Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech
Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.
Mnoho míst v Německu dnes žije protestními akcemi zaměstnanců koncernu Volkswagenu. Odpoledne totiž zasedá dozorčí rada a jedná o tom, co dál. Jak obstát ve stále sílící čínské konkurenci, pod tlakem vysokých dovozních cel a dalších faktorech, které už loni srazily provozní marži na 2,5 procenta, hluboko pod cílem osmi procent.
Atmosféru neblahých očekávání zahušťuje informace, kterou přinesl vlivný Manager Magazin. Tedy že chce vedení koncernu škrtnout sto tisíc pracovních míst. Dvakrát tolik, než zněl plán. A půlka z toho má zasáhnout německé a evropské provozy. Už se mluví o tom, že petlici na vrata mají dostat čtyři koncernové závody.
Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.
Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování
Zprávy z firem
Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.
V Hannoveru, Emdenu, Zwickau a Neckarsulmu, kde vyrábí koncernová značka Audi. Nadto všem ještě znějí v uších slova kormidelníka VW Olivera Blumeho na jarní tiskové konferenci, kdy doslova prohlásil, že „obrátí každý kámen“, aby dosáhl úspory a zvýšení konkurenceschopnosti.
Máme pochopení
Koncern dnes potvrdil, že předmětem zasedání dozorčí rady bude diskuse s koncernovým vedením o tom, co dál, jak naplnit plány. Přitom prý půjde hlavně o snížení komplexnosti, zeštíhlení majetkových účastí a regionálnější zacílení vývoje a výroby. Tedy snížení kapacit.
Členové dozorčího orgánu si určitě budou pečlivě vybírat, kde na jednání usednou, podotkl před začátkem jednání server Tagesschau.de. Obávaná šéfka odborů VW Daniela Cavallo a předsedkyně IG Metall Christiane Bennerová, historicky první žena v čele největší odborové centrály v Německu, vyhodnotily situaci jasně: pokud skutečně má být propuštěno dalších 50 tisíc zaměstnanců a zavřeny čtyři závody, pak musí koncern počítat s výrazným odporem ze strany zaměstnanců.
Toho si je wolfsburgské vedení vědomo. „Máme pochopení pro veřejné vyjadřování názorů ze strany zaměstnanců, a to i v podobě dnešních akcí v různých německých závodech. Dokážeme pochopit, že mají zaměstnanci obavy o budoucnost naší společnosti,“ uvedl před dnešním zasedáním dozorčí rady, které začne ve 14,30, tiskový tým koncernu.
Tlak na úspory stále roste
Velké přetahování se o lano respektive úspory a jak jich dosáhnout zažil Wolfsburg v prosinci 2024. Výsledkem byl plán úspor pro každý jednotlivý koncernový závod. A zároveň slib, že při dosažení úspor se bude i po roce 2030 investovat a že se budou vyrábět nové modely. Úspory jsou, jak potvrdil VW, v běhu. Ve velkých závodech šly náklady dolů o pětinu.
Přesto to ale nestačí. Americká cla, konkurence z Číny i světové krize si žádají víc a víc. A o další vývoj se obávají nejen zaměstnanci. Pod peticí, adresovanou dolnosaskému premiérovi Olafu Liesovi (SPD), která požaduje dodržení slova a zachování závodu v Emdenu, se podle Tagesschau podepsal také primátor Emdenu Tim Kruithoff (bezpartijní) a zemští radové z Aurichu, Wittmundu a Leeru.
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce
Zprávy z firem
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Odborníci na automobilový průmysl jsou přesvědčeni, že je VW ve své současné struktuře neschopný konkurence a že evropský trh je k tomu nasycen a návrat na úroveň předcovidového roku 2019 není možný. „Volkswagen má v tomto ohledu zkrátka nadbytečné kapacity a bohužel musí opravdu přistoupit k radikálním krokům a tyto kapacity snížit – a v některých případech pravděpodobně i zavřít závody,“ hodnotí Helena Wisbertová, expertka zaměřená na automobilový průmysl z wolfsburgské veřejné vysoké školy aplikovaných věd Ostfalia.
Nejistá budoucnost
Jak dlouho dnešní zasedání dozorčí rady potrvá a zda lze počítat s konkrétními výsledky, je nejisté. S tím, že by brzy začaly výpovědi a zavírání závodů, ale počítá jen málokdo. Už jen kvůli síle zaměstnanců a pozici země Dolní Sasko v dozorčí radě. Podle takzvaného Zákona o Volkswagenu, který byl přijat v roce 1960 kvůli ochraně před nežádoucí privatizací, je k uzavření kteréhokoliv závodu nutný souhlas dvou třetin dozorčí rady. Přitom Dolní Sasko má v koncernu pětinový podíl a uzavírání výrobních kapacit a rušení pracovních míst samozřejmě není v jeho zájmu.
„Očekávám, že padne rozhodnutí o dalším směřování a že plány, které jsou nyní na stole, se dále upřesní a pravděpodobně finalizují na příštím zasedání dozorčí rady,“ usuzuje na výsledek dnešního jednání Wisbertová pro Tagesschau.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.