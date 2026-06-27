Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování
Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.
Porsche zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Uvedl to Bloomberg s odkazem na německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Pokud by se plán naplnil, šlo by o výrazný zásah do výrobní mapy koncernu Volkswagen ve střední Evropě.
Cayenne se dnes vyrábí v bratislavském závodě Volkswagenu. Podle FAZ by se přesun do Lipska týkal všech tří variant luxusního SUV, tedy spalovacích, plug-in hybridních i elektrických verzí. Porsche se má podle listu snažit lépe využít volné kapacity ve svých německých továrnách.
FAZ uvedl, že mluvčí Porsche potvrdil jednání se zástupci zaměstnanců, ale k případnému přesunu výroby Cayennu do Lipska se nevyjádřil.
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Rozhodnou mzdy
Přesun výroby není hotová věc. Podle FAZ by závisel mimo jiné na tom, zda zaměstnanečtí zástupci podpoří výrazné snížení mezd. Důvod je jednoduchý: práce na Slovensku je obvykle levnější než v Německu.
To je na celé věci nejzajímavější. Pokud by se výroba luxusního SUV opravdu přesunula ze Slovenska zpět do Německa, nešlo by o běžné rozhodnutí podle nejnižších nákladů. Porsche by tím řešilo jiný problém: nevyužité kapacity v německých závodech a tlak na zefektivnění výroby.
Pro Česko je to varování, že levnější práce už nemusí být tak silnou výhodou jako dřív. Pokud německé automobilky začnou kvůli slabší poptávce, drahé elektromobilní transformaci a přebytku kapacit přeskupovat výrobu, bude se znovu rozhodovat, kde vzniknou klíčové modely budoucnosti.
Porsche škrtá náklady
Porsche je pod tlakem. Firma se potýká se slabšími prodeji v Číně, vysokými náklady, dopady cel a složitým přechodem na elektromobilitu. Nový šéf Michael Leiters investorům slíbil štíhlejší modelovou nabídku, větší důraz na ziskové modely a hlubší spolupráci uvnitř koncernu Volkswagen, která má snížit vývojové náklady.
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche plánuje další kolo tvrdých úsporných opatření. Zatím však není jasné, zda budou tato opatření zahrnovat také snižování počtu zaměstnanců. Informovala o tom v pátek agentura DPA s odvoláním na dopis, který zaměstnancům rozeslal předseda představenstva Porsche Oliver Blume.
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Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche plánuje další kolo tvrdých úsporných opatření. Zatím však není jasné, zda budou tato opatření zahrnovat také snižování počtu zaměstnanců. Informovala o tom v pátek agentura DPA s odvoláním na dopis, který zaměstnancům rozeslal předseda představenstva Porsche Oliver Blume.
Automobilka už dříve oznámila plán zrušit zhruba 3900 pracovních míst do roku 2029. Podle FAZ navíc hrozí další škrty v nízkých tisících pozic v centrále v Zuffenhausenu a ve vývojovém centru ve Weissachu.
Bratislava je pro Cayenne klíčová
Cayenne je s Bratislavou spojený dlouhodobě. Porsche uvádí, že model je s tamním závodem spjatý od začátku výroby v roce 2002. Nejdříve se v Bratislavě vyráběly karoserie a část montáže, od třetí generace v roce 2017 se výroba přesunula do slovenské metropole kompletně. Od roku 2026 se tam na stejné lince vyrábí také elektrický Cayenne.
Právě proto by případný přesun do Lipska nebyl jen technickou změnou. Znamenal by zásah do zavedeného výrobního systému, který je navázaný na slovenský závod Volkswagenu i dodavatelský řetězec ve střední Evropě.
České firmy se pohybují ve stejném dodavatelském prostoru jako slovenský autoprůmysl. Pokud by se výroba části prémiových modelů začala přesouvat zpět do Německa, mohlo by to časem ovlivnit i zakázky pro dodavatele v regionu.
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Varování pro Česko
Pro Česko je to další signál, že v koncernu Volkswagen se bude tvrději bojovat o kapacity, investice a nové modely. Český autoprůmysl dlouho těžil z kombinace technické tradice, nižších nákladů a napojení na německé automobilky. Jenže pokud se mateřské koncerny dostanou pod tlak, začnou zvažovat i kroky, které by ještě před pár lety vypadaly nepravděpodobně. Třeba přesun výroby zpět do Německa, pokud to pomůže zaplnit tamní továrny a udržet pracovní místa.
Pro Škodu Auto, která je taktéž součástí koncernu VW, a další české automotive dodavatele je případ Cayenne důležitý hlavně jako připomínka, že výhodná poloha a levnější práce už samy o sobě nestačí. Rozhodovat budou náklady, produktivita, energie, flexibilita výroby, kvalita dodavatelů a schopnost získat do regionu modely s vyšší přidanou hodnotou.
Porsche zatím přesun Cayennu nepotvrdilo. Už samotná debata ale ukazuje, že evropské automobilky vstoupily do nové fáze. Nejde jen o to, kdo bude vyrábět elektromobily. Jde i o to, které závody přežijí éru slabších marží, drahého vývoje a přebytku kapacit.
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