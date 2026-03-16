Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům
Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.
Česká televize v rámci konkurenčního boje mezi televizemi o sledovanost vytvořila jakousi ikonu politické debaty. Václava Moravce. Nyní se musí vypořádat s jeho odchodem, zatím se jí to nedaří. První nedělní pořad bez Moravce byl spíchnut horkou jehlou, nepovedl se. Natáčelo se na chodbě budovy televize, kde bylo při odrazech zvuku od skel slyšet echo mluvčích. Moravec, pokud sledoval, by se musel smát.
Je to ukázka faktu, že se Česká televize bez Václava Moravce neobejde? Že bez jeho jedinečného vlivu není schopná uspořádat kvalitní politickou debatu? Nebo se jen Česká televize otřepává z bezprecedentní zrady svého vlastního výtvoru.
Václavu Moravcovi Česká televize umožnila, aby se stal komerčním produktem, zbožím. Dobře se nám bude s touto značkou obchodovat, tak asi vypadala úvaha manažerů ČT. Nedotknutelný Moravec, jeho značku využijeme, zvýšíme sledovanost. Tento svět se zhroutil. Moravec se vydal vlastní cestou.
Ano, v posledních týdnech se stal terčem útoků nové vládní garnitury. Moravec, nepřítel státu. Neustál to. Podstata je ale někde jinde.
Podíl na trhu
Slavný moderátor dlouhá léta využíval platformu České televize, aby si budoval vlastní značku. Česká televize mu to umožňovala, potřebovala výraznou tvář v boji s komerčními televizemi v segmentu politických debat. Je jasné, že o žádnou veřejnoprávnost vůbec nejde, jde jenom o podíl na trhu. Nejde o politické debaty, jde o podíl na sledovanosti.
V tom má Česká televize jasnou neférovou konkurenční výhodu. Koncesionářské poplatky. ČT může díky garantovaným sedmi miliardám korun ročně z poplatků, o které nemusí nikterak bojovat kvalitou obsahu na mediálním trhu, vytvářet pořady jasně komerčního obsahu, jako je například StarDance. A vedle toho ještě drze mluví o veřejné službě.
Moravec se stal osinou v zádi politiků. A vlastně i manažerů České televize. Ne proto, že by byl nějakou pevnou ideologickou zdí v boji proti destrukci demokracie. Prostě jenom provokoval, nedržel se vnitřního řádu ČT. Za Moravce není potřeba brečet. Neoplýval žádnými vyjímečnými schopnostmi. Je sposta mladých, kteří se na jeho pozici mohou dostat.
Politické tlaky v televizi vždy byly, každý ze zaměstnanců této státní instituce to ví. Telefony z centrál partají zvonily neustále ve zpravodajství i na velkých Kavkách. Bylo to a bude. Členové televizní rady jsou vybírání politicky. Pro politiky bude ČT vždy kolbištěm, které chtějí mít pod kontrolou. A manažeři zpravodajství to hrají na obě strany, aby si udrželi posty, ale aby zároveň ještě udrželi punc veřejnoprávnosti.
Situace se nyní vyostřila. Vládní koalice chce sebrat televizi koncesionářské poplatky. Zvláště Okamura tlačil na svou účast v diskusních pořadech. Je pochopitelné, že pro řadu lidí z televize se dění stává neúnosným. Moravec s těmito tlaky dokázal dvacet let dobře žít. Nyní mu ruply nervy. Odchod z České televize, který hvězda Moravec umyslně zdramatizoval, poškodil politické zpravodajství ČT.
Pokud by televize chtěla být veřejnoprávní, nebude honit sledovanost prostřednictvím nějakého Moravcova nástupce, ale bude se soustředit na obsah. Kvalitní. Chlapci na Kavčích horách na zlepšení jistě pracují. Diváci by měli zapomenout na pohádku o výjimečném Moravcovi a jeho nezastupitelnosti ve veřejnoprávním médiu.