Zaměstnanci Hlasu Ameriky žalují Trumpa

Zaměstnanci americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America) zažalovali u soudu v New Yorku administrativu prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters. Zaměstnanci tvrdí, že omezení médií financovaných agenturami Spojených států porušuje jejich právo na novinářskou svobodu podle prvního dodatku ústavy. Ten garantuje svobodu projevu.

Žaloba požaduje, aby soud zvrátil rozhodnutí o zrušení Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která vedle Hlasu Ameriky financovala i Rádio Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), které sídlí v Praze.

Žaloba tvrdí, že USAGM, její šéf Victor Morales a její zvláštní poradkyně Kari Lakeová porušili několik zákonů, když minulou sobotu uvolnili více než 1300 zaměstnanců a omezili financování několika zpravodajských služeb.

Everett Kelley, předák Americké federace vládních zaměstnanců, která je v soudních dokumentech uvedena jako žalující strana, v pátek prohlásil, že zastavení vysílání Hlasu Ameriky je útokem na svobodu tisku, pracovní místa členů odborů a na demokracii na celém světě.

„Hlas Ameriky byl založen, aby šířil pravdu a bojoval proti propagandě bezprávných autoritářských režimů - není tedy překvapením, že se jej Trumpova administrativa snaží zrušit,“ uvedl Kelley v prohlášení.

V nedávném rozhodnutí Trump nařizuje několika agenturám včetně USAGM, aby omezily svou činnost „v největším rozsahu dovoleném platným zákonem“. Dokument zmiňuje, že úřady mají omezit svou činnost jen na rozsah požadovaný zákonem. Omezení zdůvodňuje redukcí federálního úřednického aparátu. Výsledkem je vedle výrazného omezení Hlasu Ameriky i konec financování stanice RFE/RL se sídlem v Praze.

K ukončení činnosti Hlasu Ameriky a RFE/RL vyzval miliardář a prezidentský poradce Elon Musk. Podle něj jsou tato média „šíleně levicová“. Trump se v minulosti střetl s vedením stanice Hlas Ameriky. Po nástupu do funkce jmenoval do čela stanice spřízněnou političku a bývalou moderátorku Kari Lakeovou. Ta se později stala i zvláštní poradkyní USAGM.

