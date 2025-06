V Česku přibývá osob s Alzheimerem. A lůžka pro ně chybí

V České republice rychle přibývá lidí s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy stařecké demence. Ačkoliv jde o jednu z nejzávažnějších výzev stárnoucí populace, stávající systém zdravotní a sociální péče na tuto situaci zatím není připraven. Chybějí specializovaná lůžka, včasná diagnostika i podpora pro rodinné pečovatele. Pokud stát nezareaguje, hrozí přetížení zdravotního systému, kolaps domácí péče a výrazný nárůst veřejných výdajů.

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence a její výskyt s věkem výrazně roste. V České republice s ní podle odhadů žije 60 až 150 tisíc lidí. Ačkoli přibývá diagnóz, jen zhruba čtvrtina těchto pacientů má přístup k ústavní péči, přičemž domovy se zvláštním režimem využívá dle dat České alzheimerovské společnosti pouhých čtrnáct procent nemocných.

Největším provozovatelem Alzheimer center zůstává stát, ale do hry již vstupují i soukromí investoři a fondy. Jedním z nich je Karel Videcký, manažer fondu PFFL, který buduje celorepublikovou síť Alzheimer center. Ty poté pronajímá odborným provozovatelům. Fond uvádí, že hodnota portfolia v jeho správě je aktuálně tři čtvrtě miliardy, do konce roku však předpokládá, že to bude miliarda.

Vysoké ambice

Fond Investuje jak do existujích, tak i do nových Alzheimer center a má ambici být lídrem v oblasti vlastnictví počtu lůžek v těchto domovech se zvláštním režimem. „My tvoříme zařízení pro ty nějtěžší případy ve 3. a 4. stupni, tedy v poslední fázi nemoce,” říká Videcký.

Důvod rozšiřování sítě center je jasný. V Česku je nyní k dispozici necelých třicet tisíc lůžek a každý rok je odmítnuto přes třicet tisíc žadatelů. Průměrná čekací doba na lůžko se tak pohybuje kolem dvou let. V současné době celkově chybí 15 až 16 tisíc lůžek, protože klient se může hlásit do více zařízení. Proto počet odmítnutí není totožný s počtem potřebných lůžek. Do roku 2040 jich dle studie MPSV bude ale potřeba již 40 tisíc, což souvisí s rostoucí dobou dožití.

„My naše centra neprovozujeme, jsme klasický nemovitostní fond, který koupí a zrekonstruuje stávající centrum, nebo postaví nové, a následně je pronajmeme odborníkům. Ty máme vytipované předem a na přípravě projektu s námi mohou spolupracovat. Smlouvy jsou uzavřené na deset let s opcí,“ popisuje Videcký smysl fondu.

Nejvýznamnější roli v projektech hrají náklady na lůžko. Fond má ambici mít do roku 2032 padesát budov se 6300 lůžky. „Všechny peníze, které od investorů získáváme, investujeme v Česku a největší přidaná hodnota je kombinace budovy spojená s celospolečnským přesahem, kdy pomáháme jak nemocným, tak jejich rodinám,“ říká.

Téměř osmdesát procent lidí s demencí totiž zatím zůstává v domácím prostředí, kde o ně pečují nejčastěji jejich příbuzní. Domácí péče přitom není snadná, pacienti často vyžadují nepřetržitý dohled, pomoc s hygienou i komunikací a postupem času zcela ztrácejí soběstačnost.

„Pro rodiny, které o nemocného pečují, se v průběhu doby stává situace neudržitelná. Proto se snažíme rodinným příslušníkům ulehčit. V budování důstojných kvalitních center vidíme budoucnost,“ dodává na závěr.

