. Nad tím vším se objeví obří displej smartphone zobrazující „swipování“ v seznamovací aplikaci a potom „whatsappovou“ konverzaci (že by první užití smartphone v opeře?). Diváci se zasmějí, stejně jako ještě několikrát v průběhu hodiny a půl.

Podcast Dobré společnosti s Tomášem Etzlerem
video

Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.

Michal Nosek

Přečíst článek

Relativně aktuální předloha zároveň hraje do karet i důrazům Mitchellové na témata dnešní společnosti. Makropulos je ve svém základu o smrtelnosti a času, který dává věcem v našich životech hodnotu. Nesmrtelnost v Čapkově/Janáčkově pojetí nevypadá jako něco příliš lákavého.

Mimo to se příběhem proplétá motiv misogynie. Těžko se lze zbavit dojmu, že protagonistku, ačkoli sama nedostupná a necitlivá, snad všechny mužské postavy dokola zneužívají. Režisérka si nebere servítky a namísto náznaků zařadila několik znepokojujících scén zobrazujících sexualizované násilí. Paradoxně to je právě misogynie – v celkové atmosféře oboru i operních předlohách – proč Mitchellová s operou po třiceti letech končí.

Janáček v Londýně

Věc Makropulos bude v Covent Garden k vidění do 21. listopadu. České centrum premiérové uvedení navíc dokázalo poměrně dobře využít, a Janáček je jedním z pilířů právě probíhajícího festivalu Made in Prague. Zájemci tak mohou navštívit výstavu věnovanou této opeře přímo ve foyer Royal Opera House nebo zkouknout panely zaměřené na Leoše Janáčka a jeho díla přímo před českou ambasádou na pomezí Kensingtonu a Notting Hill.

