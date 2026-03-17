Valencii zaplavily fallas. Obří figuríny satiricky znázorňují Trumpa, Putina i Netanjahua

Valencie opět slaví Fallas, figuríny zesměšňují i Trumpa, Putina či Netanjahua
ČTK

Španělské město Valencie v těchto dnech opět ožívá slavnostmi zvanými Fallas, během nichž jsou v jeho ulicích k vidění obří figuríny. Ty často satiricky zobrazují místní i světové politiky a také letos se v nich objevila i mírová poselství, informoval deník El País.

Populárním terčem protiválečné satiry se ve Valencii letos stali prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin a také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Jednou z „fallas“ je například obří figurína nahého Trumpa, který sedí na trůnu, místo penisu má raketu s nápisem „Jsem stále král“ a na rameni mu sedí malý Putin.

Další instalace zobrazuje Trumpa jako ženu v šatech, která v jedné ruce nese figurínu Netanjahua a ve druhé má lahvičku s mlékem. Mezi „fallas“ v ulicích Valencie je k vidění také figurína zavřená v kleci, která zobrazuje venezuelského exprezidenta Nicoláse Madura.

Tradice od středověku

Původ slavností Fallas ve Valencii, které jsou od roku 2016 zapsány na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, sahá do středověku. U jeho zrodu stáli zřejmě tesaři, kteří z odřezků a dalšího materiálu vyráběli nejrůznější figuríny. Oslavami vítali příchod jara.

Slavnosti, nazvané podle označení pro pochodeň ze staré valencijštiny, se konají před svátkem svatého Josefa, který je patronem tesařů. Vyvrcholením oslav je 19. březen, kdy se pozdě večer spálí všechny obří figuríny s výjimkou dvou, které porota označí za nejlepší. Ty pak skončí v místním muzeu, které je věnováno historii slavností Fallas.

Česko loni dovezlo historicky rekordní množství oceli z Ruska

Lukáš Kovanda

Česká republika loni prudce navýšila dovoz oceli z Ruska, na suverénní historický rekord. Dovezla takřka 830 tisíc tun této suroviny, meziročně o bezmála 76 procent více, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu dosáhla takřka 10 miliard korun. Česko tak nadále pomáhá financovat ruské válčení na Ukrajině, přestože od přímého odběru ruské ropy a zemního plynu se již odstřihlo.

Ocel představuje klíčovou surovinu při výrobě aut nebo ve stavebnictví. Česko ji přitom letos z Ruska dováží suverénně nejvíce, konkrétně 4,3krát více než z Německa, které v roce 2025 podle dat ČSÚ představovalo druhého největšího dovozce oceli do Česka. Česko z Německa loni dovezlo přes 191 tisíc tun oceli v hodnotě necelé půldruhé miliardy korun.

Česko také loni dovezlo z Ruska zhruba čtyřikrát více oceli než o deset let dříve, v roce 2015.

Ztráta konkurenceschopnosti českého ocelářství

Klíčovým důvodem dramaticky navýšeného dovozu z Ruska je ztráta konkurenceschopnosti českého ocelářství a postupné ukončování tradice českého ocelářství.

Třinecké železárny, jediná a poslední zbývající ocelárna v Česku varuje, že bude muset odejít do zahraničí. Klíčovými důvody jsou podle loňského vyjádření jejího šéfa Romana Heideho emisní povolenky, tedy poměrně drahé energie, a obecně tlak EU na dekarbonizaci.

Pokud by Třinecké železárny opustily Česko, přijde jeho území o průmyslovou prvovýrobu oceli po dlouhých více než 160 letech. Průmyslově se totiž ocel na území dnešního Česka vyrábí nepřetržitě od roku 1865, kdy se začalo s výrobou oceli v konvertorech ve Vítkovicích. Konvertor je metalurgické zařízení, které umožňuje velkovýrobu oceli ze surového železa.

Ukončení výroby oceli v Česku by bylo zvláště absurdní v čase probíhající války „za humny“, tedy na Ukrajině, neboť ocel představuje základní surovinu i zbrojního průmyslu.

Konec českého ocelářství tak může vyhovovat ruským zájmům hned ze dvou důvodů. Nejen proto, že zajišťuje Rusku zdroj rostoucích příjmů, z nichž může financovat válku na Ukrajině. Nýbrž i proto, že skomírání právě i českého ocelářství znesnadňuje možnosti EU Rusko účinně odstrašovat. Je pochopitelně pikantní, že EU chce Rusko odstrašovat jeho vlastní ocelí.

Z těchto hledisek se emisní povolenky a celý Green Deal EU stávají hned dvojitým bezpečnostním ohrožením České republiky.

Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv. Cizinci by platili víc, říká Fico

ČTK

Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft to řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.

Podle Fica je nafta po nedávném zdražování kvůli výrazně rostoucím cenám ropy při porovnání cen v zemích Visegrádské skupiny (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) nejlevnější právě na Slovensku. Dodal, že cílem kabinetu je, aby ceny pohonných hmot na Slovensku byly srovnatelné se zeměmi V4 a nižší než v Rakousku.

Jen do nádrží

Slovenský premiér zmínil také možnost, že cizinci budou moci tankovat naftu na Slovensku pouze do nádrží svých vozidel. Řekl, že na severu Slovenska se vyskytly případy, že motoristé brali naftu také do různých kanystrů.

Generální ředitel Slovnaftu Gabriel Szabó doplnil, že mnoho polských řidičů začalo tankovat paliva právě na Slovensku. Uvedl také, že rafinerie bude nadále přistupovat zdrženlivě při změnách cen pohonných hmot. Slovnaft má největší podíl na slovenském trhu s palivy.

Minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho země zavede cenové stropy u benzinu a nafty, a to pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.

Po zdražení ropy kvůli válce na Blízkém východě zdražily benzin i nafta i na Slovensku. Podle dřívějších vyjádření představitelů slovenské vlády se ale země v EU řadila ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě před americko-izraelskými údery na Írán a následnou íránskou odvetou na vojenské a civilní cíle v oblasti Perského zálivu byla paliva na Slovensku dražší než například v Česku.

Ještě v pondělí čerpací stanice Slovnaftu na Slovensku mimo dálnic prodávaly litr nafty za 1,534 eura (37,48 koruny). U jiných větších sítí v zemi byla nafta dražší. Slovnaft v současnosti využívá při výrobě paliv také ropu ze státních rezerv, které vláda poskytla firmě kvůli přerušení dodávek suroviny ropovodem Družba přes Ukrajinu. Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, pak objednal alternativní ropu s dodávkou přes ropovod Adria. Ten začíná v Chorvatsku.

Chorvatsko podle Fica nadále odmítá přepravovat ropu vytěženou v Rusku. Právě ruskou ropu dlouhodobě využívaly rafinerie skupiny MOL na Slovensku a v Maďarsku. Na její dovoz obě země získaly od EU výjimku ze sankcí, které na Moskvu po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uvalila Evropská unie.

