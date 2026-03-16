newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Václav Moravec
Dalibor Martínek
Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Česká televize v rámci konkurenčního boje mezi televizemi o sledovanost vytvořila jakousi ikonu politické debaty. Václava Moravce. Nyní se musí vypořádat s jeho odchodem, zatím se jí to nedaří. První nedělní pořad bez Moravce byl spíchnut horkou jehlou, nepovedl se. Natáčelo se na chodbě budovy televize, kde bylo při odrazech zvuku od skel slyšet echo mluvčích. Moravec, pokud sledoval, by se musel smát.

Je to ukázka faktu, že se Česká televize bez Václava Moravce neobejde? Že bez jeho jedinečného vlivu není schopná uspořádat kvalitní politickou debatu? Nebo se jen Česká televize otřepává z bezprecedentní zrady svého vlastního výtvoru.

Václavu Moravcovi Česká televize umožnila, aby se stal komerčním produktem, zbožím. Dobře se nám bude s touto značkou obchodovat, tak asi vypadala úvaha manažerů ČT. Nedotknutelný Moravec, jeho značku využijeme, zvýšíme sledovanost. Tento svět se zhroutil. Moravec se vydal vlastní cestou.

Ano, v posledních týdnech se stal terčem útoků nové vládní garnitury. Moravec, nepřítel státu. Neustál to. Podstata je ale někde jinde.

Slavný moderátor dlouhá léta využíval platformu České televize, aby si budoval vlastní značku. Česká televize mu to umožňovala, potřebovala výraznou tvář v boji s komerčními televizemi v segmentu politických debat. Je jasné, že o žádnou veřejnoprávnost vůbec nejde, jde jenom o podíl na trhu. Nejde o politické debaty, jde o podíl na sledovanosti.

V tom má Česká televize jasnou neférovou konkurenční výhodu. Koncesionářské poplatky. ČT může díky garantovaným sedmi miliardám korun ročně z poplatků, o které nemusí nikterak bojovat kvalitou obsahu na mediálním trhu, vytvářet pořady jasně komerčního obsahu, jako je například StarDance. A vedle toho ještě drze mluví o veřejné službě. 

Moravec se stal osinou v zádi politiků. A vlastně i manažerů České televize. Ne proto, že by byl nějakou pevnou ideologickou zdí v boji proti destrukci demokracie. Prostě jenom provokoval, nedržel se vnitřního řádu ČT. Za Moravce není potřeba brečet. Neoplýval žádnými vyjímečnými schopnostmi. Je sposta mladých, kteří se na jeho pozici mohou dostat.  

Politické tlaky v televizi vždy byly, každý ze zaměstnanců této státní instituce to ví. Telefony z centrál partají zvonily neustále ve zpravodajství i na velkých Kavkách. Bylo to a bude. Členové televizní rady jsou vybírání politicky. Pro politiky bude ČT vždy kolbištěm, které chtějí mít pod kontrolou. A manažeři zpravodajství to hrají na obě strany, aby si udrželi posty, ale aby zároveň ještě udrželi punc veřejnoprávnosti.

Situace se nyní vyostřila. Vládní koalice chce sebrat televizi koncesionářské poplatky. Zvláště Okamura tlačil na svou účast v diskusních pořadech. Je pochopitelné, že pro řadu lidí z televize se dění stává neúnosným. Moravec s těmito tlaky dokázal dvacet let dobře žít. Nyní mu ruply nervy. Odchod z České televize, který hvězda Moravec umyslně zdramatizoval, poškodil politické zpravodajství ČT.

Pokud by televize chtěla být veřejnoprávní, nebude honit sledovanost prostřednictvím nějakého Moravcova nástupce, ale bude se soustředit na obsah. Kvalitní. Chlapci na Kavčích horách na zlepšení jistě pracují. Diváci by měli zapomenout na pohádku o výjimečném Moravcovi a jeho nezastupitelnosti ve veřejnoprávním médiu.

Orbán: Zajistím, aby Maďarsko zůstalo ostrovem bezpečí a klidu

Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění v Budapešti prohlásil, že i v současném turbulentním světě zachová v Maďarsku bezpečí a klid. Informovala o tom agentura AP, která upozornila, že ministerský předseda i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes u příležitosti výročí revoluce z roku 1848 vyšli do ulic metropole a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Opoziční lídr Magyar později podle agentury Reuters jím svolané akci řekl, že místo Maďarska je jednoznačně v Evropské unii a NATO.

Desítky tisíc Orbánových příznivců prošly přes most nad Dunajem směrem k parlamentu, kde ministerský předseda pronesl projev k davu, jenž zaplnil náměstí. Na jednom transparentu v čele pochodu přitom stálo: „Nebudeme ukrajinskou kolonií!“ Orbánova stoupenka Anikó Menyhártová agentuře AP řekla, že jeho poselství lze shrnout do tří slov: Bůh, vlast, rodina. „Jen tato vláda je schopna zajistit tyto tři věci do budoucna,“ uvedla.

FOTOGALERIE: Jak to probíhalo v Budapešti?

6 fotografií v galerii

 

Orbán v projevu vykreslil temný obraz budoucnosti naplněný nebezpečím v podobě války a migrace, přičemž slíbil, že zajistí, aby Maďarsko zůstalo „ostrovem bezpečí a klidu i v tak turbulentním světě“. Blížící se volby označil za křižovatku pro budoucnost země a znovu kritizoval Evropskou unii a Ukrajinu, které přirovnával k invazním silám z maďarské historie. „Budeme tady, i kdyby z nebe padaly stovky parašutistů z Bruselu. Shromáždíme je, vyprášíme jim kalhoty a pošleme je zpět, některé do Bruselu a některé do Kyjeva,“ pronesl.

Mezitím začalo na jiném místě metropole také shromáždění a pochod stoupenců Magyarovy strany Tisza, kteří zaplnili jednu z nejdelších tříd města.

Příznivci Viktora Orbána ČTK

Jeden z příznivců Tiszy, devatenáctiletý Áron Pintér, přitom vyjádřil naději, že ve volbách zvítězí opozice, což povede k tomu, že EU uvolní miliardy eur určených pro jeho zemi, které EU zmrazila za Orbánovy vlády kvůli obviněním z korupce a obavám o právní stát. „Kdybychom mohli dostat unijní fondy domů a přestat plýtvat miliardami na propagandu, mohli bychom tyto peníze použít pro tolik dalších věcí,“ řekl.

Magyar v projevu podle Reuters obvinil Orbána, že se chce u moci udržet za každou cenu, přičemž využívá válku k provokacím a hrozbám. Podle maďarské agentury MTI řekl, že jeho vlast je součástí Západu. „Jako Maďaři odmítáme válku i násilí. Šíření strachu či válečné štvaní odsouváme do minulosti. Nebojíme se, od našich předků jsme se naučili, že nic netrvá věčně,“ uvedl. Rok 1848 byl podle něj o volbě mezi tím být poddanými, nebo svobodnými občany. „Otázka tehdy byla stejná jako dnes: jsme poddaní, nebo jsme občané?“ prohlásil.

Péter Magyar ČTK

Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem byly podle AP dopředu vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně. Počty lidí na obou akcích by podle pozorovatelů mohly naznačit, jak si strany povedou ve volbách 12. dubna. Ve dnech před dnešními manifestacemi, které se konají v den státního svátku připomínajícího maďarskou revoluci proti Habsburské říši z roku 1848, zdůrazňovali Orbán i Magyar svým příznivcům, jak důležité je se těchto akcí zúčastnit.

Friedrich Merz

Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.

ČTK

Přečíst článek

Orbán je u moci od roku 2010 a usiluje o své páté po sobě jdoucí volební vítězství. Tentokrát má ale silnějšího soupeře než kdykoliv za poslední dvě dekády, protože Magyar získal rychle popularitu a ohrožuje dosud pevnou Orbánovu pozici v čele vlády.

Orbánova kampaň je podle AP čím dál více založena na agresivní kritice Ukrajiny. Snaží se navodit dojem, že Kyjev, Evropská unie a Tisza jsou součástí spiknutí, jehož cílem je svrhnout současnou vládu a dosadit kabinet, který bude přijímat rozhodnutí příznivější pro Ukrajinu. Magyar je bývalý člen Fideszu a svou kampaň cílí na zlepšování života běžných občanů a na obnovu demokratických institucí, které podle něj pod Orbánem ztratily význam, na návrat země k západním partnerům a konec politiky vstřícné k Rusku.

Magyar podle většiny nezávislých průzkumů nyní vede. V únorové sondáži agentury Medián jeho strana zvýšila náskok na 20 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči. Výsledek voleb je však stále nejistý, protože Fidesz má silnou podporu na venkově a kontroluje veřejnoprávní média a rozsáhlou síť loajálních médií, uvedla AP. Fidesz zároveň poukazuje na průzkumy, které přisuzují vítězství jemu.

RECENZE: Večeře za 17 tisíc. Stojí degustační menu ve Fieldu za to?

Restaurace Field
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka patří už několik let mezi nejvýraznější podniky českého fine diningu. Od mé poslední návštěvy se toho ale změnilo poměrně hodně. Podnik znovu obhájil michelinskou hvězdu a nově získal také tři čepice v gastronomickém průvodci Gault&Millau. Zároveň představil nové degustační menu. Ideální důvod se do Fieldu vrátit a zjistit, kam se jedna z nejambicióznějších kuchyní v Česku posunula.

Restaurace na pražském Starém Městě si během let vybudovala pevnou pozici na domácí gastronomické scéně. Field je dnes pro mnoho hostů jedním z referenčních bodů českého fine diningu a podnik Radka Kašpárka si michelinskou hvězdu drží už několik let.

Tentokrát jsme zvolili desetichodové degustační menu doplněné o vinné párování B. Večer jsme zahájili skleničkou šampaňského Delamotte Brut, která nastavila tón celé večeře – elegantní, precizní a bez zbytečné okázalosti.

Amuse bouche a chléb

Večeře začíná sérií amuse bouche, které hosty uvedou do stylu kuchyně. Nechybí například moderní interpretace mrkve nebo telecí tatarák servírovaný ve tvaru doutníku. Už tyto drobné chody naznačují hravost prezentace i důraz na vyváženou chuť.

Na stůl poté přichází domácí chléb doplněný dvěma pomazánkami. První z nich je máslo z pečeného droždí s výraznou, lehce umami chutí. Druhá, jemná pomazánka z cottage sýru, naopak působí svěže a lehce.

Zajímavým momentem večera je také prezentace surovin. Obsluha přinese dřevěnou bedýnku plnou bylin, zeleniny a dalších ingrediencí, které se během večera objeví na talíři. Host tak vidí nejen výsledný pokrm, ale i suroviny, z nichž vznikl.

Rak, ryba i zvěřina

Jedním z prvních výrazných chodů je kombinace raka, kaviáru, smetany a hnědého másla. Minimalistická kompozice skrývá překvapivě komplexní chuť a dobře vystihuje styl Kašpárkovy kuchyně – méně prvků, ale maximální důraz na rovnováhu.

Následuje například siven s guanciale, mangoldem a okurkou, kde se potkává perfektně připravená ryba s jemnou kyselostí a tukem z guanciale.

Menu postupně přechází do výraznějších chutí. Zaujme například kachna se švestkou, černým česnekem a verbenou nebo zvěřinový chod s daňkem, houbami a arónií, který je efektně flambován přímo u stolu.

Dezertní finále

Závěr večera patří dezertům. Nejprve přichází chod postavený na kombinaci dýně, lískových ořechů, kořeněného chleba a štramberského ucha, který pracuje se sladkostí i jemně kořeněnými tóny.

Následuje lehčí dezert s podmáslím, sapou, krupami a toffee, který staví na kontrastu sladkosti a jemné kyselosti. Tečkou za celým menu jsou petit four – malé sladké drobnosti na závěr.

Vinné párování

K menu jsme zvolili vinné párování B za 2 500 korun. Výběr vín je postavený na elegantních lahvích, které jídlo nepřebíjejí, ale přirozeně ho doplňují. Jedním z nich byl například Grüner Veltliner ze Schloss Gobelsburg v Kamptalu, který se velmi dobře hodil k úvodním chodům.

Verdikt

Desetichodové degustační menu stojí 5 400 korun na osobu, vinné párování vyjde na 2 500 korun. Večeře pro dva s menu, párováním a skleničkou šampaňského na úvod tak vyjde přibližně na necelých 17 tisíc korun.

Field si za poslední roky vybudoval velmi silnou pozici mezi českými restauracemi a aktuální menu ukazuje, že ji dokáže bez problémů udržet. Kuchyně Radka Kašpárka působí vyzrále, technicky přesně a chuťově jistě. Během celého večera byla jídla perfektně dochucená, vyvážená a promyšlená.

