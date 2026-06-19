Babiš v Bruselu tlačí na vyšší peníze pro Česko. Je mi jedno, odkud přijdou, říká
Premiér Andrej Babiš v Bruselu uvedl, že prioritou České republiky je získat z příštího dlouhodobého rozpočtu Evropské unie co nejvíce peněz. Ocenil, že kyperské předsednictví v novém návrhu navýšilo prostředky pro Česko o 1,5 miliardy eur, stále to ale podle něj nestačí. Klíčová jednání se očekávají na podzim.
Premiér Andrej Babiš chce při jednáních o novém dlouhodobém rozpočtu Evropské unie zajistit pro Českou republiku více peněz. Při příchodu na druhý den summitu unijních lídrů v Bruselu uvedl, že mu v konečném důsledku nezáleží na tom, odkud budou finance do rozpočtu plynout. Podstatné podle něj je, aby Česko z evropského rozpočtu získalo co nejvíce prostředků.
„Komise chce nové zdroje. To znamená, že chce nové daně, chce zdaňovat, a to se nám nelíbí. Ale mně je ve finále jedno, odkud přijdou ty peníze, já chci peníze pro Českou republiku,“ řekl Babiš.
Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.
Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí
Názory
Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.
Tématem dopolední debaty unijních lídrů je víceletý finanční rámec, tedy sedmiletý rozpočet EU na roky 2028 až 2034. Právě z něj se financují zásadní evropské výdaje, od zemědělských dotací přes kohezní fondy pro méně rozvinuté regiony až po dopravní infrastrukturu nebo pomoc rozvojovým zemím.
Hlavní bitva přijde v listopadu
Babiš zdůraznil, že dnešní jednání nepovažuje za rozhodující střet. Podle něj půjde spíše o první politickou debatu nad konkrétními čísly.
„Dneska to nebude boj. Budeme se bavit poprvé o číslech. Stále nejsme spokojeni, ale ta hlavní bitva bude v listopadu, dneska to nečekám,“ prohlásil premiér.
Zároveň ocenil práci českých úředníků v Bruselu. Ti podle něj dokázali vyjednat, aby Česko v upraveném návrhu získalo dalších 1,5 miliardy eur, tedy zhruba 36,3 miliardy korun.
Česko podle NATO loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP. Babiš z toho viní Fialovu vládu, zatímco současný kabinet tvrdí, že se cíli snaží přiblížit – jistotu ale nedává.
Babiš: Nesplnění závazku vůči NATO jde za Fialou. Bývalý premiér se brání
Politika
Česko podle NATO loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP. Babiš z toho viní Fialovu vládu, zatímco současný kabinet tvrdí, že se cíli snaží přiblížit – jistotu ale nedává.
„Poděkoval jsem kyperskému předsednictví, že ten negobox změnili,“ dodal Babiš. Negobox je v bruselském vyjednávacím žargonu pracovní dokument, který shrnuje návrhy a sporné body jednání.
Kypr navrhuje menší rozpočet než Komise
Evropská komise představila první návrh nového sedmiletého rozpočtu loni v červenci. Počítala v něm s objemem 1,76 bilionu eur, tedy přibližně 42,6 bilionu korun. Komise zároveň navrhla několik změn, které mají rozpočet učinit pružnějším.
Kyperské předsednictví minulý týden předložilo vlastní vyjednávací rámec s konkrétními čísly pro jednotlivé výdajové kapitoly. Celkový objem rozpočtu podle tohoto návrhu činí 1,73 bilionu eur, tedy asi 41,9 bilionu korun. Oproti návrhu Komise jde o snížení přibližně o dvě procenta, tedy o 32,8 miliardy eur.
Ani tento návrh však nemá mezi členskými státy jednoznačnou podporu. Německo a Rakousko patří mezi země, které by chtěly evropský rozpočet ještě více osekat. Jiné státy naopak tvrdí, že návrh není dostatečně ambiciózní a že by EU měla výdaje zvýšit.
Spor se vede i o nové evropské příjmy
Jedním z klíčových témat je také otázka nových vlastních zdrojů příjmů EU. Členské státy do evropského rozpočtu přispívají především podle své ekonomické síly, měřené hrubým národním důchodem. Evropská komise ale navrhla i nové zdroje, například příjmy z uhlíkového cla nebo zvýšení spotřební daně z tabáku.
Evropský parlament nedávno přišel s dalšími návrhy. Patří mezi ně například daň z digitálních služeb, daň z on-line hazardních her nebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv.
Právě nové daně jsou pro řadu států citlivým tématem. Babiš dal najevo, že s nimi česká vláda nesouhlasí, zároveň ale zopakoval, že hlavní je pro něj výsledná částka, kterou Česko z rozpočtu získá.
Dohoda má přijít do konce roku
Unijní premiéři a prezidenti mají nyní dát vyjednávání politické zadání. Na jeho základě by pak měla pokračovat jednání mezi Radou EU, která zastupuje členské státy, a Evropským parlamentem. Cílem je připravit půdu pro dosažení dohody do konce roku.
Jednání ale podle evropských lídrů nebudou jednoduchá. Německý kancléř Friedrich Merz už ve čtvrtek varoval, že debata o příštím sedmiletém rozpočtu bude velmi obtížná. Podobně španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že dohoda je zatím ještě hodně daleko.
Babiš v této souvislosti připomněl i francouzské prezidentské volby, které se mají konat příští rok na jaře. Podle něj je v Bruselu patrná snaha uzavřít rozpočtovou debatu co nejdříve.
„Samozřejmě všichni víme, i když se to oficiálně neříká, že to chtějí co nejdřív, kdyby náhodou Marine Le Penová vyhrála francouzské volby,“ uvedl premiér. Zatím přitom není jasné, zda by za Národní sdružení kandidovala právě Le Penová, nebo Jordan Bardella.