Brno roste do výšky. Creditas ve Starém Lískovci postaví tisícovku bytů
Developer Creditas Real Estate zahájil prodej bytů v novém brněnském komplexu ve Starém Lískovci. Z plánovaných tisíce jednotek je už 80 prodaných. Dokončení je plánováno na rok 2028.
Ve Starém Lískovci v Brně vyrůstá jeden z největších rezidenčních projektů v jihomoravské metropoli. Vista Lískovec nabídne v několika etapách téměř tisíc bytů a asi deset komerčních prostor pro obchody, restaurace a služby. Dominantou projektu bude osmnáctipodlažní budova s kaskádovitou strukturou, která poskytne obyvatelům terasy s panoramatickými výhledy.
Prodej bytů začal v létě a podle developera Creditas Real Estate už je prodáno 80 jednotek. Stavební práce už jsou v plném proudu a dokončení projektu je plánováno na konec roku 2028.
V první fázi vznikne 260 bytů
Úvodní etapa výstavby zahrnuje právě zmíněnou osmnáctipodlažní dominantu s 260 byty a ateliéry. Nabídka zahrnuje široké spektrum dispozic – od kompaktních 1+kk a 2+kk až po prostorné rodinné byty 3+kk až 5+kk, včetně mezonetů v nejvyšších podlažích.
Většina jednotek má balkon, přízemní byty pak předzahrádky. Od devátého patra výš díky členitému tvaru domu vzniknou velké terasy s výhledem na okolí. V přízemí budovy budou umístěny dvě komerční jednotky, součástí standardu jsou i sklepní kóje a parkovací místa rozložená do tří podzemních podlaží. Ceny bytů nejpopulárnější dispozice 2+kk začínají na 5,9 milionu korun.
Developer sází na kvalitu i lokalitu
„Creditas Real Estate vždy klade důraz na vysokou kvalitu výstavby, praktičnost a atraktivní lokalitu – a stejně je tomu i u Visty,“ říká Borek Simandl, obchodní ředitel společnosti. Projekt podle něj těží i z polohy přímo u podzemní tramvajové zastávky, což výrazně zvyšuje jeho dopravní dostupnost.
„Situace na trhu rezidenční výstavby v Brně je podobná jako v Praze – poptávka po bydlení je vysoká a nabídka omezená. Zaznamenáváme proto velký zájem i o Vistu Lískovec. Už nyní máme prodaných přes 80 bytů a právě teď je ideální čas na výběr jednotky,“ doplnil Simandl.
Projekt Vista Lískovec vzniká v západní části Brna, v lokalitě s výborným dopravním napojením. V těsné blízkosti se nachází tramvajová zastávka zajišťující přímé spojení s centrem města, ale také napojení na dálnici D1.
V okolí je kompletní občanská vybavenost – obchodní centrum Campus Square, Fakultní nemocnice Brno, školy, školky i sportoviště. Lokalita nabízí i dostatek zeleně: v dosahu je lesopark, přírodní rezervace Kamenný vrch, přírodní park Bobrava i golfové hřiště.
