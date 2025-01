Značka: Osobně. Vyhovuje mi být zákulisní hráčka, říká Soňa Rampulová

Firemní marketing je pro Soňu Rampulovou vášní. Je manažerkou marketingu a Business Developmentu v advokátní společnosti PRK Partners. „Vyhovuje mi být v pozadí a dávat prostor ke zviditelnění kolegům právníkům z naší kanceláře,“ popisuje svůj přístup.

Budování jména marketingem a PR je pro advokátní kancelář něco jako snaha přesvědčit svět, že právníci nejsou jen strozí lidé v oblecích, co milují paragrafy. Právě o to se v PRK Partners Soňa stará. „Při prezentaci se musí člověk cítit dobře. Je to o povaze, někdo disponuje určitou dávkou narcismu a veřejně se prezentuje rád. Jinému vyhovuje sebeprezentace formou článků a odborných textů,“ popisuje svou práci s lidmi.

Velmi důležitou složkou její práce je i budování značky kanceláře na sociálních sítích a těm, kteří s budováním jména začínají radí: Když někdo začíná s budováním osobní značky, tak nemusí nutně okamžitě chodit přednášet na konference. Stačí se angažovat na sociálních sítích, nepřehánět své úspěchy, vše si důkladně promyslet a být přirozený.

Budovat značku advokátní kanceláře není jen o odbornosti, ale o tom, ukázat, že jste profesionálové, kteří se nebojí být přístupní, zábavní a inovativní. Protože právo může být vážné, ale marketing a PR by měly být inspirující a živé.

V pořadu Značka: Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová z Newstream.cz Soňa Rampulová hovoří o významu marketingu pro advokátní kancelář. Videorozhovor se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu si ho můžete poslechnout na vaší oblíbené platformě. Kanál Newstream je na Apple Podcasts, Google Podcasts i Spotify.

