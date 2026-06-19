Chytré větrání má budovám snižovat účty za energie. M2C sází na řízení podle obsazenosti
Společnost M2C nabízí komplexní řešení HVAC pro vytápění, větrání a klimatizaci budov. Systém má správcům a developerům pomoci snížit provozní náklady, zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a splnit náročnější požadavky investorů na ESG a certifikace typu LEED, BREEAM nebo WELL.
Společnost M2C, která působí v oblasti bezpečnosti a facility managementu, rozšiřuje nabídku technických služeb o komplexní řešení HVAC. To zahrnuje vytápění, větrání a klimatizaci budov a má pokrývat celý životní cyklus nemovitosti – od posouzení projektové dokumentace přes uvedení technologií do provozu až po jejich řízení na základě reálných provozních dat.
Podle firmy už dnes u administrativních budov, obchodních center nebo logistických areálů nerozhoduje pouze lokalita či kvalita architektury. Stále důležitější roli hrají budoucí provozní náklady, energetická efektivita a kvalita vnitřního prostředí. Právě tyto parametry podle M2C ovlivňují nejen spokojenost nájemců, ale také tržní hodnotu nemovitosti.
Větrání podle skutečné potřeby
Tradiční systémy vzduchotechniky často pracují s pevně nastavenými průtoky vzduchu bez ohledu na to, kolik lidí se v dané části budovy skutečně nachází. Výsledkem může být zbytečně vysoká spotřeba energie i nerovnoměrný komfort v interiéru.
M2C proto sází na systémy řízené podle aktuální obsazenosti jednotlivých zón. Chytré senzory v interiérech sledují provoz v budově a podle naměřených dat upravují výkon ventilátorů prostřednictvím frekvenčních měničů. Vzduchotechnika tak nemusí běžet na plný výkon v poloprázdných prostorách a čerstvý vzduch je směřován tam, kde je právě potřeba.
Podle firmy může takové řízení přinést úspory v řádu desítek procent. Zároveň má omezit běžné problémy v kancelářských provozech, kdy část zaměstnanců sedí v průvanu u výdechu klimatizace, zatímco jiná část prostoru je přehřátá.
Zdravější prostředí jako požadavek nájemců
Kvalita vnitřního prostředí se po pandemii stala jedním z důležitých témat pro nájemce i vlastníky budov. Nejde přitom pouze o teplotu, ale také o čistotu vzduchu a stav vzduchotechnických tras.
Ty musí být pravidelně udržovány, aby se v nich nehromadil prach, bakterie nebo další nečistoty. Pro náročnější provozy M2C do systému zahrnuje také germicidní čištění, které pomáhá likvidovat viry, plísně a další mikroorganismy. Cílem je zajistit bezpečnější a stabilnější pracovní prostředí.
Technologie jako součást hodnoty nemovitosti
Technické vybavení budovy bývalo často vnímáno především jako nákladová položka. Podle M2C se však tento pohled mění. Kvalitně navržené a správně provozované HVAC systémy mohou snižovat budoucí výdaje vlastníka, prodlužovat životnost technologií a zároveň zvyšovat atraktivitu budovy pro nájemce i investory.
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„Špičkově navržený a profesionálně spravovaný HVAC systém není pro stavbu fixním nákladem, ale přímým nástrojem, který zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti a výrazně snižuje budoucí provozní výdaje. Pokud se technologie podcení, budova začne vykazovat známky syndromu nemocných budov, což vede ke stížnostem nájemců, jejich odchodu a ztrátám pro vlastníka,“ říká Ondřej Pěnička, ředitel divize facility managementu M2C.
Od projektu až po provozní data
M2C chce do projektů vstupovat už ve fázi přípravy. Součástí služby je expertní posouzení a optimalizace projektové dokumentace, hydraulické vyvážení soustav při realizaci, termodynamická měření v terénu i kalibrace zónové regulace.
Firma uvádí, že díky zkušenostem z provozu stovek objektů dokáže lépe nastavit rozmístění vzduchotechnických vyústek i parametry regulace tak, aby se původní projektový záměr potkal s reálným provozem budovy. Cílem je omezit dodatečné úpravy, poruchy a nákladné zásahy po dokončení stavby.
Důležitou roli má hrát také dynamické řízení technologií na základě provozních dat. To umožňuje reagovat na změny v obsazenosti, provozním režimu nebo sezónních podmínkách a průběžně optimalizovat spotřebu energie.
Cesta k certifikacím a ESG požadavkům
Chytré HVAC systémy mají podle M2C pomoci developerům a vlastníkům také při plnění ESG kritérií. Energetická efektivita, kvalita vnitřního prostředí a transparentní provozní data jsou stále důležitější při financování i prodeji komerčních nemovitostí.
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