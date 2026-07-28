Válka realitních makléřů. Trnem v oku je Bezrealitky
Asociace realitních makléřů podala podnět České obchodní inspekci, podezírá portál Bezrealitky, který patří do realitní skupiny EHS, že používá nekalé obchodní praktiky. Bezrealitky podle asociace mate veřejnost tvrzením, že nabízí prodej či pronájem nemovitostí bez provize.
Vztahy uvnitř realitní branže vřou. Terčem se stala skupina EHS, která rozjela před půl rokem nový projekt Komfort. V rámci něj nabízí za provizi 1,5 procenta ceny transakce pomoc prodávajícím či kupujícím s právními formalitami. To je výrazně méně, než jaké provize aktuálně za makléřské služby účtují ostatní firmy. Ty se pohybují v průměru kolem pěti procent.
Bezrealitky to ovšem marketingově prezentuje jako „prodej a pronájem bez provize“. Taková kampaň hnula žlučí ostatním účastníkům trhu. Podle realitních kanceláří jde o matení veřejnosti, nekalý postup.
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EHS do tohoto sporu vědomě vstoupila. Provize za zprostředkování realitního obchodu jsou v Česku podle Hendrika Meyera, šéfa EHS, nepřiměřeně vysoké. To chce jeho realitní holding změnit. Vymyslel pozici „specialista“, nikoliv realitní makléř, který zajistí strategii prodeje i inzerci napříč servery. Nechodí na prohlídky ani na úvodní schůzky. A poskytuje službu na úrovni ostatních realitních kanceláří za zlomek ceny.
Makléř, nebo poradce?
Ostatním realitním kancelářím vadí, že se tito specialisté neprezentují jako realitní makléři, jsou prý nekalou konkurencí. Podle asociace nemají státní zkoušky, pojištění, tváří se být pouze poradci. To Bezrealitky popírá. Tvrdí, že její pracovníci splňují vše podle zákona o realitním zprostředkování. "Je to lež, Bezrealitky splňuje vše, co zákon vyžaduje, garantuje kvalitu svých služeb," reagoval Meyer na podnět asociace.
Nicméně, EHS úmyslně vyvolala napjatou situaci na trhu. Vstoupila do boje s realitními kancelářemi, patrně to byl marketingový tah. „Dáváme tím jasně najevo, jakou hodnotu služba reálně má,“ uvedl na jaře v podcastu Newstream Club Hendrik Meyer, šéf EHS. Veřejně vyhlásil válku konkurenci.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Asociace realitních makléřů podala podnět České obchodní inspekci. „Chceme, aby inspekce prozkoumala, zda Bezrealitky neporušuje pravidla realitního zprostředkování. Chceme, aby se prohlásili za realitní kancelář. Aby splňovali kritéria trhu,“ říká prezident asociace Miroslav Duda.
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Jak velké mají být provize makléře
Realitním společnostem nejvíc vadí, že se Bezrealitky tváří jako jakýsi poradce, nikoli jako makléř, kterým ve skutečnosti je. Podtónem celého sporu je výše provizí. Realitní společnosti tvrdí, že provize je věcí obchodní strategie každé jednotlivé firmy. Mohou se pohybovat od procenta třeba po sedm procent, vždy záleží na konkrétním případu. „Někdy je jeden a půl procenta hodně, a někdy ani deset procent nepokryje náklady,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel společnosti Century 21. Jde prý o rozhodnutí klienta, jakou spolupráci si vybere.
Asociace tvrdí, že ve sporu nejde o výši provize, že jde o klamavou reklamu. Nicméně, téma výše provizí je v realitních kancelářích evidentně citlivé. Prezident asociace Duda popírá, že by spouštěčem podnětu k obchodní inspekci bylo zavedení služby Komfort od EHS. „Služba Komfort nebyla spouštěčem naší iniciativy. V Česku chybí byty. Stoupají ceny. Vytvořil se nepřítel, makléři. Tak tomu není, makléř není ten, který ovlivní cenu,“ uvedl Duda.
Podle vedení asociace není marketing Bezrealitky férový. Na 1,5 procenta se podle zástupců asociace mohou nabalit další poplatky za služby, a provize může být úplně stejná jako u jiných kanceláří. To ovšem Bezrealitky neavizuje. Podle asociace je klíčové, aby se portál přiznal k tomu, že je stejným účastníkem trhu jako všichni ostatní, a ne aby se tvářil jako levnější, výhodná varianta zprostředkování realitních obchodů. Podle asociace platforma kryje skutečnou cenu za službu a zákazníky srozumitelně neinformuje o její podstatě.
Společnost Bezrealitky na podnět asociace k obchodní inspekci reagovala slovy, že „…nás mimořádně potěšilo samotné vyjádření asociace, že je možné provizi ve výši 1,5 procent plus DPH považovat na realitním trhu za obvyklou a standardní. Tímto jsme naplnili svůj cíl zlevnit zprostředkování prodeje nemovitostí občanům České republiky.“
Nikomu neříkáme, jaké má mít provize, to je součástí obchodní strategie každé firmy, tvrdí prezident asociace Duda. Trvá však na tom, že pokud někdo provozuje makléřskou činnost, ale deklaruje, že není makléř, jde o klamavou reklamu. „Všichni by měli mít stejné podmínky. Když jsi makléř, chovej se jako makléř. Klamavá reklama nemá na trhu místo,“ tvrdí prezident asociace Duda.
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