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newstream.cz Zprávy z firem Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech

Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech

Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.

Mnoho míst v Německu dnes žije protestními akcemi zaměstnanců koncernu Volkswagenu. Odpoledne totiž zasedá dozorčí rada a jedná o tom, co dál. Jak obstát ve stále sílící čínské konkurenci, pod tlakem vysokých dovozních cel a dalších faktorech, které už loni srazily provozní marži na 2,5 procenta, hluboko pod cílem osmi procent.

Atmosféru neblahých očekávání zahušťuje informace, kterou přinesl vlivný Manager Magazin. Tedy že chce vedení koncernu škrtnout sto tisíc pracovních míst. Dvakrát tolik, než zněl plán. A půlka z toho má zasáhnout německé a evropské provozy. Už se mluví o tom, že petlici na vrata mají dostat čtyři koncernové závody.

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V Hannoveru, Emdenu, Zwickau a Neckarsulmu, kde vyrábí koncernová značka Audi. Nadto všem ještě znějí v uších slova kormidelníka VW Olivera Blumeho na jarní tiskové konferenci, kdy doslova prohlásil, že „obrátí každý kámen“, aby dosáhl úspory a zvýšení konkurenceschopnosti.

Máme pochopení

Koncern dnes potvrdil, že předmětem zasedání dozorčí rady bude diskuse s koncernovým vedením o tom, co dál, jak naplnit plány. Přitom prý půjde hlavně o snížení komplexnosti, zeštíhlení majetkových účastí a regionálnější zacílení vývoje a výroby.  Tedy snížení kapacit.

Členové dozorčího orgánu si určitě budou pečlivě vybírat, kde na jednání usednou, podotkl před začátkem jednání server Tagesschau.de. Obávaná šéfka odborů VW Daniela Cavallo a předsedkyně IG Metall Christiane Bennerová, historicky první žena v čele největší odborové centrály v Německu, vyhodnotily situaci jasně: pokud skutečně má být propuštěno dalších 50 tisíc zaměstnanců a zavřeny čtyři závody, pak musí koncern počítat s výrazným odporem ze strany zaměstnanců.

Toho si je wolfsburgské vedení vědomo. „Máme pochopení pro veřejné vyjadřování názorů ze strany zaměstnanců, a to i v podobě dnešních akcí v různých německých závodech. Dokážeme pochopit, že mají zaměstnanci obavy o budoucnost naší společnosti,“ uvedl před dnešním zasedáním dozorčí rady, které začne ve 14,30, tiskový tým koncernu.

Tlak na úspory stále roste

Velké přetahování se o lano respektive úspory a jak jich dosáhnout zažil Wolfsburg v prosinci 2024. Výsledkem byl plán úspor pro každý jednotlivý koncernový závod. A zároveň slib, že při dosažení úspor se bude i po roce 2030 investovat a že se budou vyrábět nové modely. Úspory jsou, jak potvrdil VW, v běhu. Ve velkých závodech šly náklady dolů o pětinu.

Přesto to ale nestačí. Americká cla, konkurence z Číny i světové krize si žádají víc a víc. A o další vývoj se obávají nejen zaměstnanci. Pod peticí, adresovanou dolnosaskému premiérovi Olafu Liesovi (SPD), která požaduje dodržení slova a zachování závodu v Emdenu, se podle Tagesschau podepsal také primátor Emdenu Tim Kruithoff (bezpartijní) a zemští radové z Aurichu, Wittmundu a Leeru.

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Odborníci na automobilový průmysl jsou přesvědčeni, že je VW ve své současné struktuře neschopný konkurence a že evropský trh je k tomu nasycen a návrat na úroveň předcovidového roku 2019 není možný. „Volkswagen má v tomto ohledu zkrátka nadbytečné kapacity a bohužel musí opravdu přistoupit k radikálním krokům a tyto kapacity snížit – a v některých případech pravděpodobně i zavřít závody,“ hodnotí Helena Wisbertová, expertka zaměřená na automobilový průmysl z wolfsburgské veřejné vysoké školy aplikovaných věd Ostfalia.

Nejistá budoucnost

Jak dlouho dnešní zasedání dozorčí rady potrvá a zda lze počítat s konkrétními výsledky, je nejisté. S tím, že by brzy začaly výpovědi a zavírání závodů, ale počítá jen málokdo. Už jen kvůli síle zaměstnanců a pozici země Dolní Sasko v dozorčí radě. Podle takzvaného Zákona o Volkswagenu, který byl přijat v roce 1960 kvůli ochraně před nežádoucí privatizací, je k uzavření kteréhokoliv závodu nutný souhlas dvou třetin dozorčí rady. Přitom Dolní Sasko má v koncernu pětinový podíl a uzavírání výrobních kapacit a rušení pracovních míst samozřejmě není v jeho zájmu.

„Očekávám, že padne rozhodnutí o dalším směřování a že plány, které jsou nyní na stole, se dále upřesní a pravděpodobně finalizují na příštím zasedání dozorčí rady,“ usuzuje na výsledek dnešního jednání Wisbertová pro Tagesschau.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda

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Nezaměstnanost neklesá ani v sezoně. Přes léto může vystoupat k pěti procentům

Nezaměstnanost neklesá ani v sezoně. Přes léto může vystoupat k pěti procentům
iStock
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nst

Český trh práce zůstává stabilní jen na první pohled. Bez zaměstnání je o více než 40 tisíc lidí více než před rokem a ani tradičně silný červen nepřinesl výraznější pokles. Analytici očekávají, že se nezaměstnanost už během prázdnin může vrátit k pěti procentům.

Český trh práce se v červnu téměř nepohnul. Nezaměstnanost zůstala na květnových 4,8 procenta, přestože začala hlavní sezona venkovních prací, brigád a cestovního ruchu. Úřady práce evidují téměř 100 tisíc volných míst, podle expertů je ale zaměstnavatelé ve skutečnosti nabízejí výrazně více. Firmy a uchazeči se ale stále častěji míjejí kvalifikací, regionem i představami o práci.

Na konci června hledalo zaměstnání 356 134 lidí, o 2718 méně než v květnu. Počet volných pozic naopak meziměsíčně vzrostl o 5474 na 99 854, vyplývá z údajů Úřadu práce ČR.

Sezona zabrala méně, než se čekalo

Červen přitom bývá pro trh práce jedním z příznivějších měsíců. Naplno začínají práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, gastronomii i cestovním ruchu. Firmy zároveň nabírají brigádníky, kteří přes léto zastupují zaměstnance na dovolených.

„Na trhu se střetly protichůdné síly, které se navzájem vyrovnaly,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Martin Jánský. Firmy se podle něj snažily dokončit náborová řízení ještě před začátkem dovolených a letního provozního útlumu.

Výsledek ale není tak dobrý, jak by samotné číslo mohlo naznačovat. Část analytiků podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy čekala, že nezaměstnanost díky sezonním pracím klesne až na 4,7 procenta.

„V měsíci, kdy obvykle nastupují práce ve stavebnictví, zemědělství, cestovním ruchu, gastronomii či službách, by za normálních okolností měla evidence úřadů práce citelněji řídnout,“ upozornil Kovanda.

Ne všichni přitom očekávali pokles. Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk připomíná, že kvůli slabšímu vývoji ekonomiky existovalo také riziko růstu nezaměstnanosti.

„Červnová data navzdory očekávání nepřinesla nárůst nezaměstnanosti. Obrat ale lze čekat v následujících měsících,“ dodal Hauk.

Proti sezonním náborům stojí slabší průmysl

Příznivý vliv sezonních prací vyvažují problémy v průmyslu. Podle Jánského firmy v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém a zpracovatelském průmyslu nové pracovníky často nenabírají, případně své stavy přímo snižují.

Podniky jsou obecně opatrnější. Místo rozsáhlého propouštění nejprve omezují nábor, přesčasy nebo práci přes agentury. Často také pouze nahrazují odcházející zaměstnance a nerozšiřují své kapacity.

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„Firmy v Česku stále nerady propouštějí, protože si pamatují, jak těžké bylo v minulých letech lidi znovu najít. Právě to drží nezaměstnanost nízko, ale současně brání jejímu dalšímu poklesu,“ vysvětlil Kovanda.

Podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček bude nezaměstnanost klesat jen pomalu, protože trh prochází strukturální proměnou. Zaměstnavatelé omezují nábor na juniorské pozice, zároveň ale obtížně hledají zkušené specialisty.

O 41 tisíc nezaměstnaných více než loni

V porovnání s loňskem je vývoj výrazně méně příznivý. V červnu 2025 činila nezaměstnanost 4,2 procenta a úřady práce evidovaly 315 465 uchazečů.

Letos je tak bez práce o 40 669 lidí více, zatímco nabídka míst meziročně vzrostla jen o 1177 pozic.

„Meziroční srovnání zůstává napjaté. Evidence je zhruba o 41 tisíc uchazečů vyšší než před rokem, což potvrzuje, že ochlazení trhu práce má strukturální rozměr,“ dodal Hauk.

Podle Jánského za vyšší nezaměstnaností stojí mimo jiné dlouhodobá stagnace průmyslu. Kovanda k důvodům přidává slabší výkon oborů navázaných na Německo, vysoké náklady na energie a opatrnější spotřebitele.

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Statistiky mohou ukazovat jen část volných míst

Úřad práce evidoval na konci června 99 854 volných pozic. To však nemusí být úplný obraz skutečné poptávky firem.

Hauk odhaduje, že reálný počet nabízených míst může být zhruba dvaapůlkrát vyšší, tedy kolem čtvrt milionu. Mnoho zaměstnavatelů už totiž nenahlašuje pozice úřadům práce a hledá zaměstnance přímo přes pracovní portály, sociální sítě, personální agentury nebo doporučení.

„Statistika tak zachycuje jen špičku ledovce,“ uvedl Hauk.

Ani výrazně vyšší počet míst by ale neznamenal, že je trh práce v rovnováze. Problémem je především nesoulad mezi tím, co firmy potřebují, a tím, co uchazeči nabízejí.

„Nesedí kvalifikace, obor, region ani ochota k rekvalifikaci či dojíždění,“ upozornil Hauk. Červnovou stagnaci proto nevnímá jako důkaz rovnováhy, ale jako připomínku, že je nutné lépe propojit nabídku s poptávkou.

Podobně situaci hodnotí Tereza Krček. Uchazeči podle ní často nemohou potřebnou kvalifikaci získat během krátké rekvalifikace, zatímco firmy hledají velmi konkrétní profese.

Praha a Karviná jsou dva různé světy

Celostátní průměr zakrývá výrazné regionální rozdíly. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji činila 6,8 procenta.

Nejnižší podíl lidí bez práce měly Praha a Pardubický kraj, shodně 3,8 procenta.

Ještě větší rozdíly ukazují jednotlivé okresy. V Karviné a Mostě dosáhla nezaměstnanost 10,2 procenta. Na jedno volné místo připadalo v Karviné 18,2 uchazeče. V okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou naopak zůstala nezaměstnanost pod třemi procenty.

Právě rozdíly mezi regiony jsou podle expertů jednou z hlavních překážek. Pracovní místa často vznikají jinde, než kde žijí lidé bez zaměstnání. Stěhování či dojíždění navíc komplikuje dostupnost bydlení a dopravy.

Část nezaměstnaných míří do podnikání

Zajímavým trendem letošního roku je podle Randstadu rostoucí zájem uchazečů o samostatnou výdělečnou činnost.

„Téměř 42 procent lidí, kteří z evidence Úřadu práce odcházejí za pracovním uplatněním, volí cestu OSVČ,“ uvedl Jánský.

Vlastní podnikání může být pro část lidí alternativou v situaci, kdy nabídka zaměstnání neodpovídá jejich odbornosti, bydlišti nebo představám o výdělku a pracovní době.

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Přes léto může nezaměstnanost vystoupat k pěti procentům

Stabilita z června nemusí vydržet dlouho. O prázdninách firmy obvykle omezují nábor a do evidence začnou přicházet lidé, kterým na konci prvního pololetí skončily smlouvy na dobu určitou.

Na podzim se přidají čerství absolventi a postupně začnou ubývat sezonní práce pod širým nebem.

Kovanda očekává, že se nezaměstnanost může už během prázdnin vrátit k pěti procentům a na podzim tuto hranici překročit. Hauk rovněž předpokládá v dalších měsících obrat směrem vzhůru.

Krček odhaduje, že průměrná nezaměstnanost letos dosáhne 4,9 procenta po loňských 4,4 procenta. Vyšší počet lidí bez práce a štědřejší podpora v nezaměstnanosti podle ní zvýší letošní výdaje na dávky a rekvalifikace přibližně na 22 miliard korun, tedy meziročně o 4,8 miliardy.

Český pracovní trh tak zůstává odolný a masová nezaměstnanost mu nehrozí. Zároveň se však vzdaluje mimořádně napjatému období, kdy firmy přijímaly téměř kohokoli. Hlavní problém dnes nespočívá v absolutním nedostatku práce, ale v tom, že dostupná místa a lidé bez zaměstnání se stále častěji míjejí.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK

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Nakupujte akcie ČEZ, do roka zhodnotí o 25 procent, radí francouzsko-německá banka

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Analytici začínají do ceny akcií ČEZ stále výrazněji promítat možnost hluboké transformace firmy i případného zestátnění. Dnešní zvýšení cílových cen od ODDO BHF a Fia potvrzuje, že se tento scénář stává hlavním motorem ocenění energetické skupiny, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dnešní hned dvojí zvýšení cílových cen akcií ČEZ ze strany finančních domů ODDO BHF, ale také tuzemského Fia potvrzuje, že trh začíná do ocenění největší české energetiky stále výrazněji promítat nejen běžný provozní výhled, ale hlavně transformační a potenciálně i zestátňovací příběh. ODDO BHF dnes zvedla cílovou cenu skokově z 920 na 1540 korun a doporučení změnila z „underperform“ na „outperform“ (viz žlutá křivka na grafu Bloombergu níže). Fio postupovalo opatrněji, cílovou cenu zvýšilo z 1044 na 1150 korun a doporučení posunulo ze stupně „redukovat“ na „držet“. Letos tak už proběhla celkem čtyři navýšení cílové ceny akcií ČEZ od některé z relevantních finančních společností.

Přehodnocení transakčního scénáře

Rozdíl mezi oběma dnešními novými posudky je podstatný. ODDO BHF zjevně přikládá výrazně vyšší váhu možnosti, že plánovaná transformace ČEZ odemkne hodnotu, kterou dosavadní jednotná struktura firmy zakrývá. Rozsah přecenění naznačuje zásadní přehodnocení transakčního scénáře. Jde zejména o oddělení výrobní části, zatížené tržním rizikem a politickou citlivostí, od zákaznického a regulovaného segmentu, tedy především distribuce, prodeje a souvisejících služeb.

Fio zatím tento scénář do základní cílové ceny plně nezahrnuje. V základním modelu stále oceňuje ČEZ tradiční metodou DCF jako jednu firmu, proto vychází cílová cena jen na 1150 korun. Současně ale Fio uvádí alternativní ocenění po oddělení výrobního a zákaznického segmentu v rozmezí 1359 až 1474 korun na akcii. Tím fakticky připouští, že transformační scénář může mít pro akcionáře výrazně vyšší hodnotu, jen jej zatím bere spíše jako možnost než jako hlavní scénář.

ČEZ · BCPP: CEZ

ČEZ

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Zdroj: Burza cenných papírů Praha, S&P Global Market Intelligence a Yahoo Finance. Kurz se během obchodování mění. Widget slouží pouze jako informační přehled, nikoli jako investiční doporučení.

Druhým důvodem vyšší cílovky Fio je zlepšení krátkodobého výhledu cen elektřiny. Blízkovýchodní nejistota zvýšila tlak na komoditní trhy, a tím i na tržní ceny elektřiny. Fio proto zvýšilo odhad prodejních cen silové elektřiny ČEZ pro letošní rok o 6,3 procenta a pro rok 2027 o 12 procent. To se promítlo do vyšší prognózy hrubé ziskovosti – EBITDA – za roky 2026 a 2027.

Za zmínku stojí také to, kdo cílové ceny vydává. ODDO BHF má z uvedených domů největší mezinárodní institucionální váhu. Jde o francouzsko-německou bankovní a investiční skupinu, jejíž akciový výzkum pokrývá stovky evropských titulů a míří na institucionální investory. Její otočka u ČEZ proto může mít větší dopad na zahraniční fondy než čistě domácí analýzy. Značí to, že zahraniční, západní kapitál dostává výrazně optimističtější čtení českého energetického příběhu.

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Poláci v čele s miliardářem Michalem Solowowem můžou udat směr dalšího vývoje oboru jaderných modulárních reaktorů v Evropě. Dosavadní výběrová řízení v Británii, Česku a Švédsku naznačovala, že budoucnost těchto reaktorů patří spíše společnosti Rolls-Royce SMR s podílem ČEZ. Na její domácí britský trh ale razantně zamířila Solowowa firma Synthos Green Energy (SGE) s reaktory od společnosti GE Vernova Hitachi. A drží silné trumfy.

Jan Žižka

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J&T Banka má naopak váhu hlavně v domácím a česko-slovenském kontextu. Její červnové zvýšení cílové ceny na 1332 korun a doporučení na „buy“ je důležité proto, že J&T dlouhodobě sleduje lokální kapitálový trh, českou politiku i specifika ČEZ. Fio má největší dosah u českých drobných investorů a v domácím zpravodajství, ale z hlediska velkých zahraničních fondů má slabší váhu než ODDO BHF. Trigon Dom Maklerski je zase relevantní regionální, zejména polský a středoevropský hlas; jeho dubnové zvýšení cílovky na 1232 korun a doporučení na „Hold“ ukazuje, že i tradičně opatrnější regionální analytici už část transformační prémie připouštějí.

ČEZ se tak znovu dostává do pozice akcie, jejíž ocenění neurčuje jen cena elektřiny, dividenda nebo provozní zisk, ale především pravděpodobnost hlubší vlastnické a organizační změny. ODDO BHF tuto prémii zřejmě oceňuje nejvýrazněji. J&T ji vidí také poměrně silně. Fio ji uznává, ale ponechává si konzervativnější základní scénář. Trigon zůstává regionálně opatrnější. Společný jmenovatel je však zřejmý: transformační příběh ČEZ se z hypotézy stává hlavním faktorem, podle něhož analytici akcii přeceňují.

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