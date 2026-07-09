Hypotéky znovu trestají čekající. Kdo otálel, platí víc
Hypotéky dál pomalu zdražují, prudký růst sazeb ale analytici neočekávají. Pro domácnosti teď může být důležitější správný výběr banky a délky fixace než čekání na nejistý obrat celého trhu.
Průměrná nabídková sazba hypoték v červenci vzrostla na 5,32 procenta. Proti červnu se zvýšila o 0,02 procentního bodu a nahoru zamířila už počtvrté v řadě. Sazby se tak vrátily na úroveň z listopadu 2024. Vyplývá to z aktuálního Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídky bank pro úvěry do 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod pětiprocentní hranici se rychle rozplynula,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
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Splátka zdražila o 900 korun
U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vychází při současné průměrné sazbě měsíční splátka na zhruba 21 110 korun. Proti letošnímu březnu je to téměř o 900 korun více. Pokud by takový rozdíl vydržel po celou pětiletou fixaci, domácnost by zaplatila navíc přes 50 tisíc korun.
Jednotlivé měsíční pohyby sazeb tak mohou vypadat nevýrazně, v rodinném rozpočtu se ale postupně nasčítají.
Nejlevnější je tříletá fixace
Nejvýhodněji nyní vycházejí hypotéky s tříletou fixací, u nichž průměrná sazba dosahuje 5,02 procenta. Jednoletá fixace vychází v průměru na 5,11 procenta a pětiletá na 5,28 procenta.
Nejdražší je desetiletá fixace se sazbou 5,86 procenta. Za jistotu neměnné splátky na dlouhou dobu si tak klient připlatí.
Podle Sýkory ale univerzálně správná volba neexistuje. Domácnosti s napjatým rozpočtem mohou ocenit delší jistotu, lidé s finanční rezervou naopak mohou zvolit kratší fixaci a případně využít budoucího poklesu sazeb.
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ČNB není jediný důvod
Česká národní banka v červnu zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Hypoteční sazby se však neřídí jen podle rozhodnutí centrální banky.
Pro banky jsou důležité především dlouhodobé tržní sazby, zejména úrokové swapy. Ty odrážejí očekávání investorů ohledně inflace, růstu ekonomiky a dalšího postupu ČNB a určují, za kolik si banky mohou zajistit peníze na dlouhodobé úvěry.
„Rozhodnutí ČNB je pouze jedním z faktorů, nikoli jediným impulzem pro změnu hypotečních sazeb,“ upozornil Sýkora.
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Výrazné zdražování se zatím nečeká
Přestože průměrná sazba v červenci znovu vzrostla, u části bank se zdražování už zastavilo. Podle Toma Kadeřábka ze Swiss Life Select pomohlo také částečné uklidnění situace na Blízkém východě, které zmírnilo obavy z dalšího růstu inflace.
V dalších měsících proto očekává spíše stagnaci sazeb, případně jejich mírný pokles. Banky ale pravděpodobně budou čekat na další data a se zlevňováním nebudou pospíchat.
„Zkušenost ukazuje, že komerční banky sazby zpravidla snižují pomaleji, než je zvyšují,“ uvedl Kadeřábek.
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Čekat na velký obrat nemusí dávat smysl
Hypoteční sazby se podle analytiků budou zřejmě i nadále pohybovat lehce nad pěti procenty. Výraznější návrat levných úvěrů se zatím nečeká, zároveň ale není pravděpodobné ani dramatické zdražení.
Pro zájemce o bydlení proto může být důležitější porovnání konkrétních nabídek než čekání na velký pokles průměrné sazby. Rozdíly mezi bankami a individuálně vyjednanými podmínkami mohou domácnosti ušetřit více než několik měsíců vyčkávání.
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