Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR

Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR

Ministr zemědělství Šebestyán odvolal 14. ledna 2026 ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka (na snímku).
Dalibor Martínek
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. V Lesích ČR má významné ekonomické zájmy Andrej Babiš.

Čistky ve státních firmách pokračují. Tentokrát to odnese šéf Lesů ČR Dalibor Šafařík. Odvolání ministr zemědělství Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva.

 „Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit. Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ uvedl Šebestyán.

Výběrové řízení na nového ředitele vypíše ministerstvo již dnes, výsledek by měl být přibližně za měsíc. „Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ tvrdí ministr.

Poslední zveřejněné hospodářské výsledky Lesů ČR pod ředitelem Šafaříkem jsou za rok 2024, kdy Lesy po zdanění vydělaly 4,74 miliardy korun. „Přestože jsme měli nižší výnosy z provozní činnosti, při mírném navýšení tržeb jsme dosáhli skvělého výsledku. Ten ovlivnily zejména provozní náklady, které se v porovnání s předchozím rokem snížily o 1,2 miliardy korun,“ uvedl k tehdejšímu výsledku Šafařík.

„Pokud jde o obchod, podařilo se nám přesně naplnit plánované dodávky dříví v nejvýznamnějších dřevinách i sortimentech a vyhovět trvale vysoké poptávce. Tuzemským regionálním dřevozpracujícím podnikům jsme dodali přes půl milionu metrů krychlových dřeva,“ dodal Šafařík.

Do Fondu zakladatele odvedly Lesy ČR tři a půl miliardy korun, ale celkový příspěvek do státního rozpočtu činil 6,9 miliardy korun. „Jde o součet odvodů a daňových povinností podniku vůči státu typu DPH, daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění i daň z nemovitostí,“ shrnul Dalibor Šafařík.

Lesy ČR jsou jedním ze státních podniků, které významně přispívají do státního rozpočtu, ale také vypisují miliardové veřejné zakázky. Tím jsou politicky velmi exponované. Každá nová vláda si chce pozici šéfa firmy, která hospodaří s miliardami korun, a která vypisuje velké veřejné zakázky a dodává státu miliardy korun ročně, ohlídat. V minulosti byl například v roce 2018 odvolán vládou Andreje Babiše generální řediteli Daniel Szórád. Záminkou bylo nezvládnutí kůrovcové kalamity.

Pro Andreje Babiše je lesní hospodářství jednou z noh podnikání. Jeho společnost Uniles se stala vítězem miliardového tendru Lesů ČR pro roky 2025 až 2029. Z dvanácti soutěžních jednotek získal Uniles šest kontraktů. Odhadovaná hodnota soutěžních služeb a prací byla před soutěží téměř 1,2 miliardy korun.

Andrej Babiš
