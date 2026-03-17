Valencii zaplavily fallas. Obří figuríny satiricky znázorňují Trumpa, Putina i Netanjahua
Španělské město Valencie v těchto dnech opět ožívá slavnostmi zvanými Fallas, během nichž jsou v jeho ulicích k vidění obří figuríny. Ty často satiricky zobrazují místní i světové politiky a také letos se v nich objevila i mírová poselství, informoval deník El País.
Populárním terčem protiválečné satiry se ve Valencii letos stali prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin a také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Jednou z „fallas“ je například obří figurína nahého Trumpa, který sedí na trůnu, místo penisu má raketu s nápisem „Jsem stále král“ a na rameni mu sedí malý Putin.
Další instalace zobrazuje Trumpa jako ženu v šatech, která v jedné ruce nese figurínu Netanjahua a ve druhé má lahvičku s mlékem. Mezi „fallas“ v ulicích Valencie je k vidění také figurína zavřená v kleci, která zobrazuje venezuelského exprezidenta Nicoláse Madura.
Tradice od středověku
Původ slavností Fallas ve Valencii, které jsou od roku 2016 zapsány na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, sahá do středověku. U jeho zrodu stáli zřejmě tesaři, kteří z odřezků a dalšího materiálu vyráběli nejrůznější figuríny. Oslavami vítali příchod jara.
Slavnosti, nazvané podle označení pro pochodeň ze staré valencijštiny, se konají před svátkem svatého Josefa, který je patronem tesařů. Vyvrcholením oslav je 19. březen, kdy se pozdě večer spálí všechny obří figuríny s výjimkou dvou, které porota označí za nejlepší. Ty pak skončí v místním muzeu, které je věnováno historii slavností Fallas.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.
Trump se navezl do Newsoma: Má nízké IQ, neměl by kandidovat na prezidenta USA
Politika
Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.
