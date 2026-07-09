Český průmysl přidal dvě procenta. Analytici přesto mluví o křehkém oživení
Počítače a auta drží český průmysl v růstu, optimismus ale mírní meziměsíční pokles výroby a pokračující úbytek pracovních míst. Zakázek přibývá, avšak oživení stojí na křehkých základech.
Český průmysl v květnu meziročně vzrostl o dvě procenta a zrychlil z dubnového tempa 1,5 procenta. Největší oporou byly výroba počítačů a elektroniky, automobilky, kovozpracující firmy a chemický průmysl. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Výsledek však není jednoznačným důvodem k oslavám. Oproti dubnu se produkce snížila o 0,4 procenta a meziroční růst zaostal za očekáváním části analytiků.
„Nelze hovořit o přesvědčivě pozitivním výsledku,“ komentoval čerstvou statistiku hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Květnová data podle něj potvrzují postupné oživení, to ale zatím zůstává křehké.
Elektronika vyskočila téměř o 17 procent
Největší příspěvek k růstu přišel z výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů. Její produkce byla proti loňskému květnu vyšší téměř o 17 procent.
Část nárůstu sice souvisí s nízkou srovnávací základnou, nejde ale jen o statistický efekt. Výroba v tomto oboru vzrostla o více než deset procent ve třech z posledních čtyř měsíců.
„To poukazuje na oživení této části průmyslu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Kovanda připomíná, že jde navíc o odvětví s vyšší přidanou hodnotou, nikoli pouze o tradiční průmyslovou výrobu. Dobré výsledky elektroniky proto mohou být pro českou ekonomiku cennější než samotný růst objemu produkce.
Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.
Zájem o vesmír mezi investory roste. Stoxx spustila nový index
Trhy
Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.
Automobilky dál drží tempo
K růstu znovu přispěl také automobilový průmysl, který podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka zaznamenal už sedmý meziroční růst v řadě.
„Tahounem zůstává především největší tuzemská automobilka spolu se svými dodavateli. Škoda Auto nadále posiluje svou pozici na evropském trhu, a podporuje tak výkon celého odvětví,“ uvedl Dufek.
Automobilky mají pro český průmysl mimořádný význam. Když se daří jim, roste také poptávka po produkci kovovýroby, plastikářských firem, logistiky a dalších subdodavatelů.
Zakázky v automobilovém průmyslu se v květnu meziročně zvýšily jen o 0,6 procenta, od začátku roku jsou ale vyšší o 7,6 procenta.
Hypotéky dál pomalu zdražují, prudký růst sazeb ale analytici neočekávají. Pro domácnosti teď může být důležitější správný výběr banky a délky fixace než čekání na nejistý obrat celého trhu.
Hypotéky znovu trestají čekající. Kdo otálel, platí víc
Money
Hypotéky dál pomalu zdražují, prudký růst sazeb ale analytici neočekávají. Pro domácnosti teď může být důležitější správný výběr banky a délky fixace než čekání na nejistý obrat celého trhu.
Zakázky slibují další práci
Příznivěji než samotná výroba působí vývoj nových zakázek. Jejich hodnota v květnu meziročně vzrostla o čtyři procenta.
Objednávky ze zahraničí přidaly 5,2 procenta, zatímco domácí zakázky vzrostly pouze o 1,7 procenta. Český průmysl se tak v současnosti opírá hlavně o zahraniční poptávku.
„Z hlediska krátkodobého výhledu je to dobrá zpráva, protože zakázky jsou předstihovým ukazatelem budoucí výroby,“ uvedl Kovanda.
Současně ale jde o připomínku tradiční slabiny české ekonomiky. Jakmile klesne poptávka v zahraničí, zejména v Německu, tuzemské firmy to zpravidla rychle pocítí.
Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Volkswagen řeže do nákladů. Škoda může z krize vyjít silnější
Názory
Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Česko roste, Německo dál slábne
Podle dostupných dubnových údajů Eurostatu se německá průmyslová výroba meziročně snížila o 1,2 procenta, zatímco česká ve stejném měsíci vzrostla o 1,5 procenta.
Česko tak nyní vypadá lépe než jeho hlavní průmyslový partner. O skutečném odpoutání od Německa ale podle Kovandy nemůže být řeč. České podniky zůstávají hluboce zapojené do německých výrobních a dodavatelských řetězců. Dlouhodobější slabost německé ekonomiky by proto dříve či později dolehla také na tuzemský průmysl.
Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.
Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro
Money
Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.
Více výroby, méně pracovníků
Zatímco produkce a zakázky rostou, zaměstnanců v průmyslu dál ubývá. Jejich průměrný počet se v květnu meziročně snížil o 1,1 procenta.
Továrny tak vyrábějí více s menším počtem lidí. Podle Kovandy to může znamenat vyšší produktivitu, rychlejší automatizaci a tlak na efektivitu.
Současně to ale ukazuje, že podniky zůstávají opatrné a nevěří oživení natolik, aby se pouštěly do většího náboru a rozšiřování kapacit.
„České podniky se spíše snaží vyrábět více se stejným či nižším počtem lidí,“ uvedl Kovanda.
Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Petr Kellner mladší kupuje Tonak. Tradičnímu výrobci klobouků hrozil konec
Zprávy z firem
Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Oživení stojí na křehkých základech
Výhled na další měsíce zůstává mírně optimistický. Zakázky rostou a zlepšení už není omezené jen na několik vybraných odvětví.
Rizikem zůstává vývoj v Německu, slabší domácí poptávka, náklady energeticky náročných firem a geopolitické napětí. Průmyslu sice pomohlo dočasné zlevnění energií po uklidnění situace na Blízkém východě, další vyhrocení sporu mezi Spojenými státy a Íránem ale může tento trend rychle zvrátit.
Český průmysl by za celý letošní rok mohl podle Kovandy přidat přibližně dvě procenta. Podmínkou je ale pokračující růst zakázek a nezhoršení situace v eurozóně.
Chorvatsko vstupuje do hlavní letní sezony s nepříjemným problémem. Část turistů ruší rezervace a majitelé předražených apartmánů musejí slevovat. Tři akademické studie ukazují, že k růstu cen přispívá také euro, které země přijala v roce 2023.
Turisté ruší pobyty, apartmány zlevňují. Chorvatsku se euro vrací jako bumerang
Názory
Chorvatsko vstupuje do hlavní letní sezony s nepříjemným problémem. Část turistů ruší rezervace a majitelé předražených apartmánů musejí slevovat. Tři akademické studie ukazují, že k růstu cen přispívá také euro, které země přijala v roce 2023.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.