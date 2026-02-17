Zloději pod dohledem: M2C hlásí skokový nárůst odhalených krádeží
Největší dohledové centrum ve střední Evropě M2C SPACE loni výrazně zvýšilo počet odhalených krádeží v maloobchodech. V roce 2025 zachytilo o 17,6 procenta více incidentů než o rok dříve. Hodnota zboží, které se díky zásahu podařilo uchránit, vzrostla o 2,1 procenta.
Centrum aktuálně monitoruje více než dva miliony metrů čtverečních ploch u klientů z řad obchodních řetězců, logistických parků, kancelářských komplexů i průmyslových areálů. Podle vedení společnosti stojí za nárůstem odhalených případů zejména kombinace moderních kamerových systémů napojených na analytický software a spolupráce s fyzickou ostrahou.
„Zatímco v roce 2021 jsme odhalili 17 krádeží měsíčně, dnes je to okolo 180. Významnou roli hraje rozšíření objektů s moderními kamerovými systémy a chytrými analytickými nástroji, které umožňují rychleji procházet záznamy a lépe zachytit podezřelé chování,“ uvedl šéf dohledového centra SPACE Lukáš Převrátil. Podle něj je klíčová také sehranost operátorů vzdáleného dohledu s pracovníky fyzické ostrahy.
Roste i počet případů interní kriminality. V roce 2025 jich bylo o 12 procent více než v roce předchozím. Systémy pro jejich odhalování jsou napojeny přímo na pokladní systémy prodejen a na základě předem nastavených analýz vyhodnocují podezřelé transakce či nestandardní chování při nákupu.
Statistiky potvrzují i dlouhodobé trendy ve skladbě pachatelů. Muži tvořili v roce 2025 celkem 72 procent zadržených osob, což je mírný nárůst oproti roku 2024. Společnost zároveň upozorňuje na případy, kdy jsou do krádeží zapojovány děti, například se zbožím ukrytým v oblečení či kočárku. Tyto incidenty sice představují jen malé procento, podle firmy však ukazují na rostoucí bezohlednost pachatelů.
Co se krade?
Struktura kradeného zboží se dlouhodobě nemění. Vedle základních potravin patří mezi nejčastěji odcizované položky konzervy, káva, čokolády, alkohol nebo drogerie. Jde především o trvanlivé a snadno prodejné zboží, které lze jednoduše ukrýt.
Data M2C SPACE rovněž ukazují sezónní výkyvy. Nejvíce krádeží připadá na březen, květen a předvánoční období. Z hlediska denní doby jsou nejrizikovější ranní a odpolední hodiny, v rámci týdne pak neděle a pondělí.
Společnost M2C je od června 2025 kótovaná na pražské burze.
