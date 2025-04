Nový titul na pražské burze. M2C hodlá vydat akcie pro investory do půlky června

Na trhu Start pražské burzy se nejspíš už v polovině června objeví pro investory nový akciový titul. IPO ještě před letními prázdninami si takto naplánoval holding M2C, který hodlá zatím nabídnout ve veřejné úpisu 15 až 25 procent akcií, uvedl šéf společnosti Matěj Bárta, který současně zmínil i další plány holdingu.

Do poloviny letošního června si holding M2C zaměřený na služby integrovaného facility managementu naplánoval vstoupit na trh Start pražské burzy. Hodlá dát v tuto chvíli na kapitálový trh ve veřejném úpisu jen minoritní podíl svých akcií a to zhruba 15 až 25procentní podíl, přičemž se bude podle šéfa holdingu Matěje Bárty jednat o nové akcie.

Finanční prostředky, které holding tímto způsobem od investorů získá, pak podle Bárty plánuje využít primárně na růst firmy a inovace. To bude v praxi znamenat, že peníze tak půjdou nejen na nové akvizice a infrastrukturu do core byznysu, ale dále i na vývoj a integraci řídících technologií. A v plánu je také navýšení podílu dalších zemí oproti České republice, která v portfoliu firmy představuje více než 80 či 90 procent.

Z akcií se bude financovat i expanze

M2C chce v nejbližší budoucnosti také expandovat na nové trhy. Firma má podle Bárty nyní rozjednané akvizice například v Německu, Slovensku a pochopitelně i v Česku. A zájem o expanzi má i do zemí na Blízkém Východě, a hlavně pak do USA, kam firma vstoupila už krátce před americkými prezidentskými volbami vloni na podzim. Momentálně tam tak působí zatím jen ve státě Kalifornia, kde je podle Filipa Molčana, který má v holdingu na starosti inovace, v dnešní turbulentní době asi i jedno z nejpříznivějších podnikatelských klimat v USA. Aktivity současné administrativy Bílého domu se podnikání společnosti M2C podle Molčana i Bárty nijak nedotýkají, protože firma se na americkém trhu zaměřuje nyní hlavně na technologie a digitalizaci.

Generální ředitel M2C Matěj Bárta Se svolením M2C

Záměr vstoupit na trh Start pražské burzy holding M2C oznámil na začátku dubna. Pokud bude úpis úspěšný, bude se jednat o již třináctou společnost, která se na tuzemském trhu obchoduje. Trh Start se naposledy podle analytiků rozšiřoval v létě roku 2023 při vstupu společnosti mmcité. Aktuálně se očekává, že z IPO získá holding M2C finanční prostředky v řádu nižších stovek milionů korun.

Statistiky a historie

V roce 2024 byly tržby M2C ve výši rekordních 4,5 miliardy korun v konsolidovaných číslech. Meziroční růst činil podle Bárty 22 procent a čistý zisk holdingu pak v uplynulém roce vzrostl až o 70 milionů na 85,5 milionu korun a další růst očekává společnost i v roce 2025, kdy předpokládá nárůst na 128 milionů korun.

Historie společnosti se datuje už od poloviny 90. let 20. století. Tehdy si několik spolužáků založilo firmu ABL, která se dostala do povědomí veřejnosti kvůli kontroverzním politickým aktivitám Víta Bárty. V roce 2010 Vít ale svůj podíl převedl na bratra Matěje a firmy opustil. V roce 2012 pak firma prošla rebrandingem se současným názvem M2C. Jejím šéfem je od transformace Matěj Bárta, jehož podnikatelské aktivity nejsou nijak propojeny s jeho bratrem Vítem.

Společnost M2C je na českém trhu už více jak 33 let a v současnosti zaměstnává přes 8500 lidí. Řadí se mezi jednu z největších společností, které mezinárodně působí ve 13 evropských zemích v oblasti služeb integrovaného facility managementu.

