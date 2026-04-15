Konec falešných poplachů: M2C spouští AI detekci krádeží v obchodech

AI se již uplatňuje i při kontrole v obchodech
Společnost M2C, přední poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti a facility managementu, zavádí nový přelomový systém pro odhalování krádeží v maloobchodech na bázi umělé inteligence. AI detekce přináší chytrou ochranu přímo do prodejen bez nutnosti výměny stávajících kamer.

Data z největšího dohledového centra ve střední Evropě M2C Space ukazují, že v roce 2025 bylo odhaleno o 17,6 procenta více krádeží v maloobchodech než v roce předchozím. Zatímco v roce 2021 operátoři zachytili průměrně 17 krádeží měsíčně, dnes je to zhruba 180 incidentů měsíčně. Na rostoucím počtu odhalených incidentů se výrazně podílí rozvoj technologií.

AI detekce krádeží je napojena na dohledové centrum Space a využívá stávající kamerovou infrastrukturu. Pomocí umělé inteligence vyhodnocuje obraz bez nutnosti nepřetržitého sledování záznamu lidským operátorem. Jedno zařízení zvládne současně monitorovat obraz až ze šesti kamer najednou.

„O technologiích pro automatickou detekci krádeží se v retailu mluví roky. V praxi jsme se však opakovaně setkávali se stejnými problémy - příliš mnoho falešných poplachů, funkčnost pouze v laboratorních podmínkách nebo ekonomika, která jednoduše nedávala smysl. Po letech testování jsme identifikovali řešení, které tyto bariéry boří. Technologie přináší minimální chybovost, funkčnost v ostrém provozu a ekonomickou efektivitu, která se opravdu propíše do výsledků," říká Lukáš Převrátil, šéf divize M2C Space.

Systém detekuje podezřelé chování v reálném čase a okamžitě upozorní obsluhu, která má zároveň ihned k dispozici automaticky snímky a záznamy jako důkazní materiál. Operátoři tak nemusí nepřetržitě sledovat desítky kamer a reagují pouze na konkrétní upozornění. Instalace probíhá výměnou za stávající záznamové zařízení kus za kus, bez jakýchkoliv zásahů do sítě nebo kabeláže. Algoritmus se díky pravidelným aktualizacím kontinuálně zdokonaluje a přizpůsobuje novým praktikám pachatelů. Veškeré funkce jsou přitom plně nastavitelné v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

AI detekce krádeží není náhradou lidského úsudku, ale jeho posílením, stejně jako je tomu v případě dohledového centra SPACE, kde je klíčová spolupráce vzdáleného dohledu s fyzickou ostrahou. Zařízení je vhodné pro maloobchodní provozovny všech velikostí od samostatných prodejen až po velké obchodní řetězce, které chtějí inteligentní ochranu rozšířit i tam, kde vzdálený dohled M2C SPACE dosud není zaveden.

Hoteliér Jaroslav Svoboda míří do Pobaltí. Za stovky milionů přebírá luxusní hotel Grand Palace v centru Rigy.

Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi, nově vstupuje na pobaltský trh. V lotyšské metropoli Rize kupuje pětihvězdičkový hotel Grand Palace. Hodnota transakce se podle firmy pohybuje ve stovkách milionů korun.

Hotel s michelinskou restaurací

Grand Palace Riga se nachází v historickém centru města a patří do prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Hotel nabízí 56 pokojů a součástí je i restaurace oceněná michelinským průvodcem.

Budova stojí v těsné blízkosti hlavních památek v centru Rigy, která patří mezi vyhledávané evropské turistické destinace.

Sázka na prémiový segment

Majitel skupiny Jaroslav Svoboda označuje akvizici za součást dlouhodobé strategie firmy. „Je to logický krok v naší expanzi. Riga je silná evropská destinace s rostoucím potenciálem v prémiovém segmentu,“ uvedl.

Podle něj chce firma hotel dále rozvíjet. „Zaměřujeme se na kvalitní hotely v atraktivních lokalitách. V příštím roce plánujeme investovat do modernizace desítky milionů korun,“ dodal Svoboda.

Czech Inn Hotels je největší hotelovou skupinou v České republice. Společnost založil Jaroslav Svoboda v roce 2003 a dnes provozuje více než 28 hotelů a desítky gastronomických provozů.

V roce 2025 skupina ubytovala přes dva miliony hostů. V posledních letech firma rozšiřuje aktivity i mimo Česko, například ve střední Evropě nebo na východních trzích.

„Naším cílem je budovat silnou středoevropskou hotelovou skupinu s mezinárodním přesahem. Vstup do Pobaltí vnímáme jako začátek další kapitoly růstu,“ uvedl Svoboda.

Riga láká turisty i investory

Lotyšská metropole Riga má přibližně 595 tisíc obyvatel a je největším městem Pobaltí. Díky své poloze u Baltského moře a historickému centru patří mezi významné turistické i obchodní uzly regionu.

Češi chtějí platit digitálně. Visa ocenila banky, které mění trh

Český platební trh dál zrychluje a patří k nejvyspělejším v Evropě. Visa Awards 2025 ukazují jeho hlavní hybatele. Které banky a firmy stojí za změnou způsobu, jakým Češi dnes platí?

Společnost Visa i letos ocenila klíčové hráče českého bankovního a platebního trhu. Ocenění Visa Awards 2025 putovala bankám, které v uplynulém roce nejvýrazněji přispěly k rozvoji digitálních plateb, inovací a zákaznické zkušenosti. Výsledky potvrzují, že Česko patří v digitálním placení ke špičce. Mediálním partnerem ocenění je i zpravodajský portál Newstream.

Slavnostní večer se konal v pražské galerii Signal Space a nesl se v retrofuturistickém duchu – jako pohled na budoucnost placení, která se ale podle organizátorů odehrává už dnes.

Digitální platby dominují

Z dat společnosti Visa vyplývá, že digitální placení preferuje už 84 procent Čechů. Platbu kartou považuje za nejrychlejší 91 procent lidí a více než polovina by podpořila i povinné přijímání digitálních plateb. „Inovace už nejsou jen o technologii, ale hlavně o tom, jak zjednodušit každodenní život klientům,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

Uspěly banky i fintechy

Nejúspěšnější bankou letošního ročníku se podle Visa stala Raiffeisenbank, která získala ocenění za největší podíl aktivních karet (#1 Issuer). V oblasti akceptace plateb dominovala společnost Global Payments.

Fio banka bodovala v růstu nových karet, Komerční banka získala dvě ocenění – za udržitelnost a nejlepší pobočku.

Silné zastoupení měla i Česká spořitelna, která uspěla v kategoriích zaměřených na digitální služby a firemní klientelu. mBank si odnesla cenu za inovace, zejména v oblasti nositelné elektroniky.

Ocenění i pro konkrétní osobnosti

Visa tradičně oceňuje i jednotlivce. Titul lídra platebních systémů získala Daniela Pešková z České spořitelny.

„Za každou inovací stojí lidé. Nejde jen o velké skoky, ale o stovky drobných zlepšení, která klientům usnadňují život,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

Nové služby i spolupráce bank

Vedle tradičních kategorií ocenění reflektovala i nové trendy. Partners Banka uspěla v oblasti „Visa as a Service“, zatímco fintech wflow byl oceněn za rozvoj nových platebních scénářů.

Společný projekt sdílených vkladomatů vynesl ocenění třem bankám – ČSOB, České spořitelně a Raiffeisenbank. MONETA Money Bank pak bodovala v segmentu prémiových karet.

Vítězové Visa Awards 2025

Přehled oceněných bank, firem a osobností českého platebního trhu

#1 Issuer
Raiffeisenbank
#1 Acquirer
Global Payments
#1 New Cards
Fio banka
#1 Sustainable Bank
Komerční banka
#1 Innovations
mBank
#1 Digital Proposition
Česká spořitelna
#1 Leader in Payment Systems
Daniela Pešková (Česká spořitelna)
#1 Premium
MONETA Money Bank
#1 Business Proposition
Česká spořitelna
#1 Bank Branch
Komerční banka
#1 Visa as a Service
Partners Banka
#1 Money Movement
ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank
#1 New Flows
wflow

Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém

Money

Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.

Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA

Politika

Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.

