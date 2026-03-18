Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty
Americký soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky. Stanici prakticky vyřadily z provozu škrty Trumpovy administrativy. Do práce se má vrátit více než tisíc lidí.
Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.
Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.
Zaměstnanci americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America) zažalovali u soudu v New Yorku administrativu prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters. Zaměstnanci tvrdí, že omezení médií financovaných agenturami Spojených států porušuje jejich právo na novinářskou svobodu podle prvního dodatku ústavy. Ten garantuje svobodu projevu.
Zaměstnanci Hlasu Ameriky žalují Trumpa
Politika
Soud: škrty porušily zákon
Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.
Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.
Tisíc zaměstnanců doma
USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost agentury na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.
Sporné kroky vedení
Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice.
V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku.
Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.
Stanice s historickým posláním
Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku.
Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.