eBay odmítl miliardové námluvy GameStopu. Nabídku označil za nedůvěryhodnou
GameStop se pokusil převzít téměř čtyřikrát větší eBay, s nabídkou ale neuspěl. Internetový prodejce ji po konzultaci s poradci odmítl jako nedůvěryhodnou a neatraktivní. Otazníky podle eBay visí hlavně nad financováním a možným zadlužením.
Internetový prodejce eBay odmítl nabídku na převzetí od amerického prodejce videoher GameStop. Návrh měl hodnotu 55 miliard dolarů, tedy zhruba 1,1 bilionu korun. S odkazem na dopis předsedy představenstva eBay Paula Presslera o tom informoval web deníku The New York Times.
Podle eBay nabídka „není ani důvěryhodná, ani atraktivní“. Firma uvedla, že ji důkladně posoudila společně se svými právními a finančními poradci.
GameStop přišel s návrhem na fúzi minulý týden. Šlo přitom o pokus spojit se s téměř čtyřikrát větší společností, což mezi experty vyvolalo pochybnosti, zda by si GameStop takovou transakci vůbec mohl finančně dovolit.
Pressler v dopise upozornil právě na několik zásadních rizik. Nejasné podle něj zůstává financování celé akvizice i výše dluhu, který by transakce mohla přinést.
Šéf představenstva eBay zároveň zdůraznil, že jeho firma má lepší obchodní výsledky. Připomněl také, že eBay prošel transformací, aby dokázal lépe konkurovat velkým hráčům na trhu, včetně Amazonu.
