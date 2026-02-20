Michal Nosek: Sleva dnes, účet zítra. ANO znovu rozdává důchodcům
Vláda slibuje od roku 2027 ještě výraznější slevy na jízdné pro studenty a seniory. Zní to hezky, skoro jako návrat do časů nekonečných předvolebních dárků. Jenže každý dárek má svého plátce. A tím je opět daňový poplatník.
Zvýšit slevy na jízdném ze současných 50 na 75 procent je na první pohled líbivý krok. Kdo by byl proti levnějším vlakům a autobusům pro mladé a starší? Problém je, že stát už teď dopravcům vyplácí přes pět miliard korun ročně. A nová štědrost tuto částku zákonitě dál nafoukne.
Hnutí ANO dlouhodobě sází na politiku okamžité popularity. Rychlé, dobře prodejné kroky bez jasného vysvětlení, kde na ně vzít. Namísto systémových reforem přichází další plošná sleva. Bez ohledu na to, zda ji potřebuje student z nízkopříjmové rodiny stejně jako potomek milionáře, nebo zda ji potřebuje senior s minimálním důchodem stejně jako ten s nadstandardní rentou.
Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.
Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země
Názory
Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.
Plošné rozdávání je politicky pohodlné. Cílená pomoc by ale byla spravedlivější a levnější. Místo toho stát dál rozhazuje miliardy, které budou chybět jinde. Ve školství, ve zdravotnictví, v dopravní infrastruktuře.
Odklad účinnosti na rok 2027 působí jako technický detail. Ve skutečnosti jde spíš o časový polštář: účet přijde později, ideálně až po dalších volbách. Rozpočtová odpovědnost však není otázkou kalendáře, ale principu.
Levnější jízdenky se dobře vyjímají na billboardech. Hůř už v rozpočtové kapitole „mandatorní výdaje“. A úplně nejhůř v okamžiku, kdy se ukáže, že sleva nebyla investicí, ale jen dalším politickým suvenýrem rozdávaným na dluh.
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?
Názory
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?