Investiční firmy Upvest a RSJ kupují čtvrtinový podíl v OC Černý Most

Investiční společnosti Upvest a RSJ kupují čtvrtinový podíl v pražském obchodním centru (OC) Černý Most, které vlastní francouzská firma Unibail-Rodamco-Westfield. Výše transakce se odvíjí od dohodnuté hodnoty OC 553 milionů eur (přibližně 13,9 miliardy korun). V následujících dvou letech chtějí obě společnosti navýšit svůj podíl až na 49 procent.

Upvest a RSJ transakci financují skrze nový společný fond CCM SICAV a.s.. „Plánem je v příštím roce otevřít tento nový fond i ostatním kvalifikovaným investorům, z jejichž kapitálu bude docházet k postupnému navyšování podílu partnerů (Upvest a RSJ, pozn.red.) na projektu,“ sdělily společnosti. O obchodu informovaly Hospodářské noviny.

Investiční platforma Upvest vznikla v roce 2017, zaměřuje se na přímé podílové i dluhové investice soukromého kapitálu do nemovitostí. Společnost je součástí francouzské skupiny Société Générale, do níž patří také Komerční banka. Investiční skupina RSJ kolem podnikatele Libora Winklera se věnuje investicím do výstavby bytových a kancelářských budov či logistických a průmyslových areálů. Založená byla v roce 1994.

K transakci se váže také nové bankovní financování ve výši 268 milionů eur (asi 6,7 miliardy korun), kdy část půjde na aktuální projekt rozšíření OC Černý Most. Správu, provoz a rozvoj nákupního střediska má podle tiskové zprávy nadále na starosti většinový vlastník Unibail-Rodamco-Westfield.

OC Černý Most aktuálně prochází přestavbou, po jejímž dokončení by měl mít dalších 20 obchodů, 22 restaurací a tři kinosály. První fáze rekonstrukce za celkových 70 milionů eur (asi 1,8 miliardy korun) by měla být hotová na podzim tohoto roku. Černý Most se jako první moderní OC v Česku otevřel v roce 1997. Firma Unibail-Rodamco-Westfield v Česku vlastní také OC Westfield Chodov a OC Metropole Zličín.

