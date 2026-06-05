Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny
Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.
Ojetá auta v Česku dál zdražují. Průměrná prodejní cena vozu z druhé ruky v květnu meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 327 770 korun. Proti dubnu byla vyšší o jedno procento. Vyplývá to z tržní analýzy skupiny Aures Holdings.
Zároveň platí, že růst cen neznamená omlazení českého trhu. Průměrné stáří prodaných ojetin zůstává na dvanácti letech a průměrný kilometrový nájezd se dál pohybuje okolo 162 tisíc kilometrů.
Trh táhnou levná a stará auta
Celkem se v Česku v květnu prodalo 76 459 ojetých vozů, tedy o pět procent více než v dubnu. Největší část trhu tvořila auta s cenou do 100 tisíc korun. Jejich podíl dosáhl téměř 30 procent.
Podle generálního ředitele Aures Holdings Petra Vaněčka jde v této cenové kategorii v průměru o devatenáctileté vozy s nájezdem přes 250 tisíc kilometrů.
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talks.
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Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talks.
„Hned další v pořadí jsou auta v cenovém rozmezí 100 tisíc až 200 tisíc korun, která mají průměrně najeto 200 tisíc kilometrů a průměrné stáří čtrnáct let. Ta tvoří dalších 20 procent trhu. Celkem tedy tyto hodně staré automobily představují polovinu českého sekundárního trhu,“ uvedl Vaněček.
Auta s cenovkou od 200 tisíc do 300 tisíc korun tvořila 14 procent trhu. Vozy do 400 tisíc korun pak představovaly dalších 11 procent.
Zánovní auta nahrazují nová
Dařilo se také prodejům mladých zánovních vozů. Meziročně vzrostly o více než deset procent na 9642 kusů. Jejich průměrná cena přesahuje 900 tisíc korun.
Podle Vaněčka tato auta části zákazníků nahrazují úplně nové vozy. Nabízejí totiž možnost koupit dvou- či tříletý minimálně ojetý automobil a proti novému autu ušetřit řádově statisíce korun.
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Kombi předstihla SUV
Nejprodávanějším typem karoserie bylo v květnu kombi s podílem 25 procent. Předstihlo tak dosud vedoucí SUV, jejichž podíl dosáhl 23 procent.
Pokračuje také růst popularity automatických převodovek. Ty už drží 47 procent českého sekundárního trhu.
Elektromobily ukrajují z dieselu
Elektromobily tvořily v květnu přes tři procenta trhu. Podle analýzy posilují hlavně na úkor dieselových aut. Jejich podíl meziročně klesl o tři procentní body.
Benzinové vozy spolu s hybridy se tak v součtu dieselům už vyrovnaly.
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Škoda dál dominuje
Pořadí nejprodávanějších značek se meziročně nezměnilo. Českému trhu ojetin dál dominuje Škoda s podílem 25 procent. Druhý je Volkswagen se 14 procenty. O třetí a čtvrté místo se se šestiprocentním podílem dělí Ford a BMW. První pětici uzavírá Mercedes s pěti procenty.
Nejprodávanějším modelem zůstává Škoda Octavia, která drží více než devět procent celého sekundárního trhu.
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