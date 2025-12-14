Ruské rezervy pro Ukrajinu? EU naráží na odpor vlastních států
Bortí se plán Evropské komise převést peníze z ruských rezerv Ukrajině. Proti jsou Belgie, Francie, Evropská centrální banka, Japonsko, Spojené státy, ale také Maďarsko, Slovensko či i Česko.
Snaha Evropské komise převést peníze ze zmrazených ruských rezerv na ukrajinské účty se bortí. Proti už je i Francie. Paříž sice souhlasí, aby se Kyjevu poskytla ta část ruských rezerv, která je uložena v Belgii, ale už nechce, aby se poskytla ta část, která je ve Francii. Tím pádem může Belgie říkat, že když ruské rezervy neuvolní Francie, pak ani ona. Belgie tak poskytnutí rezerv dále zatvrzele odmítá.
Část ruských rezerv se dále nachází třeba v Japonsku. Ale i to odmítá dané ruské peníze Ukrajině poskytnout. Evropská komise sama žádné ruské rezervy nemá. Proto je tedy tak smělá ve vyzývání zejména Belgie, ať je poskytne. Na poskytnutí ruských rezerv se ale nechce podílet dokonce ani Evropská centrální banka, jež odmítá převzít související záruku věřitele poslední instance.
Německá klička asi nevyjde
Vedle Evropské komise tak na poskytnutí ruských rezerv tlačí hlavně Německo. To se totiž bojí, že pokud je zejména Belgie neposkytne, bude se muset Ukrajina financovat novým společným zadlužením na úrovni EU. K tomu se Berlín dlouhodobě staví odmítavě, protože nechce přebírat závazky za předlužené země typu Francie, Itálie či Belgie.
Proti poskytnutí rezerv – či zaručení se za ně – jsou ovšem vedle Belgie, Francie, Japonska či Evropské centrální banky také samy Spojené státy. A pak také Maďarsko, Slovensko a nově zjevně i Česko.