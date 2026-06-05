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newstream.cz Zprávy z firem Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny

Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny

Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny
iStock
ČTK
ČTK

Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.

Ojetá auta v Česku dál zdražují. Průměrná prodejní cena vozu z druhé ruky v květnu meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 327 770 korun. Proti dubnu byla vyšší o jedno procento. Vyplývá to z tržní analýzy skupiny Aures Holdings.

Zároveň platí, že růst cen neznamená omlazení českého trhu. Průměrné stáří prodaných ojetin zůstává na dvanácti letech a průměrný kilometrový nájezd se dál pohybuje okolo 162 tisíc kilometrů.

Trh táhnou levná a stará auta

Celkem se v Česku v květnu prodalo 76 459 ojetých vozů, tedy o pět procent více než v dubnu. Největší část trhu tvořila auta s cenou do 100 tisíc korun. Jejich podíl dosáhl téměř 30 procent.

Podle generálního ředitele Aures Holdings Petra Vaněčka jde v této cenové kategorii v průměru o devatenáctileté vozy s nájezdem přes 250 tisíc kilometrů.

Karolína Topolová, CEO AURES Holdings zastřešující značky AAA AUTO
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Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová

Zprávy z firem

Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talks.

Dalibor Martínek

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„Hned další v pořadí jsou auta v cenovém rozmezí 100 tisíc až 200 tisíc korun, která mají průměrně najeto 200 tisíc kilometrů a průměrné stáří čtrnáct let. Ta tvoří dalších 20 procent trhu. Celkem tedy tyto hodně staré automobily představují polovinu českého sekundárního trhu,“ uvedl Vaněček.

Auta s cenovkou od 200 tisíc do 300 tisíc korun tvořila 14 procent trhu. Vozy do 400 tisíc korun pak představovaly dalších 11 procent.

Zánovní auta nahrazují nová

Dařilo se také prodejům mladých zánovních vozů. Meziročně vzrostly o více než deset procent na 9642 kusů. Jejich průměrná cena přesahuje 900 tisíc korun.

Podle Vaněčka tato auta části zákazníků nahrazují úplně nové vozy. Nabízejí totiž možnost koupit dvou- či tříletý minimálně ojetý automobil a proti novému autu ušetřit řádově statisíce korun.

Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci

Názory

Český zaměstnanec odpracuje proti německému zhruba o měsíc ročně více. Proč, když pracujeme déle, nejsme bohatší než Němci? Odpověď tkví v nízké produktivitě.

Lukáš Kovanda

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Kombi předstihla SUV

Nejprodávanějším typem karoserie bylo v květnu kombi s podílem 25 procent. Předstihlo tak dosud vedoucí SUV, jejichž podíl dosáhl 23 procent.

Pokračuje také růst popularity automatických převodovek. Ty už drží 47 procent českého sekundárního trhu.

Elektromobily ukrajují z dieselu

Elektromobily tvořily v květnu přes tři procenta trhu. Podle analýzy posilují hlavně na úkor dieselových aut. Jejich podíl meziročně klesl o tři procentní body.

Benzinové vozy spolu s hybridy se tak v součtu dieselům už vyrovnaly.

Škoda Epiq

Škoda spouští objednávky na nový Epiq. Silnější verze začíná na 779 tisících

Zprávy z firem

Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.

nst

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Škoda dál dominuje

Pořadí nejprodávanějších značek se meziročně nezměnilo. Českému trhu ojetin dál dominuje Škoda s podílem 25 procent. Druhý je Volkswagen se 14 procenty. O třetí a čtvrté místo se se šestiprocentním podílem dělí Ford a BMW. První pětici uzavírá Mercedes s pěti procenty.

Nejprodávanějším modelem zůstává Škoda Octavia, která drží více než devět procent celého sekundárního trhu.

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Jan Žižka

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Fotogalerie: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet

Fotogalerie: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet
Kancelář roku, užito se svolením
nst
nst

České kanceláře za poslední dekádu výrazně proměnily. Vítězové jubilejního ročníku soutěže Kanceláře roku ukazují, že firmy dnes berou pracovní prostředí jako nástroj pro udržení lidí, firemní kulturu i výkon.

Kancelář už dávno není jen místo, kam zaměstnanci chodí odsedět osm hodin. V době hybridní práce, tlaku na talenty a nástupu umělé inteligence se z ní stává součást firemní strategie. Má lidi přitáhnout, udržet, podpořit spolupráci a zároveň obstát ve světě, kde se způsob práce mění rychleji než dřív.

Právě tento posun potvrdil jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, kterou pořádá poradenská společnost Prochazka & Partners. Do letošního ročníku se přihlásilo více než osmdesát kancelářských realizací z celé České republiky. Odborná porota ocenila vítěze v deseti kategoriích.

V kategorii Employee Friendly kanceláře zvítězila Sekyra Group v Praze s návrhem od Atelier Kunc architects. Mezi huby a coworkingy uspěl Scott.Weber Workspace v Praze, za jehož realizací stojí Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace. V kategorii Inovativní kanceláře porota ocenila pražské kanceláře JT International od Prochazka & Partners Studio. 10 fotografií v galerii

Kancelář jako investice do lidí

Za deset let se český kancelářský design posunul z disciplíny, která často řešila hlavně vzhled recepce a zasedaček, k mnohem širšímu tématu. Firmy dnes řeší akustiku, světlo, materiály, ergonomii, komunitní zóny, soukromí i to, jak prostor podporuje firemní kulturu. Letos to bylo vidět i na nových soutěžních kategoriích. Zdravé kanceláře roku se zaměřily na wellbeing, kvalitu prostředí a odpovědný výběr materiálů. Rekonstrukce roku zase reflektuje rostoucí význam přestaveb starších budov a kancelářských prostor.

To je důležitý trend. Místo automatického stěhování do nových budov se stále častěji řeší, jak znovu využít existující prostory a proměnit je v moderní pracovní prostředí.

Hotelizace, flexibilita a méně okázalosti

Mezi hlavními trendy letošního ročníku zaznívala takzvaná hotelifikace kanceláří. Firmy se inspirují hotely, klubovými lounge nebo kavárnami a snaží se vytvářet prostředí, do kterého se lidem vyplatí přijít i v době, kdy část práce mohou dělat z domova.

Hybridní kancelář se zároveň stala standardem. Už nejde o experiment, ale o běžný provozní model. O to důležitější je flexibilita: prostory musí zvládnout soustředěnou práci, týmová setkání, neformální komunikaci i rychlé změny ve velikosti týmů. S nástupem AI se navíc dá čekat, že se požadavky firem na kanceláře budou dál měnit. Méně rutinní práce, více spolupráce, kreativního řešení problémů a projektového fungování. Kancelář na to musí umět reagovat.

Nově otevřená dřevostavba řetězce Billa v Senohrabech

Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy

Reality

Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.

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Mezi vítězi zůstává silně zastoupená Praha, ale letošní výsledky zároveň ukazují, že kvalitní kancelářský design už není jen pražské téma. Oceněné realizace vznikly také v Brně nebo Ústí nad Labem. Regionální firmy čím dál častěji používají kvalitní pracovní prostředí jako konkurenční výhodu při náboru. Dobrá kancelář už není výsada technologických firem nebo centrál velkých korporací.

Kdo letos vyhrál

V kategorii Employee Friendly kanceláře zvítězila Sekyra Group v Praze s návrhem od Atelier Kunc architects. Mezi huby a coworkingy uspěl Scott.Weber Workspace v Praze, za jehož realizací stojí Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace.

V kategorii Inovativní kanceláře porota ocenila pražské kanceláře JT International od Prochazka & Partners Studio. Nejlepší IT kanceláře má podle poroty ABUGO Group v Brně, za návrhem stojí Studio Concept.a.

Retailové centrum v Rijece

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Reality

Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

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Mezi malými kancelářemi zvítězila Teta v Ústí nad Labem od Ateliéru tečka. V regionální kategorii uspěla Soukromá klinika Logo v Brně od Šenekel Architekti. Cenu za Rekonstrukci roku získala pražská realizace Obermeyer od studia FADW. Mezi velkými kancelářemi zvítězila Direct pojišťovna v Brně, kterou navrhlo U1 Space Design.

V nové kategorii Zdravé kanceláře uspěla pražská společnost Czech Games Edition s návrhem od Horalík Ateliéru. Cenu poroty získala Škoda Auto v Praze, za projektem stojí Komplits a Škoda Auto. 

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

Reality

Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Kanceláře v ikoně noční Prahy: Jak se Palác Akropolis proměnil v prémiovou byznys adresu

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Petra Nehasilová

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Nákupní apetit Čechů ochladl. Maloobchod rostl jen o 1,6 procenta

Ropa
ČTK
ČTK
ČTK

Po silném březnu přišlo v maloobchodě ochlazení. Dubnové tržby obchodníků rostly jen mírně, zatímco výdaje za potraviny a pohonné hmoty meziročně klesly.

Český maloobchod po silném březnu ztratil tempo. Tržby obchodníků bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 1,6 procenta. V březnu přitom podle revidovaných údajů rostly o 6,2 procenta. Proti březnu se tržby obchodníků snížily o 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Růst pokračuje, ale výrazně pomaleji

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Podle statistiků rostly hlavně tržby za nepotravinářské zboží. Naopak prodej pohonných hmot a potravin meziročně klesl. Nižší tržby zaznamenaly také specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením.

Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami

Money

Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.

nst

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Potraviny a pohonné hmoty brzdily

Tržby za nepotravinářské zboží v dubnu meziročně vzrostly o 5,1 procenta. Za pohonné hmoty ale obchodníci utržili o 3,1 procenta méně a za potraviny o 1,2 procenta méně než před rokem.

V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby klesly o 1,3 procenta. Ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 0,8 procenta.

Naopak nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží si polepšily. Jejich tržby se meziročně zvýšily o 4,9 procenta.

Peněženka, ilustrační foto

Mzdy v Česku vystřelily nad 50 tisíc. ČNB z toho radost mít nebude

Money

Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.

nst

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Internet dál táhne nákupy

Nejvýrazněji se dařilo internetovým a zásilkovým obchodům. Jejich tržby v dubnu meziročně vzrostly o 11,8 procenta.

Rostly také tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky, a to o devět procent. Prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím si polepšily o 6,2 procenta, obchody s oděvy a obuví o 3,2 procenta a prodejny s výrobky pro domácnost o 1,9 procenta.

Nepatrně vyšší tržby zaznamenali také obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Elektronika zůstala slabší

Naopak specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením vykázaly meziroční pokles tržeb o 3,7 procenta.

Slabší výsledek v této kategorii ukazuje, že spotřebitelé mohou být u dražšího zboží opatrnější. Celkově ale dubnová data potvrzují, že maloobchod dál roste, jen výrazně pomaleji než v předchozích měsících.

Autům se dařilo lépe

Samostatně sledované tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta. Meziměsíčně ale i v tomto segmentu klesly, konkrétně o 0,3 procenta.

Bankovky

Češi berou málo. Hodinová mzda je sedmá nejnižší v EU

Money

České mzdy se evropskému průměru přibližují, jenže pomaleji než v některých okolních zemích. Loni dosahovala hodinová mzda v Česku 57 procent průměru Evropské unie. Mezi 27 členskými státy šlo o sedmou nejnižší úroveň, uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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