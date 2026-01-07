Ministr Macinka míří na Ukrajinu. Zajímá se o protidronovou obranu, muniční iniciativa má pokračovat
Ministr zahraničí Petr Macinka se při chystané návštěvě Ukrajiny zaměří na fungování protidronové obrany. Bezpečnostní rada státu se na svém prvním zasedání nové vlády zabývala také budoucností české muniční iniciativy či krizovými tématy vnitřní bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že chce větší transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se při plánované návštěvě Ukrajiny chce detailně seznámit s fungováním protidronové obrany. Po jednání Bezpečnostní rady státu to v úterý uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Právě obrana proti bezpilotním prostředkům patřila mezi témata prvního zasedání rady po ustavení nové vlády.
Bezpečnostní rada se věnovala také budoucnosti takzvané muniční iniciativy, díky níž Ukrajina získává dělostřeleckou munici. Babiš už v úterý večer po jednání koalice zemí podporujících Ukrajinu v Paříži uvedl, že iniciativa může pokračovat, pokud nebude financována z českých státních peněz. Ve středu doplnil, že projekt zůstane ve stejné organizační struktuře jako dosud. Zároveň vyjádřil překvapení nad vysokými zisky zbrojařských firem zapojených do dodávek.
Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš se ho po novoročním obědě na Pražském hradě snažil přesvědčit, aby dal Turkovi šanci, neuspěl však. Spor k Ústavnímu soudu vláda hnát nehodlá.
Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce
Premiér členy rady informoval i o výsledcích jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Na programu byly rovněž otázky související s povodněmi, připomenutí policejního zásahu při střelbě na Karlově univerzitě před dvěma lety či protipožární ochrana objektů v návaznosti na nedávné tragické události ve švýcarském lyžařském středisku. Babiš zdůraznil, že chce, aby závěry jednání Bezpečnostní rady byly co nejvíce transparentní a aby o nich byla informována veřejnost. První jednání nové rady označil za „oťukávačku“.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády, který koordinuje otázky bezpečnosti země. V současnosti má osm členů – vedle premiéra je místopředsedou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.
Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje především s Nizozemskem a Dánskem. Česká republika v projektu vystupuje jako koordinátor a zajišťuje logistiku, zatímco samotnou munici z větší části financují jiné státy, například Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina díky iniciativě získala zhruba 1,8 milionu kusů munice, celkem už přes čtyři miliony. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) dárci na munici přispěli asi 100 miliardami korun, z toho Česko částkou dvě až tři miliardy.
Petr Macinka v úterý po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou oznámil, že Ukrajinu brzy navštíví. Shodli se, že jejich společným úkolem je pracovat na zlepšení vzájemné atmosféry. Rozhovor navazoval na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v Česku Vasylem Zvaryčem, které se uskutečnilo kvůli kritice novoročního projevu předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury.
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyvolala podle prezidenta Petr Pavel znepokojení nejen v Česku, ale i v zahraničí. Prezident to uvedl na síti X. Okamurova slova z novoročního projevu se dotkla zejména podpory Ukrajiny, která se brání ruské invazi, a obsahovala i urážlivá označení Ukrajinců.
Od projevu k odvolání? Okamurův novoroční projev řeší Hrad i Sněmovna
