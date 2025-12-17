Nový magazín právě vychází!

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři
ilustrační foto, iStock
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.

Investiční skupina Natland rozšířila své nemovitostní portfolio v Praze. Koupila nevyužívaný objekt bývalé ubytovny v pražské Hostivaři, v blízkosti někdejšího průmyslového areálu. Kupní cena budovy o třech nadzemních podlažích se podle skupiny pohybovala ve vyšších desítkách milionů korun.

Objekt se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, v těsném sousedství obchodního centra, zastávek MHD i navazující rezidenční výstavby. Podle Natlandu jde o území, které prochází dynamickým urbanistickým rozvojem a nabízí plnou občanskou vybavenost.

Malé byty pro mladé

Záměrem investora je kompletní revitalizace budovy a její přeměna na přibližně 50 malometrážních bytů. Projekt má reagovat na rostoucí poptávku po dostupném městském bydlení, především pro studenty a mladé profesionály. Koncept vychází z modelu student housing & young professionals’ living.

„Tato akvizice přesně zapadá do záměru, který chceme v Praze rozvíjet. Jde o projekt s jasným potenciálem, dobrou ekonomikou a kvalitní městskou polohou, který reflektuje aktuální poptávku,“ říká Tomáš Balvín, investment manager skupiny Natland.

Skupina už má s podobnými projekty zkušenosti – například v případě Stromovky Kladno, kde na brownfieldu u železniční stanice vzniká nová městská čtvrť, nebo Lysolajského dvora v Praze.

„Revitalizace starších budov bývá nákladnější než výstavba na zelené louce, ale dlouhodobě přináší vyšší městskou hodnotu, nižší ekologickou stopu a pozitivní dopad na kvalitu života,“ doplňuje Karel Týc, partner pro Real Estate & Development skupiny Natland.

Akvizice se stane součástí portfolia fondu Natland Real Estate SICAV. Fond se zaměřuje na projekty, které Natland sám připravuje a plně řídí.

Aktuálně probíhá u hostivařského projektu architektonická soutěž. Pokud příprava a schvalovací procesy proběhnou podle plánu, mohl by být projekt uveden do prodeje v horizontu 12 až 24 měsíců.

Natland podnikatele Tomáše Rašky má v oblasti developmentu investiční rámec přes čtyři miliardy korun a v přípravě více než dva tisíce bytů.

