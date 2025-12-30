Lesy ČR těží z vysoké poptávky po dřevu. Zisk za tři čtvrtletí překonal čtyři miliardy
Státní podnik Lesy České republiky výrazně zlepšil své hospodaření. Za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. K růstu přispěly především vyšší tržby z prodeje dřeva, rostoucí těžba i nižší náklady na pěstební činnost.
Lesy České republiky zaznamenaly v letošním roce velmi dobré ekonomické výsledky. Hrubý zisk za první tři čtvrtletí dosáhl 4,36 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. Pozitivní vývoj hospodaření je úzce spojen především s vývojem na trhu se dřevem.
Podnik meziročně zvýšil těžbu dřeva o pět procent na celkových 6,2 milionu metrů krychlových. Vyšší objem vytěžené suroviny se promítl i do tržeb – tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly o desetinu na 12,04 miliardy korun.
„Zvýšení tržeb bylo dané především vyššími tržbami z prodeje dříví v souvislosti s jeho lepším zpeněžením a trvající vysokou poptávkou po jehličnatých sortimentech,“ uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Právě stabilní zájem odběratelů o jehličnaté dřevo patří podle ní mezi klíčové faktory letošního úspěchu.
Na růstu zisku se ale nepodílely pouze vyšší příjmy. Pozitivní vliv měly také nižší náklady na pěstební činnost, které v minulých letech výrazně zatěžovaly hospodaření zejména v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Podnik navíc zaznamenal vyšší zisk z prodeje a pronájmu majetku a rostoucí výnosy z prodeje ostatních výrobků a služeb.
Lesy České republiky spravují téměř polovinu všech lesů v zemi, a jejich hospodaření tak významně ovlivňuje nejen lesnický sektor, ale i státní rozpočet. Letošní výsledky naznačují stabilizaci podniku po náročném období spojeném s kalamitami a potvrzují, že vývoj na trhu se dřevem zůstává pro státního správce lesů příznivý.
