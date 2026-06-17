Ferrari testuje loajalitu bohatých klientů. Kdo si koupí kritizovaný elektromobil, může mít blíž k exkluzivním modelům
Ferrari využívá svůj nový elektromobil Luce jako test loajality nejbohatších zákazníků. Podle agentury Bloomberg dává automobilka části své sběratelské klientely najevo, že nákup nepříliš dobře přijatého modelu může pomoci udržet si přístup k žádanějším a exkluzivnějším vozům.
Model Luce, jehož cena činí 550 000 eur, tedy více než 13 milionů korun, má podle lidí obeznámených se situací fungovat jako jakýsi mezistupeň k dalším limitovaným nebo unikátním Ferrari. Tito lidé uvedli, že podobný vzkaz zazněl v některých částech sběratelské sítě značky. Ferrari přitom systém přidělování vzácných modelů dlouhodobě staví na vztahu se zákazníkem a historii jeho předchozích nákupů.
„Je to jako restaurace, kde je nemožné sehnat stůl,“ řekl Bloombergu Max Girardo, zakladatel poradenské firmy Girardo & Co. zaměřené na sběratelské automobily a bývalý specialista aukční síně RM Sotheby’s. „Když tam chodíte každý týden, nakonec vám místo najdou. U Ferrari platí, že čím víc kupujete, tím víc se s vámi zachází jako s důležitým klientem.“
Ostrá kritika
Ferrari představilo čtyřdveřový elektromobil Luce minulý měsíc. Vůz se ale po premiéře setkal s ostrou kritikou, především kvůli designu s hladkými liniemi a zaoblenými hranami. Automobilka se u svého prvního čistě bateriového modelu odklonila od tradičního designérského týmu a vzhled svěřila studiu LoveFrom, které vede bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Kritici vůz označovali za nevýrazný a přirovnávali ho k běžným modelům značek Honda nebo Tesla.
Bloomberg kvůli zjištění podrobností o komunikaci Ferrari s klienty hovořil s více než půltuctem investorů a sběratelů od Itálie po Čínu. Jeden z kupujících uvedl, že mu automobilka jasně naznačila, že převzetí Luce je důležité, pokud si chce udržet pozici mezi nejlepšími klienty. Jiný sběratel řekl, že Ferrari podobně signalizuje zejména potenciálním novým zákazníkům, že cesta k budoucímu unikátnímu modelu může vést přes nákup Luce nebo levnějších vstupních modelů.
Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.
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Názory
Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.
Automobilka potvrdila, že při výběru kupců velmi žádaných vozů, například limitovaných edic, upřednostňuje klienty, s nimiž má dlouhodobé a silné vztahy. Zároveň ale odmítla, že by rozhodující bylo pouhé zlepšování pořadí v interním žebříčku. Podle Ferrari se při výběru klade důraz na osobní vztah klienta ke konkrétnímu modelu.
Strategie stojí na principu nedostatkovosti, který Ferrari využívá dlouhodobě. Firma vyrábí méně než 14 tisíc aut ročně a omezená dostupnost je jedním z pilířů její přitažlivosti. Podobný přístup používají i některé luxusní značky mimo automobilový průmysl, například výrobci kabelek s dlouhými čekacími seznamy, kteří zvýhodňují stálé zákazníky.
Citlivý test
Luce však pro Ferrari představuje citlivý test. Zařazení elektromobilu mezi vozy, jejichž nákup může pomoci k budoucím exkluzivním modelům, může naznačovat, že novinka sama o sobě nemá prestiž limitovaných edic. Zároveň prověřuje, zda jsou tradiční zákazníci ochotni podpořit model, který se odklání od charakteristických spalovacích motorů značky.
„Zdá se, že většina lidí to auto nesnáší a říká, že je ošklivé,“ uvedl Paul Welch, zakladatel online platformy MillionPlus zaměřené na luxusní aktiva včetně Ferrari. „Někteří ale zvažují koupi jen proto, aby získali přístup k budoucím autům a posunuli se výš na čekací listině. Tuhle hru hraje hodně lidí.“
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