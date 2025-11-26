Nový magazín právě vychází!

Realitní štika David Hauerland utratil přes půl miliardy za nákupní centrum na Moravě

Nákupní galerie Arkáda Prostějov má nového majitele. Za půl miliardy ji koupila investiční skupina Fidurock Davida Hauerlanda.

Nemovitostní investiční skupina Fidurock koupila retail park a nákupní galerii Arkáda Prostějov. Hodnota transakce přesáhla půl miliardy korun, uvedl David Hauerland z investiční skupiny Fidurock, která nyní v Česku a na Slovensku vlastní 14 retail parků s celkovou pronajímanou plochou přes 130 tisíc metrů čtverečních.

Arkáda Prostějov jako klíčová obchodní adresa

Arkádu Prostějov tvoří tři části retail parku a centrální nákupní galerie. S celkovou pronajímatelnou plochou 11 045 metrů čtverečních, roční návštěvností 1,1 milionu zákazníků a 230 parkovacími místy patří podle Hauerlanda mezi největší obchodní lokality v regionu. Nákupní park čítá 35 obchodů a má téměř stoprocentní obsazenost. Mezi nájemci jsou společnosti Lidl, Pepco, CCC, Sportisimo, Dr. Max, Deichmann, Takko Fashion, Hecht či Breno.

„Akvizice retailového parku Arkáda Prostějov dokonale zapadá do naší investiční strategie a posiluje naše portfolio o další kvalitní a strategicky umístěnou nemovitost. Projekt nás oslovil především svým atraktivním mixem nájemců a velkým potenciálem pro další rozvoj. Více než 70 procent celkové plochy tvoří samotný retail park, což je formát, ve kterém vidíme dlouhodobou hodnotu a stabilitu,“ uvedl Hauerland.

Strategická poloha a milionová návštěvnost

Nákupní galerie Arkáda se skládá z několika částí. První byla otevřena v roce 2002 a nejnovější v roce 2021. Areál podle Hauerlanda těží z velmi dobré dostupnosti díky přímému napojení na dálnici D46, která spojuje Brno a Olomouc. Tato strategická poloha v kombinaci s blízkostí rozsáhlých obytných čtvrtí a sousedstvím s hypermarketem Tesco a obchodním domem OBI zaručuje nepřetržitý přísun zákazníků. Podle průzkumu se do areálu dostane za deset minut jízdy autem téměř 75 tisíc obyvatel a za 20 minut pak dalších více než 264 tisíc lidí.

Plány? Modernizace a nové služby

Skupina Fidurock plánuje Arkádu Prostějov modernizovat a zavést nové služby pro zákazníky. „Již nyní pracujeme na optimalizaci složení nájemců a plánujeme přidání dalších moderních služeb, jako jsou například nabíječky pro elektromobily,“ dodal Hauerland.

V posledních několika měsících je to druhá velká realitní transakce v regionu. Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, před časem přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital.

Olympia Olomouc
