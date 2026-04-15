Konec falešných poplachů: M2C spouští AI detekci krádeží v obchodech
Společnost M2C, přední poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti a facility managementu, zavádí nový přelomový systém pro odhalování krádeží v maloobchodech na bázi umělé inteligence. AI detekce přináší chytrou ochranu přímo do prodejen bez nutnosti výměny stávajících kamer.
Data z největšího dohledového centra ve střední Evropě M2C Space ukazují, že v roce 2025 bylo odhaleno o 17,6 procenta více krádeží v maloobchodech než v roce předchozím. Zatímco v roce 2021 operátoři zachytili průměrně 17 krádeží měsíčně, dnes je to zhruba 180 incidentů měsíčně. Na rostoucím počtu odhalených incidentů se výrazně podílí rozvoj technologií.
AI detekce krádeží je napojena na dohledové centrum Space a využívá stávající kamerovou infrastrukturu. Pomocí umělé inteligence vyhodnocuje obraz bez nutnosti nepřetržitého sledování záznamu lidským operátorem. Jedno zařízení zvládne současně monitorovat obraz až ze šesti kamer najednou.
„O technologiích pro automatickou detekci krádeží se v retailu mluví roky. V praxi jsme se však opakovaně setkávali se stejnými problémy - příliš mnoho falešných poplachů, funkčnost pouze v laboratorních podmínkách nebo ekonomika, která jednoduše nedávala smysl. Po letech testování jsme identifikovali řešení, které tyto bariéry boří. Technologie přináší minimální chybovost, funkčnost v ostrém provozu a ekonomickou efektivitu, která se opravdu propíše do výsledků," říká Lukáš Převrátil, šéf divize M2C Space.
Stanislav Šulc: Kauza poplatky aneb Za méně peněz bude míň muziky
Názory
Veřejnoprávní média projdou zásadní proměnou. Bohužel nebude motivovaná žádnou debatou nad tím, jakou službu vlastně mají poskytovat, ale půjde o prozaickou věc: méně peněz. A to o dost. V důsledku toho nabídnou prostě méně a Česko se zbavuje donedávna zajímavé kulturní zbraně.
Systém detekuje podezřelé chování v reálném čase a okamžitě upozorní obsluhu, která má zároveň ihned k dispozici automaticky snímky a záznamy jako důkazní materiál. Operátoři tak nemusí nepřetržitě sledovat desítky kamer a reagují pouze na konkrétní upozornění. Instalace probíhá výměnou za stávající záznamové zařízení kus za kus, bez jakýchkoliv zásahů do sítě nebo kabeláže. Algoritmus se díky pravidelným aktualizacím kontinuálně zdokonaluje a přizpůsobuje novým praktikám pachatelů. Veškeré funkce jsou přitom plně nastavitelné v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.
AI detekce krádeží není náhradou lidského úsudku, ale jeho posílením, stejně jako je tomu v případě dohledového centra SPACE, kde je klíčová spolupráce vzdáleného dohledu s fyzickou ostrahou. Zařízení je vhodné pro maloobchodní provozovny všech velikostí od samostatných prodejen až po velké obchodní řetězce, které chtějí inteligentní ochranu rozšířit i tam, kde vzdálený dohled M2C SPACE dosud není zaveden.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
