Generace Z překvapuje obchodníky. Kamenné prodejny u mladých porážejí online nákupy
Mladí lidé z generace Z rozhodně nezavrhují kamenné obchody. 70 procent středoškoláků a 75 procent vysokoškoláků v nich nakupuje pravidelně. Klasické nakupování si zachovává silnou roli hlavně u oblečení a bot, dále u kosmetiky a také u jídla.
Online nákupy studenti nejčastěji využívají přibližně jednou měsíčně, tedy výrazně méně. Nejvíce takto nakupují elektroniku, oblečení a knihy. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu mezi studenty SŠ a VŠ, jehož výsledky na semináři ISIC Insight Forum 2026 představil vydavatel studentských průkazů ISIC, společnost GTS Alive. Průzkum se soustředil hlavně na spotřebitelské chování a nákupy generace Z.
Posilovna, fast food i kavárny. Generace Z má své paradoxy
„Ve výsledcích průzkumu nás zaujaly některé paradoxy. Například když se podíváme na využívání služeb, nejčastější každotýdenní aktivitou je u příslušníků generace Z posilovna. Ale hned na druhém místě jsou to fastfoody a také kavárny nebo cukrárny. Nebo další věc – hodně studentů deklaruje, že vedle ceny sledují i kvalitu. Za tu jsou ale jen v minimálním počtu ochotni připlácet. A v ještě menším procentu za značku,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.
Středoškoláci mají nejčastěji do tří tisíc, vysokoškoláci až 15 tisíc korun
Měsíční příjmy středoškoláků se nejčastěji pohybují v rozmezí 500 korun až tři tisíce korun. U vysokoškoláků jsou už výrazně vyšší, nejčastěji v rozmezí pět až 15 tisíc korun.
U středoškoláků jsou příjmy z kapesného zhruba na stejné úrovni jako ty z brigád, u vysokoškoláků brigády převažují. Ostatní zdroje příjmů jsou poměrně marginální.
Nejvíc peněz mizí v restauracích, kavárnách a barech
Zdaleka největší položkou nad rámec nutných výdajů jsou u obou věkových skupin útraty v restauracích, kavárnách a barech. U středoškoláků je na druhém místě oblečení, které se u vysokoškoláků překvapivě propadlo až výrazně dozadu. Obě skupiny se shodnou na vyšších výdajích za zábavu a kulturu.
Když si chtějí udělat radost, středoškoláci sáhnou po jídle
Velmi zajímavé odpovědi přinesla otevřená otázka, co si generace Z typicky koupí, když si chce udělat radost. U středoškoláků jasně dominuje princip jídlo jako odměna. Často zajdou do fast foodu nebo si koupí něco sladkého, snacky, bubble tea či energy drinky.
U vysokoškoláků je patrný posun od drobných radostí k mikroluxusu. Místo fast foodů častěji zmiňují klasické restaurace, brunch, výběrovou kávu nebo dražší potraviny. Velmi silně se u nich projevuje kávová kultura.
Oproti středoškolákům se u vysokoškoláků častěji objevuje také odměna zážitkem spíše než věcí. Může jít například o koncerty, divadlo, cestování nebo wellness, ale i o novou knihu.
Rozvoz potravin mladí příliš nevyužívají
Na nákupy potravin studenti nejčastěji míří do super- a hypermarketů. Středoškoláci vedle toho relativně často zajdou i do malých obchodů či večerek, vysokoškoláci nikoliv. Zajímavé je, že studenti SŠ i VŠ obecně jen velmi málo využívají online rozvoz potravin.
Slevy fungují, ale musejí být výrazné
Respondenti průzkumu deklarovali také poměrně pozitivní vztah k akcím a slevám. Třetina středoškoláků a téměř polovina vysokoškoláků je dokonce aktivně vyhledává a plánuje podle nich nákupy.
Nejvíce studentů ovšem zároveň uvádí, že sleva musí být alespoň 50 procent, aby si danou věc koupili, i když původně nechtěli. Mladí lidé také poměrně často využívají věrnostní programy obchodníků, jako jsou členské karty a aplikace.
Před nákupem rozhodují recenze a srovnávače
Informace ke svým nákupům hledají mladí lidé nejčastěji v recenzích na e-shopech a na druhém místě v online srovnávačích cen. Dalšími důležitými zdroji informací jsou doporučení od přátel či rodiny, online vyhledávače a videorecenze.
Nejvěrnější jsou mladí u elektroniky
A jak je to s věrností značkám? Zdaleka nejvěrnější konkrétní značce jsou studenti u elektroniky. Následuje drogerie a kosmetika a poté obuv. Respondenti by přestali kupovat určitou značku nejčastěji tehdy, kdyby klamala své zákazníky, například falešnými slevami nebo zavádějícími informacemi. Na druhém místě je pokles kvality výrobků či služeb. Dalším důvodem je neetické chování.
Obchodníkům vadí fronty, chaos i chybějící zboží
Pokud by obchodníci uvažovali nad tím, jak mladým lidem nákupy zpříjemnit, měli by se zaměřit hlavně na dlouhé fronty a čekání, nedostatek zboží na prodejně a nával, hluk či chaos. Tyto věci vadí respondentům v kamenných obchodech nejvíc. Při online nákupech je největší nevýhodou nemožnost si zboží vyzkoušet. Problémem jsou také skryté nebo vysoké poplatky za dopravu.
Generace Z zahrnuje lidi narozené zhruba mezi lety 1996 a 2010, kteří vyrostli v éře internetu, smartphonů a sociálních sítí. Do této generace spadají právě dnešní středoškoláci a vysokoškoláci.
