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newstream.cz Zprávy z firem Ferrari testuje loajalitu bohatých klientů. Kdo si koupí kritizovaný elektromobil, může mít blíž k exkluzivním modelům

Ferrari testuje loajalitu bohatých klientů. Kdo si koupí kritizovaný elektromobil, může mít blíž k exkluzivním modelům

Ferrari Luce
Ferrari, užito se svolením
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Ferrari využívá svůj nový elektromobil Luce jako test loajality nejbohatších zákazníků. Podle agentury Bloomberg dává automobilka části své sběratelské klientely najevo, že nákup nepříliš dobře přijatého modelu může pomoci udržet si přístup k žádanějším a exkluzivnějším vozům.

Model Luce, jehož cena činí 550 000 eur, tedy více než 13 milionů korun, má podle lidí obeznámených se situací fungovat jako jakýsi mezistupeň k dalším limitovaným nebo unikátním Ferrari. Tito lidé uvedli, že podobný vzkaz zazněl v některých částech sběratelské sítě značky. Ferrari přitom systém přidělování vzácných modelů dlouhodobě staví na vztahu se zákazníkem a historii jeho předchozích nákupů.

„Je to jako restaurace, kde je nemožné sehnat stůl,“ řekl Bloombergu Max Girardo, zakladatel poradenské firmy Girardo & Co. zaměřené na sběratelské automobily a bývalý specialista aukční síně RM Sotheby’s. „Když tam chodíte každý týden, nakonec vám místo najdou. U Ferrari platí, že čím víc kupujete, tím víc se s vámi zachází jako s důležitým klientem.“

12 fotografií v galerii

Ostrá kritika

Ferrari představilo čtyřdveřový elektromobil Luce minulý měsíc. Vůz se ale po premiéře setkal s ostrou kritikou, především kvůli designu s hladkými liniemi a zaoblenými hranami. Automobilka se u svého prvního čistě bateriového modelu odklonila od tradičního designérského týmu a vzhled svěřila studiu LoveFrom, které vede bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Kritici vůz označovali za nevýrazný a přirovnávali ho k běžným modelům značek Honda nebo Tesla.

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Bloomberg kvůli zjištění podrobností o komunikaci Ferrari s klienty hovořil s více než půltuctem investorů a sběratelů od Itálie po Čínu. Jeden z kupujících uvedl, že mu automobilka jasně naznačila, že převzetí Luce je důležité, pokud si chce udržet pozici mezi nejlepšími klienty. Jiný sběratel řekl, že Ferrari podobně signalizuje zejména potenciálním novým zákazníkům, že cesta k budoucímu unikátnímu modelu může vést přes nákup Luce nebo levnějších vstupních modelů.

Ferrari Luce

Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

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Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Lukáš Kovanda

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Automobilka potvrdila, že při výběru kupců velmi žádaných vozů, například limitovaných edic, upřednostňuje klienty, s nimiž má dlouhodobé a silné vztahy. Zároveň ale odmítla, že by rozhodující bylo pouhé zlepšování pořadí v interním žebříčku. Podle Ferrari se při výběru klade důraz na osobní vztah klienta ke konkrétnímu modelu.

Strategie stojí na principu nedostatkovosti, který Ferrari využívá dlouhodobě. Firma vyrábí méně než 14 tisíc aut ročně a omezená dostupnost je jedním z pilířů její přitažlivosti. Podobný přístup používají i některé luxusní značky mimo automobilový průmysl, například výrobci kabelek s dlouhými čekacími seznamy, kteří zvýhodňují stálé zákazníky.

Citlivý test

Luce však pro Ferrari představuje citlivý test. Zařazení elektromobilu mezi vozy, jejichž nákup může pomoci k budoucím exkluzivním modelům, může naznačovat, že novinka sama o sobě nemá prestiž limitovaných edic. Zároveň prověřuje, zda jsou tradiční zákazníci ochotni podpořit model, který se odklání od charakteristických spalovacích motorů značky.

„Zdá se, že většina lidí to auto nesnáší a říká, že je ošklivé,“ uvedl Paul Welch, zakladatel online platformy MillionPlus zaměřené na luxusní aktiva včetně Ferrari. „Někteří ale zvažují koupi jen proto, aby získali přístup k budoucím autům a posunuli se výš na čekací listině. Tuhle hru hraje hodně lidí.“

Šéf Ferrari Benedetto Vigna po římském představení uvedl, že automobilka už obdržela objednávky od stávajících i nových zákazníků. Značka přitom v minulosti zažila i méně úspěšné modely, například Mondial vyráběný v letech 1980 až 1993. I takové vozy si ale často časem dokážou najít pevné místo mezi sběrateli.

Ferrari zůstává jednou z nejžádanějších luxusních automobilových značek. Podle výzkumu HSBC patří automobily mezi největší luxusní výdajové kategorie mimořádně bohatých lidí, zejména na Blízkém východě. Ferrari těží z exkluzivity, historie i potenciálu růstu hodnoty. Ceny luxusních aut navíc podle zprávy Knight Frank Wealth Report 2026 za poslední dekádu vzrostly o více než 30 procent a překonaly tak umění i barevné diamanty.

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Zdeněk Pečený

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G7 přitvrdí vůči Rusku. Ukrajině slibuje více zbraní i nové sankce

Lídři G7
ČTK
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Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.

Prohlášení zdůrazňuje, že Ukrajina v posledních měsících dosáhla pokroku na bojišti a získala novou dynamiku. Lídři G7 uvedli, že ji chtějí podpořit rychlejšími dodávkami protivzdušné obrany, dalších zbraňových systémů, záchytných prostředků i zbraní dlouhého doletu. Současně přislíbili další energetickou pomoc, která má Ukrajině pomoci zvládnout nadcházející zimu.

„Zavazujeme se zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku. V této souvislosti posílíme naše sankce, včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru,“ uvedli lídři ve společném textu. Podle nich je pro podobný krok vhodná doba i kvůli prozatímní dohodě Spojených států s Íránem, která má znovu otevřít Hormuzský průliv. Tím před letošní americko-izraelskou válkou proti Íránu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se summitu také účastní, v úterý řekl, že se představitelé G7 shodli na tom, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a mělo by co nejdříve přistoupit na dohodu. Podle agentury Reuters jednali také o dalších sankcích vůči Moskvě a o posílení ukrajinských obranných kapacit. Americký prezident Donald Trump po setkání se Zelenským prohlásil, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.

Příliš vstřícný postup USA

Evropští lídři se podle Reuters snažili Trumpa přesvědčit, že dosavadní americký přístup k možným podmínkám míru byl vůči Moskvě příliš vstřícný. Argumentovali mimo jiné tím, že se pozice Ukrajiny zlepšila díky dronovým útokům na ruské území. Agentura AFP nedávno s odvoláním na analýzu dat amerického Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních území a už druhý měsíc po sobě zmenšila plochu okupovanou Ruskem.

„Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná,“ napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se summitu ve Francii také účastní. Nyní je podle ní čas podporu Kyjeva ještě prohloubit.

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Lídři G7 se podle Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí jednat o dohodě. Donald Trump po schůzce slíbil, že pro mír udělá maximum.

ČTK

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Překvapivá shoda

Server Politico označil shodu lídrů na další podpoře Ukrajiny za překvapivou. Podle něj společné prohlášení završilo den, během něhož se Trump nečekaně sblížil s dalšími představiteli G7. Americký prezident navíc naznačil, že by brzy mohla skončit výjimka umožňující některým zemím nakupovat jinak sankcionovanou ruskou ropu.

Ke konsensu dospěli lídři navzdory napjatým vztahům mezi Bílým domem a evropskými státy. Spory se týkají obchodu, NATO, války proti Íránu i Trumpovy snahy převzít Grónsko, napsala agentura Kjódó. Politico si všímá také toho, že Trump je ve společné deklaraci třikrát jmenovitě zmíněn, vždy v souvislosti s prozatímní dohodou s Íránem.

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I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský

Tomáš Vronský, starosta Prahy 3
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Víc než dva roky bylo jedno z velkých pražských náměstí, Náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech, nepřístupné. Bylo obehnáno plotem, pracovala tam těžká technika. Nyní se náměstí opět otevírá veřejnosti. Kolem celé revitalizace, která stála Prahu přes půl miliardy korun, panovalo mnoho pochybností. Jak kolem ceny, tak kolem výsledku. „Věřím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Po revitalizaci se veřejnosti otevírá Náměstí Jiřího z Poděbrad v nové podobě. V čem vidíte pozitivní změnu?

Jsem rád, že se to podařilo zrealizovat o trochu rychleji, než se předpokládalo. V průběhu jsme se setkávali i s některými negativními reakcemi. Ty jsou ale méně časté. Lidé vidí, jak mizí stavební ploty, že náměstí je vlastně hezké. Jdu tam, poslouchám, a slyším, že reakce jsou pozitivní. Vždy jsem zdůrazňoval, že sice žijeme v bytech, ale město je náš životní prostor. A je důležité, aby mělo určité kvality. V tomto ohledu si myslím, že náměstí splňuje požadavky na kvalitní veřejný prostor, kde se dá uspořádat akce pro více lidí. Mohou se tam konat trhy, mohou tam lidé spolu posedět. Je na to navázaný parter kaváren a jiných podniků, a myslím, že to vytváří sousedskou atmosféru. Na rozdíl od jiných náměstí v Praze tady nebyly byty předělány na kanceláře nebo hotely. Zůstaly tam byty.

Toto náměstí bylo jakýmsi bijícím srdcem lokality i před revitalizací náměstí. V čem spočívá přínos jeho nové podoby?

Nyní je například kompletně bezbariérové. To je jedna důležitá věc. Druhá věc se týká modro-zelené infrastruktury. Předtím jsme údržbu zeleného parku zajišťovali vodou z vodovodního řadu nebo vodou, kterou jsme tam dovezli. Teď sbíráme vodu ze střechy kostela. Zachytáváme ji do podzemní nádrže. Pomůže nám to udržet náměstí zelenější. Výrazně se změnil poměr propustných a nepropustných ploch. Teď jsou všechny plochy propustné. I na místě, kde jsou velkoformátové dlaždice, je širší spára, která má vsakovací schopnost. Dlaždice nejsou uložené do betonu, jak je to běžné, ale leží na propustném podloží. Voda nestéká do kanálu, ale kumuluje se na místě. Náměstí bude zelenější.

Před revitalizací se život na náměstí koncentroval do míst, kde jsou kavárny, trhy. Méně se využívaly ostatní části. Teď si myslím, že to bude rovnoměrněji rozprostřeno do celé plochy.

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ČTK

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Zmínil jste, že se setkáváte s kritikou, a ona je skutečně viditelná. První vlna kritiky se snesla na dětské hřiště, které stojí na místě původního hřiště. Teď tam přibyl vodní prvek. Jedna z výtek zní, proč jeho obnova trvala tak dlouho?

Dětské hřiště bylo součástí dodávky celé stavby. Po obvodu hřiště jsou lavičky z kroucených latí. Výroba těchto latí byla složitější, než se čekalo. Dodací lhůta latí byla delší, než se předpokládalo.

Další kritika míří na část před kostelem, kde vznikl velký vydlážděný prostor bez zeleně. Nebude to v letních vedrech příliš parné prostředí?

Architektonický návrh zohledňuje kostel, který je ústřední budovou celého náměstí. Prostor před kostelem zdůrazňuje a podtrhuje význam kostela. Proto je nyní ten prostor takový. Za druhé, jde o náměstí. Až ve druhé řadě má parkový charakter. A za třetí, co se týká dlažby, je to světlá žula, což znamená, že by se neměla rozpalovat jako tmavší kámen. Je tam spára, která má retenční schopnost. Voda, která se tam vsákne, bude ochlazovat i tu plochu. Předtím voda odtekla, nyní zůstává v podloží. Plocha se nebude tolik rozpalovat. Samozřejmě, až nám vyrostou vysazené platany, a zkušenost nám ukazuje, že to bude do tří až pěti let, tak prostor bude výrazně zelenější.

Vymysleli jsme loužítka 

K čemu mají sloužit takzvaná loužítka, další kontroverzní nový prvek na náměstí?

Těch je tam osm nebo deset. Samozřejmě by tam nemusela být. Ale tím, že tam nateče dešťová voda, je to zdroj vody třeba pro ptactvo. Celé náměstí je promyšlené tak, aby obstálo v kontextu klimatické změny, kterou prožíváme. Horizont všech prvků, které náměstí obsahuje, je až sto let. Při plánování byl velký důraz na zeleň, na udržitelnost, na hospodaření s vodou.

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Vnímáte kritiku veřejnosti k těmto různým novým prvkům náměstí?

Ano, čtu si ty diskuse. Myslím, že až uživatelská zkušenost ukáže, že projekt je dobře vymyšlený. Já mu věřím, a myslím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře.

Aktuálně jste představili nový prvek náměstí, červené posezení. Opět to vzbudilo kritiku, že na sezení budou nocovat lidé bez vlastního bydlení…

Je možné, že si tam sedne nebo ustele nějaká osoba bez přístřeší, ale je to námitka, která se objeví vždy, když někde instalujete lavičku. Je to hodně o údržbě, péči, kterou prostoru věnujete. My jsme se na radě usnesli, že zřídíme pozici správce náměstí, který tam bude od rána do večera dohlížet primárně na nepořádek, na špatné parkování, na řešení problémů s problémovými osobami. I z hlediska výše investice vnímáme, že je tomuto prostoru nutné věnovat zvýšenou péči.

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Součástí revitalizace náměstí je i nové osvětlení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Jak to bude vypadat?

Do všeho, co se na náměstí dělo, hodně promlouvali památkáři. Bude tam takové decentní, slavnostní osvětlení.

Nyní vydlážděný prostor před kostelem vybízí k hromadným akcím. Počítáte nyní s nějakými?

V září tam proběhne vinobraní, pravděpodobně se tam vrátí street foodový festival jídel z Latinské Ameriky. Po tom prostoru je samozřejmě poptávka. Ale zároveň tam bydlí lidé, a je potřeba k tomu přistupovat s jistou sousedskostí, mírou.

Co je za vás nejvíc pozoruhodné z celé revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad?

Možná kašna. Mnoho lidí si ji pamatuje ještě z osmdesátých let, ale už nebyla provozuschopná. Ústrojí bylo zkorodované a zanesené. Celé ústrojí kašny se udělalo znovu. Díky tomu bude kašna jako významný vodní prvek opět v provozu. To je skvělá věc, která bude dominantním prvkem celého prostoru.

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.

Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Petra Nehasilová

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Jak to bude vypadat na náměstí z hlediska zeleně?

Vymýšleli to tři odborníci, jeden na stromy, druhý na bylinné patro a třetí odborník byl na trávu. Stromů je o 120 víc, než bylo. Trávníková směs je speciálně vymyšlená pro Jiřák, aby snesla vysoké letní teploty, a zároveň aby byla odolná vůči pohybu lidí. Je tam spousta detailů, není to běžná trávníková směs. Celé náměstí bude v naší správě a my si na to najímáme obecní společnost Čistá trojka, která se bude starat i o údržbu zeleně. Je na to údržbový plán.

Na řadě je Lobkovičák

Celá revitalizace náměstí stála asi 570 milionů korun. Není to moc? Kolik přispěla Praha 3, kolik magistrát?

Praha 3 platila vznik projektu. Připravili jsme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Investice přesahovala možnosti Prahy 3 a je to prostor celoměstského významu, proto jsme požádali magistrát, aby realizoval tuto investici. Celá investice šla za magistrátem, s výjimkou dílčích drobností, které vzešly z průběhu realizace. Třeba plachtu nad dětským pískovištěm jsme kupovali z rozpočtu městské části. Zmiňované designové posezení je také placené z rozpočtu městské části. Jinak to šlo celé za magistrátem. Šedesát až sedmdesát milionů je z programu Evropské unie. Asi sedmnáct milionů je ze státního rozpočtu.

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Nestaví architekturu, která křičí. Staví takovou, která vydrží. Autor Langhansu, Paličkovy vily či Hotelu Karlov, Ladislav Lábus, získá Poctu České komory architektů. „Podstatné je, proč a pro koho to děláme,“ řekl v rozhovoru pro Newstream.

Petra Nehasilová

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Má Praha 3 v plánu nějaký další, podobný projekt revitalizace veřejného prostoru?

Klademe na to poměrně velký důraz. Revitalizovali jsme Tachovské, Kostnické, Komenského náměstí. Co je nejvíc v přípravě, je Náměstí Jiřího z Lobkovic. Probíhá revitalizace Židovských pecí. Tam jde hodně o vodu, vnímáme klimatickou změnu. Chceme, aby voda, která tam spadne, hned neodtekla. Aby ten park byl co nejzelenější. Co se týká Lobkovičáku, předpokládám, že by se změna mohla zrealizovat v příštím volebním období, jsme tam projektově hodně daleko. I do tohoto projektu hodně promlouvali památkáři, aktuálně nemohu sdělit podrobnosti.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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