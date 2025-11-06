Evropská komise jde po burzovních gigantech. Vyšetřuje Deutsche Börse a Nasdaq kvůli podezření z kartelu
Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování s cílem posoudit, zda německá společnost Deutsche Börse a společnost Nasdaq porušily pravidla hospodářské soutěže při obchodech s finančními deriváty. Deutsche Börse je mimo jiné provozovatelem frankfurtské burzy cenných papírů a Nasdaq je největší ryze elektronický burzovní trh v USA.
„Komise se obává, že subjekty Deutsche Börse a Nasdaq mohly uzavřít dohody nebo jednat ve vzájemné shodě, aby si v Evropském hospodářském prostoru nekonkurovaly při kotaci, obchodování a clearingu finančních derivátů,“ uvedla unijní exekutiva. „Kromě toho se komise obává, že subjekty mohly alokovat poptávku, koordinovat ceny a vyměňovat si citlivé obchodní informace,“ dodala.
Pokud se tato obvinění prokážou, může to porušovat pravidla hospodářské soutěže, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky. EK se přitom odkazuje na článek 101 smlouvy o fungování EU a článek 53 dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podobné protisoutěžní dohody mohou vést podle komise k fragmentaci trhu a mohou mít dopad mimo jiné na ceny a kvalitu nabízeného zboží a služeb a rovněž na fungování jednotného trhu v EU.
EK nyní provede hloubkové vyšetřování. Jak zdůraznila, zahájení formálního šetření nepředjímá jeho výsledek. Pro ukončení antimonopolního šetření neexistuje žádná zákonná lhůta. Délka vyšetřování závisí na řadě faktorů, včetně složitosti případu a rozsahu, v jakém dotčené strany spolupracují s Evropskou komisí.
Komise podnikla již v září loňského roku neohlášené inspekce v prostorách Deutsche Börse a Nasdaq. „Současné vyšetřování nebudeme komentovat,“ sdělil tehdy agentuře Reuters mluvčí Deutsche Börse. Firma ale podle něj s úřady plně spolupracuje.
