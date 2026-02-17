Nový magazín právě vychází!

Zloději pod dohledem: M2C hlásí skokový nárůst odhalených krádeží

Největší dohledové centrum ve střední Evropě M2C SPACE loni výrazně zvýšilo počet odhalených krádeží v maloobchodech. V roce 2025 zachytilo o 17,6 procenta více incidentů než o rok dříve. Hodnota zboží, které se díky zásahu podařilo uchránit, vzrostla o 2,1 procenta.

Centrum aktuálně monitoruje více než dva miliony metrů čtverečních ploch u klientů z řad obchodních řetězců, logistických parků, kancelářských komplexů i průmyslových areálů. Podle vedení společnosti stojí za nárůstem odhalených případů zejména kombinace moderních kamerových systémů napojených na analytický software a spolupráce s fyzickou ostrahou.

„Zatímco v roce 2021 jsme odhalili 17 krádeží měsíčně, dnes je to okolo 180. Významnou roli hraje rozšíření objektů s moderními kamerovými systémy a chytrými analytickými nástroji, které umožňují rychleji procházet záznamy a lépe zachytit podezřelé chování,“ uvedl šéf dohledového centra SPACE Lukáš Převrátil. Podle něj je klíčová také sehranost operátorů vzdáleného dohledu s pracovníky fyzické ostrahy.

Roste i počet případů interní kriminality. V roce 2025 jich bylo o 12 procent více než v roce předchozím. Systémy pro jejich odhalování jsou napojeny přímo na pokladní systémy prodejen a na základě předem nastavených analýz vyhodnocují podezřelé transakce či nestandardní chování při nákupu.

Statistiky potvrzují i dlouhodobé trendy ve skladbě pachatelů. Muži tvořili v roce 2025 celkem 72 procent zadržených osob, což je mírný nárůst oproti roku 2024. Společnost zároveň upozorňuje na případy, kdy jsou do krádeží zapojovány děti, například se zbožím ukrytým v oblečení či kočárku. Tyto incidenty sice představují jen malé procento, podle firmy však ukazují na rostoucí bezohlednost pachatelů.

Co se krade?

Struktura kradeného zboží se dlouhodobě nemění. Vedle základních potravin patří mezi nejčastěji odcizované položky konzervy, káva, čokolády, alkohol nebo drogerie. Jde především o trvanlivé a snadno prodejné zboží, které lze jednoduše ukrýt.

Data M2C SPACE rovněž ukazují sezónní výkyvy. Nejvíce krádeží připadá na březen, květen a předvánoční období. Z hlediska denní doby jsou nejrizikovější ranní a odpolední hodiny, v rámci týdne pak neděle a pondělí.

Společnost M2C je od června 2025 kótovaná na pražské burze.

Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly

Alena Schillerová
ČTK
Pavel Peterka
Pavel Peterka

Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.

Rozpočet tak s nejvyšší pravděpodobností pracuje s vyššími příjmy než původní návrh předchozí vlády a přesto dosahuje vyššího deficitu. Schodek 310 miliard navíc pravděpodobně počítá s dodatečným příjmem okolo 40 miliard z rozpočtů EU, které fakticky patří do rozpočtu 2025.

Nyní je klíčové, zda bude tento schodek dodržen, nebo zda bude ještě v průběhu roku navyšován a zda bude v letech 2027 a dále patrná deklarovaná snaha o úspory a konsolidaci rozpočtu. Navyšování schodku místo jeho snižování je z dlouhodobého pohledu pro stabilitu našich veřejných financí problematické.

Alena Schillerová

Schillerová: Prezidenta Pavla chci přesvědčit, aby podepsal rozpočet

Money

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Nižší investice do obrany

Nejsem plně přesvědčen argumentací, že vyšší schodek jde na prorůstové investice. Peníze z obrany byly přesunuty do sektoru dopravy. Vyšší investice v dopravě budou vykoupeny nižšími investicemi do obrany. Vyšší výdaje, ve srovnání s rozpočtem Fialovy vlády, pak mají jít na zlevnění energií skrze převod plateb za obnovitelné zdroje z domácností na stát. Silnější mají být mj. výdaje na sociální věci a vyšší platy státních zaměstnanců. Takové změny výdajů lze jen stěží označit za proinvestiční ve smyslu obhajoby vyššího schodku.

Ano, naše republika má dluh v % proti HDP jeden z nejnižších v rámci EU. To ale není argument pro vyšší tempo zadlužování. Naopak, měli bychom se snažit relativně nízké zadlužení ekonomiky udržet. Vyšší dluh znamená vyšší splátky dluhu. Dluhová služba už nyní přesahuje 100 miliard korun každý rok.

Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii

Emmanuel Macron
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.

O zahraničních prezidentech se v Česku mluví hlavně tehdy, když je problém. Válka, summit, sankce. Jakmile se svět uklidní, zmizí i oni. Zůstanou jen jména, která si většina lidí sotva spojí s konkrétní politikou, ale přesto dokáže říct, komu věří.

Typicky třeba Emmanuel Macron. Podle průzkumů mu důvěřuje 52 procent Čechů. Což zní, jako bychom sledovali francouzskou politiku detailněji než tu vlastní. Ve skutečnosti většina lidí ví jen to, že je prezident, Francouz a že doma řeší protesty.

Na opačném konci stojí Vladimir Putin s 87 procenty nedůvěry. Ani tady se neodehrála národní debata nad strukturou ruského rozpočtu. Spíš rychlá orientace na hodnotové mapě: kam patří on, a kam patřím já.

Kdo je Si?

A pak je tu třetina respondentů, kteří u jména Si Ťin-pchinga váhají nebo přiznají, že netuší. Což je mimochodem nejrealističtější výsledek celého průzkumu. V zemi, kde má každý názor na všechno, je „nevím“ skoro podezřele poctivé.

Tyhle žebříčky totiž nejsou dalekohledem do světa. Jsou zrcadlem do nás. Když říkáme, zda věříme Trumpovi, Zelenskému nebo komukoli jinému, nehodnotíme jejich politiku. Hodnotíme vlastní identitu. Zahraniční lídři fungují jako projekční plátno, na které promítáme domácí spory, frustrace i sympatie. Neříkáme: On dělá dobrou politiku. Říkáme: On patří k těm mým, nebo k těm druhým.

Přesto mají tyhle průzkumy cenu. Neprozradí nic zásadního o kvalitě státníků, ale hodně o kvalitě našich příkopů. Ukazují, které světové konflikty jsme si přetáhli do domácí politiky a jak pevně jsme rozděleni i ve věcech, které se odehrávají tisíce kilometrů od nás. Je to teploměr nálady, ne kompas pravdy.

