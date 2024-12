Lukáš Kovanda: Nezaměstnanost narůstá k nejvyšší úrovni od covidu

Míra nezaměstnanosti v listopadu vzrostla na 3,9 procenta. Je to o 0,4 procentního bodu výše než loni v listopadu. Stav trhu práce se tedy pozvolna zhoršuje. O čem svědčí i to, že počet uchazečů o práci překonal počet volných pracovních míst o takřka 35 tisíc. To je největší rozdíl za celou dobu od února 2018.

Podniky v čele s těmi průmyslovými nezřídka snižují stavy zaměstnanců, v trvaleji se zadrhávajícím průmyslu se počet zaměstnanců v říjnu snížil o dvě procenta. Přitom nedochází k předvánočnímu zvýšení poptávky po sezónních zaměstnancích v maloobchodě či gastronomii. Což souvisí jak s tlakem firem na úsporu nákladů, tak s legislativně náročnějším – a nákladnějším – zaměstnáváním brigádníků, které je důsledkem letos zavedeného konsolidačního balíčku.

V prosinci se situace příliš nezlepší, lze čekat růst míry nezaměstnanosti nad úroveň čtyř procent, a to poprvé od dubna 2021, kdy ovšem ještě Česko sužovala covidová pandemie. V prosinci se totiž s nástupem zimy tradičně výrazně projeví sezónní snižování stavu zaměstnanců ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či povrchové těžbě.

