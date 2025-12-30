Babiš do fondu vloží pouze holding Agrofert. SynBiol zůstane mimo
Premiér Andrej Babiš vloží do svěřenského fondu výhradně holding Agrofert. Jeho investiční společnost SynBiol zůstane mimo trustovou strukturu. Krok má definitivně vyřešit střet zájmů, jehož odstraněním podmínil prezident Petr Pavel Babišovo jmenování premiérem.
„Týká se to jen Agrofertu. Zdravotnické aktivity pod SynBiolem fungují na principu volby pacienta a standardních úhrad ze zdravotního pojištění," vysvětlil Babiš. Podle něj tak nejde o oblast, která by byla přímo ovlivnitelná politickými rozhodnutími vlády.
„Týká se to jen Agrofertu. Zdravotnické aktivity pod SynBiolem fungují na principu volby pacienta a standardních úhrad ze zdravotního pojištění,“ vysvětlil Babiš. Podle něj tak nejde o oblast, která by byla přímo ovlivnitelná politickými rozhodnutími vlády.
Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. Prostřednictvím společnosti SynBiol drží Babiš v investiční skupině Hartenberg Holding podíl 87,75 procenta. Dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje mimo jiné do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství či módních značek. Skupina ovládá například síť květinářství Flamengo nebo e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz. Do portfolia SynBiolu patří také developerská společnost Imoba, která vlastní areál Čapí hnízdo.
Babiš už na začátku prosince uvedl, že s Agrofertem nebude mít do budoucna žádné vazby a neplánuje se k němu vrátit ani po případném odchodu z politiky. Akcie holdingu budou spravovány prostřednictvím trustové struktury nezávislým správcem, nad kterým bude dohlížet nezávislý protektor. Agrofert přejde na Babišovy potomky až po jeho smrti.
Svěřenský fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou advokátní kanceláře DBK. Babiš musí převod Agrofertu do fondu uskutečnit do zákonné lhůty, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Tento termín připadá na 8. ledna.
Agrofert sdružuje zhruba dvě stovky firem v Česku i zahraničí. V holdingu pracuje přibližně 29 tisíc zaměstnanců, z toho asi 18 tisíc v České republice, což z něj činí jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi. Do skupiny patří například chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské firmy Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam.
V loňském roce Agrofert zvýšil čistý zisk meziročně o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Výrazně k tomu přispěl prodej mediální skupiny Mafra, společnosti Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby holdingu zůstaly na úrovni 212 miliard korun.
