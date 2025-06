Bártova M2C jde na burzu. Bude mít hodnotu kolem miliardy

Na pražskou burzu Start přibyde nový titul, akcie společnosti Mark2 Corporation Investment SE (M2C), která se zabývá moderní správou budov. Úpis byl zahájen dnes a bude probíhat do 16. června, potvrdil mluvčí Burzy cenných papírů Praha (BCPP) Jiří Kovařík. M2C v rámci veřejné nabídky akcií podle něj nabízí investorům dvacetiprocentní podíl v hodnotě 200 až 240 milionů korun.

„Investoři v průběhu tohoto období mohou svoji poptávku po akciích společnosti vkládat do upisovacího systému Burzy cenných papírů Praha přes své obchodníky, členy burzy. V prvním týdnu bude kniha objednávek neveřejná, dne 9.6. dojde na stránkách burzy k jejímu zveřejnění. Po ukončení úpisu bude oznámen výsledek veřejné nabídky a cena. Prvním obchodním dnem na trhu Start Market bude 20.6. 2025,“ doplnil Kovařík. Hodnota firmy po IPO bude podle burzy mezi 955 až 1,15 miliardy korun.

Třináct zemí a vlastní technologie

M2C uvedla, že úpisem chce získat nižší stovky milionů korun, které využije na další zahraniční expanzi, rozvoj digitálních řešení a mají pomoci ke zvýšení tržního podílu. „Z lokální bezpečnostní agentury jsme se za 33 let proměnili ve skupinu s mezinárodní působností – dnes jsme aktivní ve 13 evropských zemích a rozšiřujeme se směrem do USA a na Blízký východ. I díky vlastní technologické divizi Innovis vyvíjíme pokročilé systémy pro správu budov, automatizaci a datovou analytiku – jako jsou platformy M2C Space, Welcomo nebo Innolytics,“ uvedl šéf a spolumajitel firmy Matěj Bárta.

„Myslíme si, že jsme dosáhli úrovně, kdy dává smysl nabídnout investorům podíl ve společnosti. Díky vstupu na burzu můžeme akcelerovat náš růst, investovat do nových řešení a zároveň zůstat pevně zakořenění v tom, co umíme nejlépe – poskytovat kvalitní služby s přidanou hodnotou. Je to přirozený krok, který firmu posune ještě dál,“ dodal s tím, že IPO je pro firmu logickým krokem - posiluje důvěru investorů, otevírá se veřejnosti a přitom si zachovává české kořeny.

Tržby skupiny M2C v roce 2024 činily 4,5 miliardy korun, což je rekordní výsledek. Meziroční růst byl 22 procent. Čistý zisk společnosti loni stoupl o 70 milionů na 85,5 milionu korun.

