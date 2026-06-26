Volkswagen chystá tvrdý řez. Ve hře je až 100 tisíc zrušených míst
Volkswagen podle německých médií chystá tvrdý řez. Šéf koncernu Oliver Blume chce zrušit až 100 tisíc pracovních míst, seškrtat investice a zásadně přestavět největší evropskou automobilku.
Volkswagen může v příštích letech projít jednou z nejtvrdších přestaveb ve své historii. Šéf koncernu Oliver Blume chce podle německého Manager Magazinu výrazně zrychlit úsporná opatření a celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Informaci převzala agentura Reuters. Byl by to dvojnásobek dosud avizovaného počtu propouštěných. Blume podle listu plánuje také snížit investice a koncern zcela přestavět. Volkswagen se k věci nechtěl podrobně vyjádřit, agentuře DPA ale potvrdil, že zvažuje komplexní transformaci.
Volkswagen
Přehled poslední dostupné kotace preferenčních akcií Volkswagen AG obchodovaných na německé burze Xetra.
Součástí plánu má být také razantní omezení investic a změna vnitřního uspořádání celého koncernu. Blume chce v příštích pěti letech snížit investice přibližně o 15 procent na něco přes 130 miliard eur, tedy zhruba 3,2 bilionu korun.
Čínské automobilky v Evropě poprvé překročily desetiprocentní podíl na trhu. Podle Bloombergu jim pomáhá sázka na hybridy, agresivní ceny a bohatší výbava, zatímco evropské značky dál zápasí s drahou elektromobilitou i opatrnými zákazníky.
Lákavé ceny i výbava. Čínská auta poprvé získala víc než desetinu evropského trhu
Zprávy z firem
Čínské automobilky v Evropě poprvé překročily desetiprocentní podíl na trhu. Podle Bloombergu jim pomáhá sázka na hybridy, agresivní ceny a bohatší výbava, zatímco evropské značky dál zápasí s drahou elektromobilitou i opatrnými zákazníky.
Uzavírání závodů v Německu
Společně s finančním ředitelem Arno Antlitzem má podle zdrojů listu plánovat i vyčlenění hlavní značky Volkswagen a závodů na výrobu dílů ze současné struktury koncernu. Tyto části by se měly přesunout do samostatných subjektů.
Ve střednědobém horizontu má Volkswagen uvažovat také o uzavření čtyř výrobních závodů v Německu. Podle Manager Magazinu by se to mohlo týkat továren v Hannoveru, Zwickau a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba by tam měla skončit postupně, jakmile budou vyřazeny modely, které se v těchto závodech aktuálně vyrábějí.
Volkswagen dnes po celém světě zaměstnává více než 660 tisíc lidí, z toho zhruba 300 tisíc v Německu. Firma už dříve uvedla, že chce do roku 2030 v samotném Německu zrušit asi 18 procent pracovních míst.
Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Patří do něj také česká Škoda Auto.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Plán, o němž píše Manager Magazin, by tak šel nad rámec stávajícího programu na zrušení 50 tisíc pracovních míst. Dohoda s odbory z roku 2024 navíc vylučovala uzavírání závodů v Německu v tomto desetiletí.
„Celá skupina, včetně jejích značek a dceřiných společností, musí projít dalekosáhlou změnou,“ řekl agentuře DPA mluvčí společnosti. Plán podle listu projedná dozorčí rada firmy 9. července.
Firemní podniková rada a vlivný německý odborový svaz IG Metall varovaly, že se budou popsaným opatřením bránit. „Pokud by se takové plány uskutečnily, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim zabránili,“ cituje z jejich dnešního společného prohlášení agentura Reuters.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.