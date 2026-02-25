Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Kdy už dají důchodci nadechnout mladé generaci? Babiš živí jejich hořkost

Dalibor Martínek: Kdy už dají důchodci nadechnout mladé generaci? Babiš živí jejich hořkost

Dalibor Martínek: Kdy už dají důchodci nadechnout mladé generaci? Babiš živí jejich hořkost
ilustrační foto, iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Pětatřicet let po pádu režimu se bývalý komunistický funkcionář domáhal vyšší penze. Kvůli šesti stovkám korun zaměstnal soudy na roky. Ústavní soud jeho stížnost odmítl. Spor ale otevřel otázku odpovědnosti za minulost.

Bývalý komunista Pavel Pilný se léta soudí o svůj důchod. Jméno Pilný nikdo nezná. Je to brněnský bolševik, prospěchář, který byl na konci osmdesátých let vysoce postaveným funkcionářem, vedoucím tajemníkem městského výboru Komunistické strany Československa. Velké zvíře, zvyklé na benefity. 

Až nyní se dnes již senior Pilný dozvídá, že na vyšší důchod nemá nárok. Soudní mašinerie v Česku je šnek. I proto se mnoho lidí, kteří se chtějí domoci práva, na justici neobracejí. Dobře vědí, že je to drahý běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Vymahatelnost práva v Česku kulhá na obě nohy.

Jestli s tím něco udělá bývalý socialista, brněnský prospěchář Jeroným Tejc, který se nějakým kotrmelcem stal ministrem spravedlnosti v Babišově vládě, je naivní se domnívat.

Důchodci budou mít levnější jízdné

Michal Nosek: Sleva dnes, účet zítra. ANO znovu rozdává důchodcům

Názory

Vláda slibuje od roku 2027 ještě výraznější slevy na jízdné pro studenty a seniory. Zní to hezky, skoro jako návrat do časů nekonečných předvolebních dárků. Jenže každý dárek má svého plátce. A tím je opět daňový poplatník.

Michal Nosek

Přečíst článek

Ale zpět k Pilnému. Tomuto bývalému komunistickému činovníkovi nebylo trapné hnát celou soudní soustavou svůj domnělý nárok na penzi. Ústav pro studium totalitních režimů jej zařadil na seznam představitelů komunistického režimu a příslušné úřady mu snížily penzi o šest set korun. Kvůli této částce se bývalý bolševik rozhodl vrtat koleno, a podal žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten ji zamítl.

Snaživý zhrzenec minulého režimu dostal svůj případ až před Nejvyšší správní soud. Ten rozhodl, že snížení důchodu pro činitele minulého režimu je v pořádku, pokud výše důchodu po snížení neklesne pod hranici, kdy by se dotčená osoba dostala do hmotné nouze. Ta jistě bývalým komunistům nehrozí.

Staré struktury a dnešní politika

Pilnému to nestačilo. Podal stížnost k Ústavnímu soudu. Staří, zhrzení lidé mají totiž spoustu času, nemají žádnou kloudnou činnost, takže se baví zaměstnáváním soudů. V ústavní stížnosti poukázal Pilný na zásah do majetkových práv. Snížení jeho penze o pár set korun bylo prý založené na paušálním kritériu, bez individuálního posouzení míry skutečného vlivu, pravomocí, délky výkonu funkce či následného postoje. Jde prý o „kolektivizaci odpovědnosti“.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ano, s kolektivizací mají komunisté bohaté zkušenosti. Ústavní soud správně hodil celou „kauzu“ neodbytného starého komunisty pod stůl. Celý případ, který se táhl až do roku 2026, jen ukazuje, že ani pětatřicet let od pádu totalitního režimu nemáme od své temné minulosti pokoj. Většina účastníků protikomunistického odboje, ale i režimu, je již po smrti. Spravedlnosti se dočkal málokdo. Je s podivem, jak neodbytní dokážou milci minulého režimu být.

Důchodci, milion z nich bylo v komunistické straně, by měli být zticha a pokorní. Užívat si situace, že jsou zajištěni, přestože udržovali totalitní režim u moci. Místo toho tady máme neustálé hořekování staré generace na málo peněz. Místo, aby staří dali prostor mladším, nechávají se za pár stokorun kupovat Andrejem Babišem. Pilný je vrcholkem této zvrácené, postkomunistické morálky.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění
Profimedia
Timur Barotov
Timur Barotov

Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Výprodeje ikonických titulů

V posledních měsících (a u některých titulů už déle) jsme svědky ostrých výprodejů akcií zavedených softwarových firem. Typickým příkladem jsou Microsoft, Intuit, Adobe nebo Salesforce. Zatímco obecné americké akciové indexy nevykazují velké poklesy, akcie těchto ikonických softwarových společností spadly ze svých vrcholů o 30 až 60 procent. Důvod? Obava, že rozvíjející se umělá inteligence (AI) z jejich v současnosti placených služeb udělá komoditu neboli něco, co bude levné nebo rovnou zdarma.

Intenzita těchto obav je vysoká a černé scénáře se již ve velké míře promítly do cen akcií. Je tento strach podložený, nebo se trh nechal emocionálně zviklat?

NYSE, poskytnuto BHS

Jak trhy odůvodňují současné ostré výprodeje?

Lze očekávat, že dynamický vývoj v oblasti umělé inteligence časem povede ke stlačení cen a marží velkých poskytovatelů softwaru. A to je také tím hlavním strašákem pro investory, který je nyní nutí k opatrnějšímu přístupu ohledně budoucích očekávání.

Sam Altman

Umělá inteligence místo lidí? OpenAI představila platformu pro nasazení AI agentů

Zprávy z firem

Společnost OpenAI představila novou platformu Frontier, která má firmám usnadnit zavádění takzvaných AI agentů – nástrojů umělé inteligence, jež mají zvládat konkrétní pracovní úkoly s minimální potřebou lidského zásahu.

nst

Přečíst článek

U některých typů softwaru může AI snížit poptávku po poskytovaných službách – ať už zvýšenou produktivitou, kdy je zapotřebí celkově méně licencí na firmu/osobu, nebo rovnou nahrazením daného softwaru umělou inteligencí. Například CRM systém (populární platforma pro komunikaci se zákazníky od Salesforce) by se mohl potenciálně nahradit automatizovanými AI agenty, kteří budou spravovat data zákazníka i mimo tradiční CRM platformu.

U kreativního softwaru typu Adobe Photoshop či Illustrator může AI snížit poptávku po pokročilých funkcích a potažmo i samotných licencích. Pokud dnes menší firma potřebuje grafika s plnou licencí Creative Cloud, do budoucna může část práce (tvorba bannerů, úprava fotek, generování vizuálů pro sociální sítě) zvládnout marketingový pracovník pomocí jednoduššího AI nástroje nebo generativního asistenta. To pak pravděpodobně vytvoří tlak na ceny a marže vývojářů softwaru.

Obecně vyšší riziko AI adopce leží na straně fyzických osob a menších firem než na straně velkých profesionálních společností, které vyžadují špičkovou kvalitu softwaru a zákaznickou podporu. Jednodušší kódování a autonomní AI agenti mohou zvýšit konkurenční tlak na zavedené společnosti, neboť si „každý“ bude moci vytvořit softwarovou platformu přes pokročilé AI nástroje.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Černé scénáře jsou (alespoň prozatím) fantazie

Problém je v tom, že ocenění některých společností je již natolik stlačené, že to vypadá, jako by k narušení byznysu mělo zcela jistě dojít, a to s vážnými následky. Akcie Adobe se nyní obchodují za 11,7násobek čistého zisku (P/E), Salesforce za 14násobek a Microsoft za 24násobek.

U každé ze jmenovaných společností jsou tyto násobky historicky extrémně nízké a také sektorově konzervativní. Trh tedy v cenách již nyní promítl velmi negativní události, avšak dnes není zdaleka jasné, jak moc se AI na výsledcích těchto společností podepíše a zda vůbec.

Tyto společnosti mají silné a zdravé rozvahy, nízký dluh a vysoké ziskové marže, což jim dává flexibilitu v těžkých časech. Růst jmenovaných společností a jejich marže zatím nevykazují žádné známky zhoršování, to, co trh nacenil, je tedy pouze teoretická budoucnost. Z kvartálních výkazů a vyjádření managementu těchto společností nic takového zatím vysledovat nelze. V jistém smyslu je reálný vývoj opačný – ačkoli se růst mírně zpomaluje, jejich ziskové marže zůstávají vysoké a ve zmíněných případech mají letos podle současných prognóz dokonce růst.

Akciové indexy v roce 2026 zatím připomínají horskou dráhu

Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Trhy

Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Na co trh možná zapomněl

Rychlé zdokonalování AI nástrojů nelze popřít a jejich potenciál může být teoreticky nedozírný, ačkoli jejich reálný dopad na ekonomiku dnes neumí nikdo přesně předpovědět. V tom tedy vidíme první vadu v současném ocenění černých scénářů.

Druhou námitkou může být to, že trh možná zapomíná na to, jak silné dané společnosti jsou a kolik mají prostoru se měnícím podmínkám přizpůsobit.

Například Adobe či Microsoft jsou v téměř monopolní pozici. Jedná se o nadnárodní blue chipy se stabilními a rostoucími tržbami a velice atraktivními ziskovými maržemi. Tyto společnosti vydělávají tolik kapitálu, že „neví, co s ním“, a již roky realizují zpětné odkupy akcií.

Nezadlužená nebo jen mírně zadlužená rozvaha jim umožňuje se kdykoli zadlužit a využít velké množství kapitálu na případné investice do adaptace a vývoje vlastních AI nástrojů. Tyto společnosti se budovaly dlouhé roky a mají velkou výhodu v know-how, zkušenostech, nasbíraných uživatelských datech, distribuční síti i brandingu. To vše spolu vytváří tzv. moat, neboli obrovskou konkurenční výhodu.

Iracionální panika se špetkou pravdy

Zcela jistě existují scénáře, kde AI výrazným způsobem ukrojí byznys předním softwarovým vývojářům. Pravděpodobnější se ale jeví varianta, kde dojde jen k částečnému zpomalení růstu a snížení marží současných vítězů v odvětví.

Podle našeho názoru je však tento scénář – a možná i horší – již promítnut v současných snížených cenách mnoha softwarových společností. Věříme, že tato panická epizoda vytvořila atraktivní investiční příležitosti do dalších let. Na druhou stranu negativní sentiment může přetrvat delší dobu i přes již stlačené ceny akcií. Další vyjádření managementu společností včetně hospodářského vývoje rozhodnou o tom, kam se sentiment vydá v letošním roce.

Výloha obchodu Louis Vuitton ve Vídni

Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají

Trhy

Evropské akcie jsou v letošním roce poměrně dobrou investiční příležitostí a vynášejí výrazně více než akcie americké. Neplatí to ale pro všechny sektory a například oblast luxusního zboží se v posledních měsících značně trápí. To se pak projevuje také na akciích slavných značek jako LVMH nebo Kering a celém segmentu luxusu. Ten od začátku roku odepsal více než šest procent, konkrétní brandy na tom ale jsou i výrazně hůř, což pociťují i nejbohatší Evropané.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Akciové indexy v roce 2026 zatím připomínají horskou dráhu

Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky

Bankovky
iStock
nst
nst

Úroky na termínovaných vkladech se v únoru nejčastěji pohybují zhruba mezi 2,3 a 3,4 procenta ročně. Nejvyšší sazby nabízejí spíše jen vybrané banky. Většina velkých bank se drží spíše blíže k hranici tří procent, případně pod ní.

Mezi nejvýhodnějšími termíňáky se v rámci ročních vkladů drží Moneta Money Bank, která klientům nabízí úrokovou sazbu 3,2 procenta ročně. Pro klienty, kteří zvolí uložení peněz na jeden měsíc, pak banka nabízí dokonce 3,4 procenta při částce nad 2,5 milionu korun.

Banka Creditas nabízí sazbu pro roční vklady úrok ve výši 3,3 procenta, Fio Banka až 3,2 procenta. Ta má stejnou sazbu i v případě tříměsíčního a šestiměsíčního vkladu.

Do pásma kolem tří procent spadá také Air Bank, která u roční fixace nabízí 3,0 procenta, stejná sazba platí i pro tříměsíční a šestiměsíční vklad. Klienti musí vložit minimálně 30 tisíc korun. Podobně se podle srovnávačů pohybuje i UniCredit Bank, u níž se klienti mohou dostat až na 3,1 procenta ročně při vkladu nad milion korun. 

Naopak nižší sazby uvádí tradiční velké banky. Česká spořitelna nabízí u standardního termínovaného vkladu až 2,25 procenta ročně, přičemž vyšší úročení je podmíněno dalšími službami. 

Banka 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců Podmínka
CREDITAS 2,50% 3,00% 3,10% 3,30% minimální výše vkladu 5000 Kč
Air Bank 2,70% 3,00% 3,00% 3,00% minimální výše vkladu 30000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu
Komerční banka / 2,50% 2,50% 3,00% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše vkladu je 10 mil. Kč
MONETA 0,01% / 3,40%* 3,00% 3,10% 3,20% * platí pro vklady od 2,5 mil. Kč, minimální výše vkladu 15000 Kč
J&T Banka / 2,60% 2,60% 3,30% minimální hodnota prvního vkladu je 1 mil. Kč, u dalších vkladů minimálně 100 tis. Kč
UniCredit 2,50% / 2,70%* 3,00% 3,10% 3,00% / 3,10%* minimální výše vkladu 30 tis. Kč, * úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 mil. Kč, platí pouze pro fyzické osoby nepodnikající
Fio banka 2,30% 3,20% 3,20% 3,20% minimální výše vkladu 3000 Kč, maximální výše vkladu není stanovena
ČSOB / 2,20% 2,50% 2,40% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximálně 3 mil. Kč
Česká spořitelna 1,95% 2,25% 2,20% 1,85% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše není stanovena
Trinity Bank 0,4 až 1,33% 0,4 až 1,48% 0,4 až 1,58% 0,4 až 1,61% Zůstatek na Vkladovém účtu je úročen dle pásma a délky vkladu, viz web banky.
Raiffeisenbank 2,15% 1,95% 1,90% 1,75% minimální výše vkladu 10 tis. Kč, maximální výše vkladu 30 mil. Kč

Zájem o kratší fixace

Z pohledu klientů převažuje zájem o kratší fixace v řádu několika měsíců až jednoho roku. Ukládané částky se typicky pohybují od stovek tisíc korun po jednotky milionů. „Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.

Banky zatím nemají silný důvod sazby výrazně upravovat. Výraznější pohyb by přinesla až změna měnové politiky centrální banky. A k té se podle signálů z trhu neschyluje. Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky. Základní úrokové sazby ČNB tak zůstaly po posledním zasedání beze změny a na stejné úrovni se drží už od května 2025. A většina oslovených ekonomů v nejbližších měsících nečeká výrazný obrat.

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Jádrová inflace by však podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera mohla zhruba od poloviny roku v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ uvedl Gürtler.

Banky míří do her. Spořitelna spojila síly s tvůrci Arma

Money

Finanční vzdělávání se přesouvá do herního světa. Česká spořitelna spojila síly s herním studiem Bohemia Interactive a chce děti učit o penězích prostřednictvím připravované adventury Cosmo Tales. Není to přitom první banka, která vsadila na gaming – Raiffeisenbank už dříve využila platformu Minecraft Education.

vku

Přečíst článek

Kdy má termíňák smysl?

Termínovaný vklad dává největší smysl ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neočekává, že bude peníze potřebovat. Typicky jde o situaci, kdy předpokládá postupný pokles tržních sazeb nebo chce mít jistotu pevného úroku bez ohledu na další vývoj na trhu.

Pro klienty zůstává zásadní pravidlo nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasné ukončení je sice většinou možné, ale obvykle znamená ztrátu úroků nebo sankci. Výjimkou je například Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient však získá zpět pouze jistinu bez úroků.

V prostředí, kde spořicí účty mohou nést podobně jako termínované vklady, oslovuje termíňák především ty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu pevně daného výnosu bez nutnosti sledovat splnění různých podmínek. Konzervativním klientům banky zároveň doporučují kombinovat vázané vklady s likvidní rezervou na spořicím účtu, aby měli část úspor okamžitě k dispozici.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme