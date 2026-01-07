Ministr Macinka míří na Ukrajinu. Zajímá se o protidronovou obranu, muniční iniciativa má pokračovat

Nový magazín právě vychází!

Ministr zahraničí Petr Macinka se při chystané návštěvě Ukrajiny zaměří na fungování protidronové obrany. Bezpečnostní rada státu se na svém prvním zasedání nové vlády zabývala také budoucností české muniční iniciativy či krizovými tématy vnitřní bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že chce větší transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se při plánované návštěvě Ukrajiny chce detailně seznámit s fungováním protidronové obrany. Po jednání Bezpečnostní rady státu to v úterý uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Právě obrana proti bezpilotním prostředkům patřila mezi témata prvního zasedání rady po ustavení nové vlády.

Bezpečnostní rada se věnovala také budoucnosti takzvané muniční iniciativy, díky níž Ukrajina získává dělostřeleckou munici. Babiš už v úterý večer po jednání koalice zemí podporujících Ukrajinu v Paříži uvedl, že iniciativa může pokračovat, pokud nebude financována z českých státních peněz. Ve středu doplnil, že projekt zůstane ve stejné organizační struktuře jako dosud. Zároveň vyjádřil překvapení nad vysokými zisky zbrojařských firem zapojených do dodávek.

Premiér členy rady informoval i o výsledcích jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Na programu byly rovněž otázky související s povodněmi, připomenutí policejního zásahu při střelbě na Karlově univerzitě před dvěma lety či protipožární ochrana objektů v návaznosti na nedávné tragické události ve švýcarském lyžařském středisku. Babiš zdůraznil, že chce, aby závěry jednání Bezpečnostní rady byly co nejvíce transparentní a aby o nich byla informována veřejnost. První jednání nové rady označil za „oťukávačku“.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády, který koordinuje otázky bezpečnosti země. V současnosti má osm členů – vedle premiéra je místopředsedou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.

Na muniční iniciativě Česko spolupracuje především s Nizozemskem a Dánskem. Česká republika v projektu vystupuje jako koordinátor a zajišťuje logistiku, zatímco samotnou munici z větší části financují jiné státy, například Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina díky iniciativě získala zhruba 1,8 milionu kusů munice, celkem už přes čtyři miliony. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) dárci na munici přispěli asi 100 miliardami korun, z toho Česko částkou dvě až tři miliardy.

Petr Macinka v úterý po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou oznámil, že Ukrajinu brzy navštíví. Shodli se, že jejich společným úkolem je pracovat na zlepšení vzájemné atmosféry. Rozhovor navazoval na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v Česku Vasylem Zvaryčem, které se uskutečnilo kvůli kritice novoročního projevu předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury.

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.

Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.

Stavební úřad Městské části Praha 15 podle serveru Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.

Zpracování ovoce

Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. „Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení,“ stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.

Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.

Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. „Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit,“ stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.

Spojené státy podmiňují další těžbu venezuelské ropy omezením vztahů s rivaly Washingtonu. Podle amerických činitelů má Caracas jen omezený čas, než se dostane do platební neschopnosti.

Bílý dům od Venezuely požaduje, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu. Washington rovněž vyvíjí tlak na Caracas, aby vyhostil dosud působící čínské, ruské, íránské a kubánské poradce, uvedli podle deníku The New York Times (NYT) američtí činitelé.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na pondělním uzavřeném brífinku pro skupinu zákonodárců představil požadavky, které Trumpova administrativa předložila Rodríguezové.

Zpravodajský a vojenský personál z Číny, Ruska, Íránu a Kuby bude nucen opustit Venezuelu, zatímco někteří diplomaté z těchto zemí tam budou moci zůstat, uvedly zdroje NYT.

Washington podle Rubia odhaduje, že Caracasu zbývá pouze několik týdnů, než se latinskoamerická země bez prodeje svých ropných zásob stane finančně platebně neschopnou.

Ropa pod embargem, výjimkou je Chevron

Na vývoz ropy z Venezuely se nyní vztahuje americké embargo. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států. Trump v úterý oznámil, že Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu.

Plné tankery

Republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené služby Roger Wicker sdělil ABC News, že plán USA ve Venezuele je postaven na kontrole její ropy. Senátor uvedl, že tam podle něj nebude nutné nasadit americké vojáky.

„Vláda má v úmyslu kontrolovat ropu, převzít kontrolu nad loděmi a tankery a žádný z nich nepopluje do Havany. A dokud se nezačnou pohybovat – doufáme, že na otevřený trh – není čím tankery naplnit, protože jsou zcela plné,“ řekl Wicker.

Čína mluví o šikaně

Čína dnes výzvu Trumpovy administrativy, aby Venezuela přetrhala své spojenectví s rivaly Spojených států, zkritizovala a označila za šikanu, píše agentura Bloomberg.

Spojené státy 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a unesly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

