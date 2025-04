Shein masivně navyšuje ceny. V USA nejvíc podraží kuchyňské utěrky

Obchodní půtky mezi USA a Čínou mají první konkrétní dopady. Obří e-shop Shein pro své americké zákazníky přichystal nový ceník. A ceny jsou o stovky procent vyšší. Nejvyšší nárůst zaznamenaly jednorázové kuchyňské utěrky. Jejich cena narostla téměř o 400 procent, uvádí agentura Bloomberg.

Zlatý věk Ameriky je konečně tu. Tedy alespoň pokud to americký prezident Donald Trump myslel tak, že si běžní spotřebitelé pořádně připlatí za poměrně obyčejné věci. Čínský e-shop Shein totiž na konci týdne připravil nový ceník pro své americké zákazníky a ti se nejspíš nestačí divit. Zboží denní spotřeby totiž pořádně podraží.

Z tabulky, kterou zveřejnila agentura Bloomberg, vyplývá, že Shein podražuje konkrétní položky různě, v extrémních případech jde o nárůst ceny o sto a více procent. Nejvyšší nárůst přitom podle Bloombergu zaznamenaly jednorázové kuchyňské utěrky, jejichž cena se od 25. dubna zvýšila o 377 procent z 1 dolaru a 28 centů na více než šest dolarů.

„Průměrné ceny stovky nejprodávanější produktů v kategorii krása a zdraví se zvýšily o 51 procent, nicméně u řady položek to byl nárůst o více než 100 procent. Pro kategorii domácí a kuchyňské potřeby a hračky činil průměrný růst ceny více než 30 procent,“ uvedla agentura. Bloomberg pak odhaduje na základě průměrného spotřebního koše, že zdražení nabídky Sheinu v USA činí v průměru zhruba 10 procent. A řada položek navíc z nabídky zcela zmizela. Dalších trhů se v tuto chvíli zdražování ani další omezení nabídky netýká.

Uprostřed obchodní války

Čína je prozatím největším vyzyvatelem USA v obchodní válce, kterou americký prezident rozpoutal ohlášením plošných cel na veškerý dovoz do USA. Čína byla první zemí, která odpověděla zavedením nových cel na americké zboží, následovaly další nárůsty tarifů ze strany USA i Číny. Naopak tato obchodní válka a situace na trzích přiměla Donalda Trumpa odsunout účinnost vyhlášených cel na další země včetně Evropské unie.

Obří čínské e-shopy Temu a Shein následně avizovaly, že zvýší ceny pro americké zákazníky. Dopadá na ně totiž celková celní povinnost ve výši 120 procent, navýšení koncových cen je podle Bloombergu snahou alespoň část této zátěže přesunout na koncové klienty z USA.

USA navíc ruší celní výjimky pro drobné zásilky z Číny a Hongkongu, které se týkaly zásilek do hodnoty 800 dolarů. Navíc se od 2. května zvyšuje poštovní cena za vstup do USA na 100 dolarů za balíček a od 1. června by mělo dojít k dalšímu navýšení tohoto poplatku.

