Konkurence pro Amazon? GameStop chce spolknout eBay, nabízí 56 miliard dolarů

ČTK
Americký prodejce videoher GameStop přišel s mimořádně ambiciózním plánem. Chce koupit internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard dolarů, tedy asi 1,16 bilionu korun. Generální ředitel GameStopu Ryan Cohen řekl listu The Wall Street Journal, že firma poslala společnosti eBay nevyžádanou nabídku na převzetí. Cílem je podle něj vytvořit z eBay skutečného konkurenta Amazonu.

Jde o neobvyklý tah už jen kvůli velikosti obou firem. Tržní kapitalizace eBay je téměř čtyřikrát vyšší než hodnota GameStopu, což z celé nabídky dělá velmi odvážný pokus o převzetí.

GameStop nabízí za jednu akcii eBay 125 dolarů. Polovinu částky chce vyplatit v hotovosti a polovinu v akciích. Pro akcionáře eBay by to na základě páteční závěrečné ceny znamenalo zisk 20 procent. Cohen zároveň uvedl, že pokud správní rada eBay nebude nabídce nakloněna, je připraven obrátit se přímo na akcionáře.

Cohen, který je zároveň největším akcionářem GameStopu, chce podle The Wall Street Journal více než desetinásobně zvýšit tržní hodnotu prodejce videoher. Spojení eBay a GameStopu pod jednu střechu by podle něj otevřelo velké možnosti ke zlepšení ziskovosti i ke snížení nákladů.

„Král meme akcií“

Cohena drobní investoři označují za „krále meme akcií“. Přezdívku si vysloužil díky roli, kterou sehrál během investiční horečky kolem těchto titulů v roce 2021. Meme akcie obvykle nerostou hlavně kvůli výsledkům firem, ale díky nadšení drobných investorů a koordinovaným nákupům na sociálních sítích. Cohen si zároveň vybudoval pověst investora, který se nebojí neobvyklých kroků schopných rozhýbat trhy.

Případná dohoda mezi GameStopem a eBay by výrazně vybočovala z běžné praxe fúzí a akvizic. Není obvyklé, aby se menší firma pokoušela převzít společnost téměř čtyřikrát větší. Podobné obchody se obvykle financují vysokým zadlužením, vydáním nových akcií nebo kombinací obou možností. Zároveň se počítá s tím, že budoucí zisky spojené firmy vysokou cenu obhájí.

GameStop měl ke konci ledna v hotovosti a likvidních investicích zhruba 9,4 miliardy dolarů. Cohen dodal, že firma si také zajistila půjčku ve výši přibližně 20 miliard dolarů od TD Securities a má přislíbené další, blíže neurčené úvěry. Podle The Wall Street Journal může GameStop pro transakci hledat podporu i u externích investorů, včetně státních investičních fondů z Blízkého východu.

Cohen vstoupil do správní rady GameStopu na začátku roku 2021, tedy v době, kdy firma bojovala s odlivem zákazníků k online nákupům a digitálním verzím her. Později se stal jejím šéfem. Prosadil výrazné snižování nákladů, které pomohlo firmě vrátit se do zisku.

Bernard Arnault

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Trhy

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

GameStop byl kdysi důležitým místem pro hráče nakupující videohry v kamenných obchodech. Zasáhla ho ale pandemie covidu-19 i dlouhodobý přesun hráčů na internet. Do celosvětového povědomí se firma dostala v roce 2021, kdy její akcie díky nákupům drobných investorů vystřelily o více než 1700 procent. Navzdory snahám o obrat se však dál potýká se strukturálními změnami v odvětví. Ve čtvrtém čtvrtletí jí tržby klesly o 14 procent.

eBay je naopak výrazně větší a stabilnější hráč. Firma vznikla v roce 1995 jako koníček podnikatele Pierra Omidyara, od té doby ale výrazně vyrostla. Minulý týden navíc předpověděla tržby za druhé čtvrtletí nad odhady analytiků. Sází především na silnou poptávku po sběratelských předmětech a autodoplňcích i na rostoucí popularitu živě vysílaných internetových aukcí.

Akcie GameStopu od začátku letošního roku stouply o 32,1 procenta a tržní hodnota firmy v pátek činila 12 miliard dolarů. Akcie eBay si za stejné období připsaly 19,5 procenta a její tržní hodnota dosáhla 46 miliard dolarů, upozornila agentura Reuters.

Hormuzský průliv dusí Asii. Japonsko hledá jistotu u Austrálie

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem má podle Japonska zásadní dopad na Asii a oblast Tichomoří. Uvedla to japonská premiérka Sanae Takaičiová, která o zajištění energetických dodávek jednala s australským premiérem Anthonym Albanesem. Informovala o tom agentura AFP.

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí až pětina světové ropy. Přibližně 80 procent tohoto objemu míří do Asie. Od 28. února, kdy v regionu začala válka, je však přeprava surovin po této trase prakticky zastavená. To přispělo k růstu cen ropy na světových trzích. Situace se podle dostupných informací nezlepšila ani po vyhlášení příměří téměř před měsícem.

„Faktická uzávěra Hormuzského průlivu měla obrovský dopad na Indo-Pacifik,“ uvedla Takaičiová. Japonsko a Austrálie podle ní chtějí spolupracovat na zajištění spolehlivých dodávek energií.

Obě země už v energetice úzce spolupracují. Austrálie je největším dodavatelem zkapalněného plynu pro Japonsko, zatímco Japonsko do Austrálie vyváží ropné produkty.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Money

Pokud by Hormuzský průliv zůstal po skončení války v rukou Íránců, teheránský režim by dostal do rukou velkou strategickou výhodu i možný zdroj financí. Pro Spojené státy by to by to naopak znamenalo prohru. Byly by však poplatky za průjezd pro globální ekonomiku takový problém?

Bitcoin se vrací do hry: Poprvé za tři měsíce překonal 80 tisíc dolarů
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů. Před 8:00 středoevropského letního času vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů, tedy 1,66 milionu korun. Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů.

Spojené státy dnes začínají Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvázly v Perském zálivu, oznámil o víkendu americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Teherán varoval, že bude jakékoli zasahování USA v úžině považovat za porušení příměří, uvedla agentura AFP.

Bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku rekordní hodnoty přes 126 tisíc dolarů, než po několikaměsíčním propadu v únoru klesl až na přibližně 60 tisíc dolarů. Od té doby se kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce, uvedl Bloomberg. Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg zaznamenaly americké bitcoinové burzovní fondy (ETF) v pátek příliv hotovosti ve výši 630 milionů dolarů.

