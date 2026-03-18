newstream.cz

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty
ČTK
ČTK

Americký soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky. Stanici prakticky vyřadily z provozu škrty Trumpovy administrativy. Do práce se má vrátit více než tisíc lidí.

Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.

Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.

Zaměstnanci Hlasu Ameriky žalují Trumpovu administrativu kvůli omezení chodu

Zaměstnanci Hlasu Ameriky žalují Trumpa

Zaměstnanci americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America) zažalovali u soudu v New Yorku administrativu prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters. Zaměstnanci tvrdí, že omezení médií financovaných agenturami Spojených států porušuje jejich právo na novinářskou svobodu podle prvního dodatku ústavy. Ten garantuje svobodu projevu.

ČTK

Soud: škrty porušily zákon

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.

Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.

Tisíc zaměstnanců doma

USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost agentury na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.

Valencie opět slaví Fallas, figuríny zesměšňují i Trumpa, Putina či Netanjahua

Valencii zaplavily fallas. Obří figuríny satiricky znázorňují Trumpa, Putina i Netanjahua

Španělské město Valencie v těchto dnech opět ožívá slavnostmi zvanými Fallas, během nichž jsou v jeho ulicích k vidění obří figuríny. Ty často satiricky zobrazují místní i světové politiky a také letos se v nich objevila i mírová poselství, informoval deník El País.

ČTK

Sporné kroky vedení

Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice.

V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku.

Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.

Stanice s historickým posláním

Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku.

Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Dalibor Martínek

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva

Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.

nst

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

ČTK

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.

David Ondráčka

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší" než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Lukáš Kovanda

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech
ilustrační foto, iStock
nst
nst

Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.

Investiční skupina Natland vstupuje hlouběji do byznysu s problémovými firmami a dluhy. Spojuje se s advokátem Janem Eisenreichem a zakládá novou platformu Solvance Recovery Partners. Ta se má zaměřit na složité případy – od správy pohledávek přes restrukturalizace až po insolvence. Ambicí je zasahovat tam, kde už běžné poradenství nestačí a kde hrozí ztráta hodnoty firem či aktiv. Uvedla to skupina Natland v tiskové zprávě. 

Nová platforma reaguje na rostoucí počet složitých dluhových situací ve firmách. Podle zakladatelů se navíc často řeší příliš pozdě.

„Sledujeme trend, kdy firmy a jejich věřitelé začínají situaci řešit až na poslední chvíli. To často vede k neřízené insolvenci a zbytečným ztrátám,“ říká advokát Jan Eisenreich.

Právě včasný zásah má být hlavní přidanou hodnotou projektu. Solvance chce kombinovat právní služby, financování i manažerské řízení krizových situací.

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.

nst

Kombinace práva, peněz a řízení

Platforma má stát na propojení právní expertizy a kapitálu. Vedle právního řešení insolvence chce zajistit i financování a aktivní řízení restrukturalizací.

„Honza Eisenreich je pro nás partnerem, který kombinuje hlubokou znalost trhu s respektem v odborné komunitě. Dokáže vyhledávat příležitosti a přetavovat je v udržitelné právně-finanční struktury. Jeho reputace nám dává důvěru ve společný projekt,“ uvedl zakladatel Natlandu Tomáš Raška.

Skupina Natland má více než dvacetiletou zkušenost s investicemi do středně velkých podniků, realit či finančních služeb. V minulosti se věnovala i správě pohledávek nebo financování sporů.

Dluhopisové krize jako varování

Impulzem pro vznik projektu jsou i problémy z posledních let, zejména pády firem financovaných dluhopisy. „Viděli jsme řadu insolvencí velkých skupin, zejména v segmentu dluhopisářů. Máme za to, že to může být jen část celkového problému,“ říká Eisenreich. Podle něj tak roste prostor pro specializované hráče, kteří dokážou řídit složité situace mezi věřiteli, dlužníky a investory.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

