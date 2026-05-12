newstream.cz Zprávy z firem eBay odmítl miliardové námluvy GameStopu. Nabídku označil za nedůvěryhodnou

GameStop se pokusil převzít téměř čtyřikrát větší eBay, s nabídkou ale neuspěl. Internetový prodejce ji po konzultaci s poradci odmítl jako nedůvěryhodnou a neatraktivní. Otazníky podle eBay visí hlavně nad financováním a možným zadlužením.

Internetový prodejce eBay odmítl nabídku na převzetí od amerického prodejce videoher GameStop. Návrh měl hodnotu 55 miliard dolarů, tedy zhruba 1,1 bilionu korun. S odkazem na dopis předsedy představenstva eBay Paula Presslera o tom informoval web deníku The New York Times.

Podle eBay nabídka „není ani důvěryhodná, ani atraktivní“. Firma uvedla, že ji důkladně posoudila společně se svými právními a finančními poradci.

GameStop přišel s návrhem na fúzi minulý týden. Šlo přitom o pokus spojit se s téměř čtyřikrát větší společností, což mezi experty vyvolalo pochybnosti, zda by si GameStop takovou transakci vůbec mohl finančně dovolit.

Pressler v dopise upozornil právě na několik zásadních rizik. Nejasné podle něj zůstává financování celé akvizice i výše dluhu, který by transakce mohla přinést.

Šéf představenstva eBay zároveň zdůraznil, že jeho firma má lepší obchodní výsledky. Připomněl také, že eBay prošel transformací, aby dokázal lépe konkurovat velkým hráčům na trhu, včetně Amazonu.

Kreml tvrdí, že konec války na Ukrajině se blíží. Podle Peskova ale zatím není na stole nic konkrétního.

Vývoj v mírovém procesu umožňuje říct, že se blíží konec rusko-ukrajinské války, ale v tuto chvíli nelze mluvit o ničem konkrétním, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na dotazy ohledně sobotního výroku prezidenta Vladimira Putina, že se konflikt chýlí ke konci.

„Prezident (na tiskové konferenci 9. května) uvedl, že Rusko zůstává otevřené kontaktům. Řekl, že v třístranném formátu byla odvedena určitá práce. A mluvil o tom, že uvítáme (pokračující) zprostředkovatelské úsilí Spojených států,“ řekl Peskov podle státní agentury TASS.

Jednání mezi Kyjevem a Moskvou se dosud konala za zprostředkování Spojených států. Nedosáhla ale ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k rozsáhlé invazi do sousední země. V posledních týdnech se pak pozornost Washingtonu zaměřila na Írán, proti kterému vedou válku USA a Izrael.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou by podle prohlášení Peskova „mohla být zastavena v jakýkoliv moment“, pokud „Kyjev učiní nezbytné rozhodnutí“. „Kyjev si je dobře vědom rozhodnutí, která je třeba učinit,“ sdělil Peskov. Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovaná Washingtonem už dříve uvázla na mrtvém bodě kvůli východoukrajinským regionům, na které si Moskva činí nároky, ačkoliv je ani nedokázala vojensky okupovat. Kyjev se odmítá části svého území vzdát.

„Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci,“ řekl v sobotu Putin novinářům o válce proti Ukrajině. Hovořil v den ruských oslav 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Moskva tradičně uspořádala při této příležitosti vojenskou přehlídku, oproti předchozím rokům ji však zredukovala a nebyla na ni k vidění vojenská pozemní technika. Kreml rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Putin svým výrokem mnohé překvapil, blíže však neupřesnil, co tím myslel, napsala dnes agentura AFP. V projevu během vojenské přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě šéf Kremlu prohlásil, že ruští vojáci bojující proti Ukrajině „čelí agresivní síle, kterou vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO“. „A navzdory tomu naši hrdinové postupují vpřed,“ tvrdil ruský prezident.

Agentura AFP na začátku května s odvoláním na analýzu amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzívy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt. Moskva podle něj v uplynulém měsíci ztratila na různých místech kontrolu nad zhruba 120 kilometry čtverečními dříve obsazeného území. AFP už na začátku dubna s odvoláním na ISW psala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup.

Brusel bere dotace pro Agrofert na vědomí. Případ ale dál prověřuje

Brusel obnovu plateb Agrofertu nezablokoval, případ ale neuzavírá. Evropská komise chce od českých úřadů další informace a bude dál prověřovat, zda vyplácení dotací odpovídá pravidlům EU.

Evropská komise bere na vědomí rozhodnutí českých úřadů obnovit dotace pro společnost Agrofert, zároveň si však vyhrazuje právo situaci dále posoudit po získání úplných informací o případu, uvedl mluvčí komise. Unijní exekutiva podle informací rovněž požádala české úřady, aby ji informovaly o všech platbách z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky, u nichž mezi příjemci figuruje Agrofert.

Brusel se již několik měsíců znovu zabývá otázkami možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s holdingem Agrofert. Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím střet zájmů vyřešil. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Evropská komise se ale celou situací nadále zabývá a českým úřadům poslala další dotazy.

Komise zdůraznila, že v oblasti společné zemědělské politiky nesou odpovědnost za dodržování pravidel jednotlivé členské státy. äJakékoli rozhodnutí národních orgánů obnovit vyplácení dotací v rámci společné zemědělské politiky tedy spadá do jejich kompetencí a nepodléhá předchozí konzultaci ani schválení Evropskou komisí,“ podotkla unijní exekutiva. Komise nicméně ověřuje, zda jsou kroky států v souladu s právem EU a potřebuje „mít k dispozici úplný obraz okolností případu“. Tyto informace musí dodat národní orgány a následně je unijní exekutiva posuzuje. Jejím cílem je přitom ochrana finančních zájmů Evropské unie.

„Právní analýza provedená SZIF dospěla k závěru, že současný stav je v souladu s českými i evropskými pravidly pro střet zájmů. Komise bere na vědomí, že toto posouzení bylo provedeno a že české úřady obnovily platby společnosti Agrofert, přičemž vyplácení začalo 29. dubna,“ dodala komise. I nadále ale případ detailně sleduje a mapuje všechny platby pro Agrofert.

