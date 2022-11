Vladimíra Glatzová: Mám štěstí. Povahou jsem spíš hrdina než skeptik

První dáma české advokacie Vladimíra Glatzová třicet let vede jednu z nejprestižnějších českých právních kanceláří. Na ranné devadesátky vzpomíná jako na dobu nekonečných možností. „Práce bylo hodně a nebylo třeba dělat žádný marketing. Prvních deset let to ale byla pořádná jízda!” zavzpomínala Glatzová pro Newstream v pořadu Eva Talks. Houževnatost, nebojácnost a odhodlání jsou jí vlastní, i díky tomu se dostala na výsluní. „Mám štěstí. Životním nastavením jsem spíš hrdina než skeptik,” dodala.

Vladimíra Glatzová se změn a nových věcí nebojí. Ve třiceti letech a v advokátních kruzích zcela neznámá si otevřela vlastní kancelář na nejprestižnější pražské adrese. A v tehdy téměř výhradně mužském světě zazářila jako kometa. Byla to právě odvaha, která ji dostala do pomyslné první ligy. Ale nebylo to jen tak. Vše ci musela tvrdě odpracovat. „Při velkých dealech jsem v práci zůstávala do rána,” prozrazuje v rozhovoru pro Newstream.

Profesní zápřah typický pro privatizační éru je už podle ní nyní minulostí. „Dnes už se nepracuje tolik, co dřív. A to je dobře,” dodává s tím, že work-life balance je pro život důležitá.

V devadesátých letech patřila úspěšná česká advokátka spíše k výjimkám, ale dnes už podle ní není advokacie jen pánskou záležitostí a při rozšiřování týmu bere dobré kandidáty bez ohledu na pohlaví. „Mám radost, když je to žena. Chceme, aby tým byl pestrý,” dodala.

To, že diverzita není v advokátní kanceláři Glatzová & Co. jen fráze, dokládá i nabídkou partnerství jedné z kolegyní, která krátce na to oznámila odchod na mateřskou dovolenou.

Celý rozhovor s Vladimírou Glatzovou sledujte v úvodu článku.

