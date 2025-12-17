Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.
Investiční skupina Natland rozšířila své nemovitostní portfolio v Praze. Koupila nevyužívaný objekt bývalé ubytovny v pražské Hostivaři, v blízkosti někdejšího průmyslového areálu. Kupní cena budovy o třech nadzemních podlažích se podle skupiny pohybovala ve vyšších desítkách milionů korun.
Objekt se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, v těsném sousedství obchodního centra, zastávek MHD i navazující rezidenční výstavby. Podle Natlandu jde o území, které prochází dynamickým urbanistickým rozvojem a nabízí plnou občanskou vybavenost.
Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.
Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu
Reality
Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.
Malé byty pro mladé
Záměrem investora je kompletní revitalizace budovy a její přeměna na přibližně 50 malometrážních bytů. Projekt má reagovat na rostoucí poptávku po dostupném městském bydlení, především pro studenty a mladé profesionály. Koncept vychází z modelu student housing & young professionals’ living.
„Tato akvizice přesně zapadá do záměru, který chceme v Praze rozvíjet. Jde o projekt s jasným potenciálem, dobrou ekonomikou a kvalitní městskou polohou, který reflektuje aktuální poptávku,“ říká Tomáš Balvín, investment manager skupiny Natland.
Skupina už má s podobnými projekty zkušenosti – například v případě Stromovky Kladno, kde na brownfieldu u železniční stanice vzniká nová městská čtvrť, nebo Lysolajského dvora v Praze.
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.
Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně
Reality
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.
„Revitalizace starších budov bývá nákladnější než výstavba na zelené louce, ale dlouhodobě přináší vyšší městskou hodnotu, nižší ekologickou stopu a pozitivní dopad na kvalitu života,“ doplňuje Karel Týc, partner pro Real Estate & Development skupiny Natland.
Akvizice se stane součástí portfolia fondu Natland Real Estate SICAV. Fond se zaměřuje na projekty, které Natland sám připravuje a plně řídí.
Aktuálně probíhá u hostivařského projektu architektonická soutěž. Pokud příprava a schvalovací procesy proběhnou podle plánu, mohl by být projekt uveden do prodeje v horizontu 12 až 24 měsíců.
Natland podnikatele Tomáše Rašky má v oblasti developmentu investiční rámec přes čtyři miliardy korun a v přípravě více než dva tisíce bytů.
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.
V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu
Reality
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.