Lukáš Kovanda: Volkswagen řeže do nákladů. Škoda může z krize vyjít silnější
Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Volkswagen chce zásadně zeštíhlit, snížit počet zaměstnanců až o 100 tisíc a zavírat fabriky. Pro Škodu je to hrozba i příležitost, pro Česko varování.
Plán šéfa Volkswagenu Olivera Blumeho snížit v příštích letech počet pracovních míst v koncernu až o 100 tisíc je pro českou ekonomiku významnou zprávou, i když se zatím netýká přímo českých závodů Škody Auto.
Podle dnešní zprávy německého magazínu Manager Magazin chce vedení Volkswagenu v dalších letech výrazně omezit náklady, snížit investice asi o 15 procent na něco přes 130 miliard eur a přeskupit výrobu v rámci celé skupiny. Zpráva zmiňuje zejména německé závody koncernu, nikoli Mladou Boleslav, Kvasiny nebo Vrchlabí. Přesto by bylo chybou ji v Česku číst jako vzdálený německý problém. Volkswagen je vlastníkem Škody Auto a jakékoli koncernové škrty se české ekonomiky dotýkají přes investice, modelovou politiku, dodavatelský řetězec i zaměstnanost.
Volkswagen podle německých médií chystá tvrdý řez. Šéf koncernu Oliver Blume chce zrušit až 100 tisíc pracovních míst, seškrtat investice a zásadně přestavět největší evropskou automobilku.
Volkswagen chystá tvrdý řez. Ve hře je až 100 tisíc zrušených míst
Zprávy z firem
Volkswagen podle německých médií chystá tvrdý řez. Šéf koncernu Oliver Blume chce zrušit až 100 tisíc pracovních míst, seškrtat investice a zásadně přestavět největší evropskou automobilku.
Škoda je zatím silným článkem koncernu
Škoda Auto je přitom v koncernu Volkswagen nyní spíše silným článkem než slabinou. Za rok 2025 vykázala rekordní výsledky. Dodala zákazníkům zhruba 1,044 milionu vozů, utržila 30,1 miliardy eur, dosáhla provozního zisku 2,5 miliardy eur a rentability tržeb 8,3 procenta. V Evropě patřila mezi nejprodávanější značky a v evropských registracích rostla rychleji než většina hlavních konkurentů. To je podstatný rozdíl oproti hlavní značce Volkswagen, která dlouhodobě naráží na vysoké německé mzdové a režijní náklady, slabší marže, tlak čínské konkurence a nákladnou elektromobilní transformaci.
Zpráva magazínu Manager Magazin potvrzuje, že největší evropská automobilová skupina vstupuje do tvrdší fáze restrukturalizace. Ta se dříve či později promítne i do rozhodování o tom, kde budou vznikat nové modely, kam půjdou investice, které podpůrné a vývojové činnosti zůstanou zachovány a které se budou centralizovat nebo rušit.
České závody mohou posílit
České závody Škody mohou v tomto procesu relativně posílit. Mají nižší nákladovou základnu než německé provozy, vysokou produktivitu, silné know-how a značku, která si drží dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. Pro koncern, jenž hledá úspory, může být výroba v Česku ekonomicky atraktivnější než výroba v dražších německých lokalitách. Pokud Volkswagen omezí kapacity tam, kde jsou nejméně efektivní, nemusí to nutně znamenat útlum Škody. Může to naopak znamenat, že česká značka převezme větší roli při výrobě cenově dostupnějších vozů pro evropský trh.
Volkswagen čelí dalšímu tlaku. Šéf koncernu Oliver Blume mluví o napjaté situaci, slabých výdělcích a nutnosti škrtat. Automobilka se už dohodla na odchodu 28 tisíc zaměstnanců a dál omezí výrobu v Evropě.
Volkswagen škrtá tisíce míst. Šéf automobilky mluví o napjaté situaci a tlaku z Číny
Zprávy z firem
Volkswagen čelí dalšímu tlaku. Šéf koncernu Oliver Blume mluví o napjaté situaci, slabých výdělcích a nutnosti škrtat. Automobilka se už dohodla na odchodu 28 tisíc zaměstnanců a dál omezí výrobu v Evropě.
Jenže tato pozitivní interpretace má háček. Koncernové škrty se netýkají pouze počtu lidí v továrnách. Týkají se také investic. A právě investice rozhodnou o tom, zda český autoprůmysl zůstane i v příští dekádě jádrem domácí ekonomiky. Pokud Volkswagen sníží kapitálové výdaje, vznikne tvrdší soutěž mezi jednotlivými značkami a zeměmi o každý nový model, bateriový projekt, softwarovou kapacitu nebo modernizaci výroby. Česko v takové soutěži neuspěje jen levnější prací. Bude muset nabídnout dostupnou energii, rychlé povolování staveb, technicky vzdělané lidi, stabilní daňové prostředí a infrastrukturu pro elektromobilitu i bateriový řetězec.
Automobilky jsou pro Česko makroekonomické téma
Automobilový průmysl je pro českou ekonomiku mimořádně důležitý. Samotná Škoda Auto dlouhodobě patří k největším tuzemským firmám, exportérům i zaměstnavatelům. Ve výroční zprávě za rok 2025 uváděla 34 006 zaměstnanců. Automobilka dříve uváděla, že sama představuje přibližně pět procent českého HDP a devět procent českého exportu; celý automobilový průmysl pak podle oborových údajů tvoří zhruba desetinu HDP a přibližně čtvrtinu vývozu. Přesná čísla se liší podle metodiky a roku, ale směr je zřejmý: vývoj ve Volkswagenu není pro Česko jen firemní zprávou, nýbrž makroekonomickým faktorem.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Největší riziko pro Česko proto není jednorázové oznámení o propouštění. Největším rizikem je postupné oslabování evropské automobilové výroby jako celku. Volkswagen, stejně jako další evropští výrobci, čelí současně několika tlakům: dražší energii než část světové konkurence, přísnější regulaci, nákladnému přechodu na elektromobily, slabší poptávce v Evropě a mimořádně silnému nástupu čínských automobilek. Ty už nesoutěží jen cenou, ale také softwarem, bateriemi, rychlostí vývoje a schopností uvádět nové modely v kratších cyklech.
Škoda může získat, ale nesmí přijít o investice
Pro Škodu je situace zvlášť citlivá. Její úspěch stojí na kombinaci koncernové technologie, české výrobní základny a pozice cenově dostupnější alternativy k německým značkám. Pokud bude Volkswagen šetřit chytře, může Škoda těžit z toho, že je efektivní a zisková. Pokud by ale koncern šetřil plošně a omezil i investice do modelů, vývoje a elektrifikace, mohlo by to její budoucí konkurenceschopnost oslabit. Z krátkodobého hlediska je tedy Škoda spíše chráněna svými výsledky. Z dlouhodobého hlediska je ale plně vystavena tomu, jak Volkswagen zvládne transformaci celé skupiny.
Dopad na českou ekonomiku by se případně šířil hlavně přes dodavatele. Mladoboleslavská automobilka není izolovanou továrnou. Vytváří zakázky pro stovky firem v kovovýrobě, plastových dílech, elektronice, logistice, strojírenství, vývoji, IT a službách. I mírné omezení investic nebo změna modelového mixu tak může mít větší dopad mimo samotnou Škodu než uvnitř ní. Naopak případné posílení české výroby by pomohlo nejen zaměstnanosti ve Škodě, ale i širšímu průmyslovému zázemí od Liberecka přes Pardubicko až po Moravu.
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu
Zprávy z firem
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Česko nesmí brát autoprůmysl jako samozřejmost
Pro vládu a české instituce je zpráva z Volkswagenu varováním, že automobilový průmysl už nelze brát jako samozřejmý pilíř prosperity. Česko dlouho těžilo z výhodné polohy, technické tradice, relativně levnější práce a napojení na německý průmysl. Právě německý průmysl je ale dnes pod tlakem. Jestliže Volkswagen začne ve velkém redukovat náklady a přehodnocovat investice, bude se rozhodovat i o tom, zda střední Evropa zůstane výrobní základnou budoucích aut, nebo se část hodnoty přesune jinam.
Z českého pohledu je proto nejpravděpodobnější scénář smíšený. Škoda Auto není první na ráně. Díky ziskovosti a silné tržní pozici může být v rámci koncernu dokonce vítězem restrukturalizace. Současně ale platí, že žádná část Volkswagenu nebude mimo tlak na úspory. Českých závodů se tak plán nebude týkat primárně přes náhlé masové propouštění, nýbrž přes tlak na produktivitu, investiční disciplínu, počet modelů a tempo přechodu k elektromobilitě.
Pro Česko je to zpráva, že budoucnost domácího autoprůmyslu se nebude rozhodovat jen v Mladé Boleslavi, ale také ve Wolfsburgu, Bruselu, Pekingu a ve Strakově akademii. Škoda je dnes silná. Ale právě proto musí Česko udělat vše pro to, aby zůstala silná i ve chvíli, kdy evropské automobilky přestávají růst setrvačností a začínají bojovat o přežití v nové, tvrdší globální soutěži.