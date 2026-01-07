Babiše brzdí zahraniční úřady. Převod Agrofertu do svěřenského fondu se zpožďuje

Nový magazín právě vychází!

Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš nestihne zákonný termín pro vyřešení střetu zájmů. Převod akcií Agrofertu do svěřenského fondu se zdržel kvůli souhlasům zahraničních úřadů, na které podle něj nemá žádný vliv. Akcie prý převede okamžitě poté, co je získá.

Premiér Andrej Babiš čeká s vložením akcií holdingu Agrofert do svěřenského fondu na souhlasy ze zahraničí. Ty jsou podle něj nutné kvůli rozsahu a mezinárodnímu působení holdingu, který má desítky dceřiných firem mimo Českou republiku. O situaci už informoval ministerstvo spravedlnosti dopisem, který odeslal na začátku týdne.

„K převodu akcií jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V některých státech o změně vlastnictví významné firmy rozhodují vlády nebo jiné vysoké instituce. To jsou věci, které nemohu nijak ovlivnit,“ uvedl Babiš. Návrhy podle něj odešly ještě před Vánoci a nyní se čeká na rozhodnutí jednotlivých zemí.

Zákonná lhůta pro vyřešení střetu zájmů vyprší ve čtvrtek 8. ledna, tedy 30 dní od Babišova jmenování premiérem. Babiš však tvrdí, že akcie převede do svěřenského fondu bezprostředně poté, co získá všechna potřebná povolení.

Řešení střetu zájmů bylo klíčové i pro prezidenta Petra Pavla, který jmenování Babiše premiérem podmínil jeho veřejným oznámením. Navrženou trustovou strukturu s nezávislým správcem a protektorem prezident akceptoval a Babiše jmenoval předsedou vlády 9. prosince. Podle premiéra se k Agrofertu nehodlá vrátit ani po skončení politické kariéry, holding mají zdědit jeho potomci až po jeho smrti.

Svěřenský fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK. Agrofert sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, zaměstnává přibližně 29 tisíc lidí a patří k největším soukromým zaměstnavatelům v zemi. Loni holdingu výrazně vzrostl zisk, mimo jiné díky prodeji mediální skupiny Mafra, rozhlasové společnosti Londa a chemičky Synthesia.

Opatření se však podle Babiše týká výhradně Agrofertu. Jeho další podnikatelské aktivity, například investice skupiny Hartenberg Holding ve zdravotnictví, nemovitostech či maloobchodě, do řešení střetu zájmů nespadají.

Saúdská Arábie se otevírá cizincům. Najdou investoři „novou Dubaj“?

Finanční čtvrť krále Abdulláha (KAFD) v Rijádu
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Království, které bylo pro zahraniční realitní kapitál desítky let uzavřené, mění pravidla hry. Od ledna mohou cizinci vlastnit nemovitosti ve vybraných projektech a zónách.

Saúdská Arábie se poprvé systematicky otevírá zahraničním investorům do nemovitostí. Pro zahraniční, tedy i české investory, kteří v posledních letech masivně vstupovali do Dubaje, se tak otevírá nová oblast. Od ledna totiž vstupuje v platnost nový zákon, který umožní zahraničním kupujícím vlastnit nemovitosti ve vymezených projektech a zónách. Jde o zásadní obrat v zemi, kde byl realitní trh pro cizince po desetiletí prakticky uzavřen, upozorňuje server agentury Bloomberg.

Jedním z klíčových projektů této transformace je Khuzam, rozsáhlý rezidenční development zhruba hodinu severně od Rijádu v hodnotě 27 miliard dolarů. Projekt realizuje státem podporovaná National Housing Co., která má ambici zásadně zvýšit nabídku bydlení a stabilizovat rychle rostoucí ceny. Nově vznikající čtvrti s tisíci rodinných domů podle Bloombergu připomínají americká předměstí a představují nový směr saúdské bytové výstavby.

Dubaj

Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Reality

Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.

nst

Přečíst článek

Odklon od ropy

Reforma je součástí širší ekonomické transformace vedené korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jejím cílem je přilákat zahraniční kapitál, snížit závislost země na ropném sektoru a zároveň zlepšit dostupnost bydlení pro mladou, rychle rostoucí populaci. Otevření realitního trhu zapadá do stejné strategie jako nedávné plné otevření saúdskoarabského akciového trhu zahraničním investorům, které dále posiluje investiční atraktivitu největší ekonomiky Blízkého východu a signalizuje snahu království hrát výraznější roli v globálním kapitálovém toku.

Očekávání na trhu jsou vysoká. Podle analytiků společnosti CBRE může nový zákon znamenat „zásadní změnu hry“. Zájem investorů přichází nejen ze zemí Perského zálivu, ale také z Evropy, Číny či USA. Na trhu už působí například i Trump Organization, která se podílí na výstavbě luxusních rezidenčních projektů.

Americký prezident Donald Trump

Trump buduje miliardové impérium v Saúdské Arábii. Džidda bude mít Trump Plaza

Reality

Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.

nst

Přečíst článek

Na rozdíl od Dubaje, kde je realitní trh otevřen cizincům už více než 20 let, je Saúdská Arábie na úplném začátku investičního cyklu. Pro konzervativnější investory může být klíčové, že saúdský trh není tak závislý na krátkodobých expatech a turistickém sentimentu.

Saúdský realitní trh má oproti Dubaji jednu zásadní výhodu, a to stabilní domácí poptávku. Země má zhruba 35 milionů obyvatel, z toho téměř 20 milionů občanů, a přibližně 34 % populace je mladší 14 let, což vytváří silný dlouhodobý tlak na bydlení.

Na druhé straně však ceny rychle rostou. Ceny bytů v Rijádu vzrostly od roku 2019 do roku 2025 o 96 procent, ceny vil o 53 procent a nájmy rostou v průměru o 8,5 procenta ročně. Korunní princ proto nařídil pětileté zmrazení nájemného v Rijádu a označil další růst cen za „nepřijatelný“.

Společnost National Housing Co. má aktuálně ve výstavbě více než 164 tisíc domů a realizuje projekty po celé Saúdské Arábii – od Džiddy na západním pobřeží přes Rijád až po Dammám na východě země, včetně svatých měst Mekky a Medíny. Firma spolupracuje s developery a stavebními společnostmi z USA, Číny, Jižní Koreje či Egypta prostřednictvím joint ventures, aby zvýšila kapacity a zlepšila lokální dodavatelské řetězce.

Slabý dolar nahrává koupi nemovitosti v zahraničí. Na co je však třeba si dát pozor

Reality

Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?

Věra Tůmová

Přečíst článek

Krátkodobé pronájmy, Airbnb

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?

Money

Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.

Věra Tůmová

Přečíst článek

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Trump sahá po venezuelské ropě. Slibuje prospěch všem

Politika

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

ČTK

Přečíst článek

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

Film Kmotr se stal předobrazem některých českých politických hráčů

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jak se zrodili čeští političtí kmotři

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabízí několik ukázek. Ve druhé se Ondráčka věnuje fenoménu politických podnikatelů, pro které se v Česku ujal termín kmotři nebo zcela zavádějící označení lobbisté.

David Ondráčka

Přečíst článek

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

Politika

Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.

nst

Přečíst článek

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

