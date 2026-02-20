Premiér Babiš převedl Agrofert do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím uzavřel otázku střetu zájmů
Andrej Babiš oznámil, že po získání souhlasů regulátorů ve třech státech EU vložil veškeré akcie Agrofertu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Krok označil za naplnění českých i evropských pravidel o střetu zájmů. Vlastnictví holdingu přitom patří k nejcitlivějším politickým tématům posledních let.
Premiér k dnešnímu dni převedl všechny akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Uvedl to na sociální síti X s tím, že před dokončením transakce získal souhlasy regulatorních orgánů ve třech členských státech Evropské unie, kde holding působí.
„Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér.
Podle zákonných podmínek měl převod uskutečnit do 30 dnů od jmenování do funkce předsedy vlády, k němuž došlo 9. prosince. Již dříve uvedl, že transakce čeká na schválení příslušných regulátorů v zemích EU.
Dlouhodobě sledovaný spor
Vlastnictví Agrofertu představuje dlouhodobě citlivé téma české politiky i vztahů s Evropskou unií. Holding patří k největším podnikatelským skupinám ve střední Evropě, působí v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu, lesnictví či médiích a je významným příjemcem veřejných i evropských dotací.
Otázka možného střetu zájmů vychází z toho, že premiér jako člen vlády spolurozhoduje o národních i evropských politikách, které mohou mít dopad na podnikání skupiny. Evropské instituce v minulosti opakovaně posuzovaly, zda má Babiš na holding i po předchozích majetkových úpravách faktický vliv a zda může být konečným uživatelem výhod.
Svěřenský fond jako řešení
Převod akcií do svěřenského fondu má podle premiéra zajistit oddělení výkonu veřejné funkce od vlastnických práv. Ve svěřenském fondu vykonává vlastnická práva správce, nikoli zakladatel. Kritici však v minulosti upozorňovali na otázku, kdo je konečným beneficientem fondu a zda je možné zcela vyloučit nepřímý vliv.
Zřízení fondu RSVP Trust tak lze chápat jako snahu definitivně vyřešit právní i politické spory kolem vlastnictví Agrofertu v době výkonu premiérské funkce. Zda krok uzavře i případné další kontroly či právní řízení, však bude záležet na výkladu příslušných orgánů v Česku i na úrovni Evropské unie.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.