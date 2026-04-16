CSG bere další miliardový kontrakt. Evropa objednává munici ve velkém
Skupina CSG získala významný kontrakt na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Hodnota zakázky dosahuje téměř 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, detaily o odběrateli ani rozsahu dodávek ale kvůli citlivosti projektu nezveřejnila.
Podle skupiny jde o další z řady kontraktů, které potvrzují její silnou pozici na evropském trhu s velkorážovou municí. CSG zároveň zdůrazňuje, že díky rozšiřování výrobních kapacit dokáže rychle reagovat na rostoucí poptávku ozbrojených sil.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Klíčový výrobce
CSG patří mezi klíčové evropské výrobce velkorážové munice. Významnou roli v tomto segmentu hraje její dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky napříč Evropou a produkuje munici podle standardů NATO. Firma v posledních letech investuje do modernizace závodů, rozšiřování kapacit i technologického rozvoje, což jí umožňuje posilovat kontrolu nad výrobou i stabilitu dodavatelského řetězce.
Nový kontrakt navazuje na další velké zakázky. Na začátku letošního roku například společnost Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur.
Skupina zároveň rozšiřuje své aktivity i mimo Evropu. Nedávno oznámila kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů pro zákazníky v jihovýchodní Asii. Součástí těchto projektů je i výcvik personálu, logistická podpora, dodávky náhradních dílů a budování infrastruktury.
Tyto zakázky podle firmy potvrzují její rostoucí význam na globálním trhu obranného průmyslu. Dalším impulsem pro růst byl i vstup CSG na burzu v Amsterdamu na začátku letošního roku.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.