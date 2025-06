Obchod mezi miliardáři. Šoustal koupil od Krska deset nákupních center v Polsku

Česká developerská společnost MY Park spadající do skupiny Reticulum podnikatele Zdeňka Šoustala koupila v Polsku deset nákupních center. Síť s maloobchodními plochami nazvané A-Centrum koupil MY Park od BHM Group vlastněné dalším českým podnikatelem Tomášem Krskem. Podle informací serveru CzechCrunch se výše transakce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.

Pro MY Park se jedná o první akvizici na území Polska. V deseti centrech je dohromady zhruba 30 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a více než 60 nájemních míst. Mezi hlavní nájemce patří například obchody Pepco, prodejce bot CCC, drogerie Rossmann, nebo prodejci oblečení Martes a KiK. Centra jsou obsazeny z 99 procent.

„Z česko-slovenského subjektu se stáváme společností evropskou. K Polsku máme blízko nejen geograficky. Věříme v sílu a stabilitu místní ekonomiky a očekáváme vzrůstající kupní sílu obyvatelstva. Polsko je po Česku a Slovensku náš třetí trh,“ uvedla výkonná ředitelka MY Park Lenka Kořínková.

Realitní a developerská společnost MY Park se zaměřuje na investice do maloobchodních nemovitostí, především do segmentu retail parků a maloobchodních prodejen. Celkem 60 prodejen pronajímá v Česku a na Slovensku například společnostem Penny, Billa, Albert nebo JIP. Šoustal vlastní kromě jiného také developerskou společnost zaměřenou převážně na výstavbu průmyslových areálů Accolade. Podle magazínu Forbes je Šoustal v současnosti 23. nejbohatším Čechem.

BHM group je středoevropskou investiční skupinou, která spravuje desítky společností v zemích, jako je Německo, Finsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Česko. Krska zařadil Forbes v žebříčku nejbohatších Čechů na 49. místo.

