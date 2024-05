Nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta. Sezónní vývoj maskuje fakt, že lidí bez práce pomalu narůstá

Podle v pátek zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v dubnu snížila na 3,7 procenta, a to především díky pokračujícímu rozjezdu sezónních prací v zemědělství, stavebnictví a službách spojených s cestovním ruchem.

Reklama

V březnu byla nezaměstnanost o 0,2 procentního bodu vyšší. „Sezónní vývoj nezaměstnanosti trochu maskuje fakt, že lidí bez práce pomalu narůstá s tím, jak se především v průmyslu firmy pod tlakem zbavují zaměstnanců. Přesto napětí na trhu práce polevuje jen pomalu, a tak třeba ve stavebnictví si firmy stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků,“ komentuje čerstvá data z trhu práce hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Pokles nezaměstnanosti v dubnu na 3,7 procenta způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací. Úřady práce evidovaly ke konci dubna 280 078 uchazečů o práci, meziměsíčně o 8545 méně. Volných pracovních míst je dál méně než zájemců o práci, oproti předchozímu měsíci jich ještě ubylo, a to o 614 na 268 046.

Loni v dubnu činila nezaměstnanost 3,6 procenta, bez práce bylo tehdy 261 683 lidí a volných pozic 284 530. Nezaměstnanost v České republice je podle Úřadu práce druhá nejnižší v Evropské unii.

Na konci roku nezaměstnanost poroste

Nezaměstnanost oproti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Nejvyšší nezaměstnanost byla v dubnu v Ústeckém kraji, kde činila 5,9 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost měly shodně Praha a Kraj Vysočina, v nichž dosáhla 2,8 procenta.

„Český trh práce zůstává s ohledem na nepříliš dobrý výkon ekonomiky v posledním roce stále ještě robustní. Ubývá sice volných pracovních míst, ale nijak dramaticky. Problémem zůstávají výrazné regionální, respektive strukturální rozdíly. Tam kde je vyšší zastoupení nezaměstnaných, nejsou volná místa. Tam kde jsou volná místa, není dostupné bydlení. Tomu odpovídá i dlouhodobý kontrast Karviná vs Praha,“ dodal Dufek.

Míra nezaměstnanosti bude podle ekonomů i statistiků nejspíše díky sezónnosti až do léta klesat. Ve druhé polovině roku, a především v jeho závěru se opět zvýší. Zatímco loni byly nejistotou předčasné odchody do důchodu, tentokrát to může být efekt dodanění (zatížení soc. pojistným) u dohod o provedení práce. Reálného (nesezónního) poklesu nezaměstnanosti se nejspíše dočkáme až s rychlejším růstem ekonomiky v příštím roce.

Zlepšená prognóza. Česká ekonomika si polepší, ale stále jde o křehký růst, upozorňují analytici Money Nová prognóza České bankovní asociace (ČBA) zlepšila pro letošní rok odhad růstu tuzemské ekonomiky na 1,4 procenta. Pro příští rok očekává růst 2,7 procenta. Inflace podle ní letos klesne na 2,3 procenta, v příštím roce by měla zůstat obdobná, uvádí makroekonomická prognóza, kterou zveřejnila ČBA. V té únorové předpokládala letos růst HDP 1,2 procenta a inflaci 2,7 procenta. ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Češi se konsolidačního balíčku nezalekli a mají nečekaně silnou chuť utrácet Názory Spotřebitelé v Česku jsou nečekaně silně při chuti utrácet. Letos v březnu tržby maloobchodu reálně stouply o 6,1 procenta. Čekal se přitom růst ani ne poloviční, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Analytici očekávají další pokles sazeb ČNB. Velký skok to ale nebude Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek znovu sníží základní úrokovou sazbu ze současných 5,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, otázkou ale podle nich bude rozsah tohoto kroku. Většina z nich očekává pokles sazeb spíše o půl procentního bodu, nevylučují ale ani poloviční rozsah. ČTK Přečíst článek