Babiše brzdí zahraniční úřady. Převod Agrofertu do svěřenského fondu se zpožďuje
Premiér Andrej Babiš nestihne zákonný termín pro vyřešení střetu zájmů. Převod akcií Agrofertu do svěřenského fondu se zdržel kvůli souhlasům zahraničních úřadů, na které podle něj nemá žádný vliv. Akcie prý převede okamžitě poté, co je získá.
Premiér Andrej Babiš čeká s vložením akcií holdingu Agrofert do svěřenského fondu na souhlasy ze zahraničí. Ty jsou podle něj nutné kvůli rozsahu a mezinárodnímu působení holdingu, který má desítky dceřiných firem mimo Českou republiku. O situaci už informoval ministerstvo spravedlnosti dopisem, který odeslal na začátku týdne.
„K převodu akcií jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V některých státech o změně vlastnictví významné firmy rozhodují vlády nebo jiné vysoké instituce. To jsou věci, které nemohu nijak ovlivnit,“ uvedl Babiš. Návrhy podle něj odešly ještě před Vánoci a nyní se čeká na rozhodnutí jednotlivých zemí.
Ministr zahraničí Petr Macinka se při chystané návštěvě Ukrajiny zaměří na fungování protidronové obrany. Bezpečnostní rada státu se na svém prvním zasedání nové vlády zabývala také budoucností české muniční iniciativy či krizovými tématy vnitřní bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že chce větší transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti.
Ministr Macinka míří na Ukrajinu. Zajímá se o protidronovou obranu, muniční iniciativa má pokračovat
Politika
Ministr zahraničí Petr Macinka se při chystané návštěvě Ukrajiny zaměří na fungování protidronové obrany. Bezpečnostní rada státu se na svém prvním zasedání nové vlády zabývala také budoucností české muniční iniciativy či krizovými tématy vnitřní bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že chce větší transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti.
Zákonná lhůta pro vyřešení střetu zájmů vyprší ve čtvrtek 8. ledna, tedy 30 dní od Babišova jmenování premiérem. Babiš však tvrdí, že akcie převede do svěřenského fondu bezprostředně poté, co získá všechna potřebná povolení.
Řešení střetu zájmů bylo klíčové i pro prezidenta Petra Pavla, který jmenování Babiše premiérem podmínil jeho veřejným oznámením. Navrženou trustovou strukturu s nezávislým správcem a protektorem prezident akceptoval a Babiše jmenoval předsedou vlády 9. prosince. Podle premiéra se k Agrofertu nehodlá vrátit ani po skončení politické kariéry, holding mají zdědit jeho potomci až po jeho smrti.
Svěřenský fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK. Agrofert sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, zaměstnává přibližně 29 tisíc lidí a patří k největším soukromým zaměstnavatelům v zemi. Loni holdingu výrazně vzrostl zisk, mimo jiné díky prodeji mediální skupiny Mafra, rozhlasové společnosti Londa a chemičky Synthesia.
Opatření se však podle Babiše týká výhradně Agrofertu. Jeho další podnikatelské aktivity, například investice skupiny Hartenberg Holding ve zdravotnictví, nemovitostech či maloobchodě, do řešení střetu zájmů nespadají.
Reálný deficit státního rozpočtu za loňský rok je podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun do schodku 290,7 miliardy korun, který vykázalo ministerstvo financí, jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu, uvedl bývalý ministr. Plánovaný rozpočtový schodek na loňský rok byl 241 miliard korun.
Stanjura zareagoval na Schillerovou. Reálný schodek loňského rozpočtu je 250 miliard, uvedl
Politika
Reálný deficit státního rozpočtu za loňský rok je podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun do schodku 290,7 miliardy korun, který vykázalo ministerstvo financí, jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu, uvedl bývalý ministr. Plánovaný rozpočtový schodek na loňský rok byl 241 miliard korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.