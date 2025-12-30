Lesy ČR těží z vysoké poptávky po dřevu. Zisk za tři čtvrtletí překonal čtyři miliardy

Nový magazín právě vychází!

Lesy ČR zvýšily zisk
Státní podnik Lesy České republiky výrazně zlepšil své hospodaření. Za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. K růstu přispěly především vyšší tržby z prodeje dřeva, rostoucí těžba i nižší náklady na pěstební činnost.

Lesy České republiky zaznamenaly v letošním roce velmi dobré ekonomické výsledky. Hrubý zisk za první tři čtvrtletí dosáhl 4,36 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. Pozitivní vývoj hospodaření je úzce spojen především s vývojem na trhu se dřevem.

Podnik meziročně zvýšil těžbu dřeva o pět procent na celkových 6,2 milionu metrů krychlových. Vyšší objem vytěžené suroviny se promítl i do tržeb – tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly o desetinu na 12,04 miliardy korun.

Zvýšení tržeb bylo dané především vyššími tržbami z prodeje dříví v souvislosti s jeho lepším zpeněžením a trvající vysokou poptávkou po jehličnatých sortimentech,“ uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Právě stabilní zájem odběratelů o jehličnaté dřevo patří podle ní mezi klíčové faktory letošního úspěchu.

Na růstu zisku se ale nepodílely pouze vyšší příjmy. Pozitivní vliv měly také nižší náklady na pěstební činnost, které v minulých letech výrazně zatěžovaly hospodaření zejména v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Podnik navíc zaznamenal vyšší zisk z prodeje a pronájmu majetku a rostoucí výnosy z prodeje ostatních výrobků a služeb.

Lesy České republiky spravují téměř polovinu všech lesů v zemi, a jejich hospodaření tak významně ovlivňuje nejen lesnický sektor, ale i státní rozpočet. Letošní výsledky naznačují stabilizaci podniku po náročném období spojeném s kalamitami a potvrzují, že vývoj na trhu se dřevem zůstává pro státního správce lesů příznivý.

