České drony posílí španělskou jednotku Guardia Civil

Primoco One150 na letišti v Písku
Michal Nosek
Michal Nosek
Česká společnost Primoco UAV SE vstoupila do roku 2026 výrazným kontraktem za čtyři miliony eur. Bezpilotní letouny One 150 dodá španělské civilní stráži Guardia Civil. Firma zároveň pracuje na ozbrojené variantě svého stroje, kterou chce integrovat do systémů NATO ve spolupráci s Airbusem.

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE oznámil první významnou zakázku letošního roku. V hodnotě čtyř milionů eur (zhruba 100 milionů korun) dodá své stroje španělské Guardia Civil, jednomu z nejdůležitějších bezpečnostních sborů v Evropě.

FOTOGALERIE: Písecké letiště společnosti Primoco, kde probíhá investice 750 milionů korun

17 fotografií v galerii

Guardia Civil je celostátní elitní sbor s vojenskou strukturou, jehož operace sahají od ochrany hranic a pobřeží přes boj s organizovaným zločinem až po protiteroristické zásahy. Působí nejen na španělské pevnině, ale i v teritoriálních vodách a zámořských územích, což klade vysoké nároky na výdrž a technologickou úroveň letecké techniky.

Klíčový nástroj pro dohled nad hranicemi

Dodávané bezpilotní letouny Primoco One 150 nabídnou výdrž 10 až 15 hodin podle konfigurace, maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů a užitečné zatížení 20 kilogramů. Stroj je schopen plně automatického vzletu i přistání a díky pokročilým senzorům a analýze dat v reálném čase poskytne nepřetržitý dohled nad rozsáhlými oblastmi námořních tras i pozemních hranic.

Významnou konkurenční výhodou je nejkomplexnější certifikace v dané třídě. One 150 je jako jediný bezpilotní letoun své kategorie na světě certifikován podle vojenského standardu NATO STANAG 4703. Zároveň disponuje civilním oprávněním EASA LUC SAIL III (SORA 2.5) i osvědčením o způsobilosti dle ICAO Annex II, což umožňuje jeho integraci do běžného vzdušného prostoru.

Kontrakt navazuje na rekordní rok 2025, kdy firma získala objednávky na 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun. Objem podepsaných kontraktů tak poprvé překročil miliardovou hranici.

Primoco One150 na letišti v Písku

Ozbrojená verze místo drahých stíhaček

Vedle civilních a průzkumných verzí pracuje firma také na obranné variantě letounu, která má být schopna likvidovat vzdušné i pozemní cíle pomocí naváděných střel vzduch–vzduch.

„Snažíme se proto nabídnout řešení, rozhodnutí padlo loni na podzim. Spočívá ve vybavení našeho letounu One 150 naváděnými střelami typu vzduch–vzduch, samozřejmě s využitím i proti pozemním cílům,“ říká šéf a majoritní akcionář společnosti Ladislav Semetkovský.

Ladislav Semetkovský

Podle něj dnes na trhu neexistuje skutečně účinný a zároveň cenově přiměřený systém pro detekci a zneškodňování dronů. Jako příklad uvádí loňský incident v Polsku, kdy proti levným bezpilotním prostředkům musely zasahovat i nadzvukové stroje včetně amerických F-35 Lightning II vyzbrojených střelami AIM-9 Sidewinder.

„Letos chceme mít celý systém odzkoušený. Je to rozšíření našeho portfolia a nejde o malé multikoptéry na shazování hloupé munice, ale o velká sofistikovaná zařízení, která budou mít určitou cenovou hladinu,“ upozorňuje Semetkovský. Zdůrazňuje přitom výraznou úsporu oproti nasazení pilotovaných stíhaček, kde jedna letová hodina stojí vysoké statisíce korun.

Nový systém má nést dvě naváděné střely o celkové hmotnosti kolem 15 kilogramů a být vybaven detekčními a zaměřovacími technologiemi. Nepůjde o jednorázovou vyčkávací munici. Letoun se po splnění mise vrátí, doplní výzbroj a může znovu vzlétnout.

Dron společnosti Primoco

Integrace do systémů NATO a spolupráce s Airbusem

Finální produkt vzniká ve spolupráci se dvěma až třemi partnery. Klíčovým prvkem má být integrace do systémů vyvinutých koncernem Airbus Defence and Space.

Chceme to integrovat do AI vytvořené Airbusem. V zásadě to bude propojené mimo jiné i se stíhačkami Eurofighter. Nepracujeme na izolovaném, ale plně integrovaném řešení,“ popisuje Semetkovský s odkazem na letouny Eurofighter Typhoon.

Právě certifikace NATO STANAG 4703 umožňuje armádám aliance zařazovat takto ověřené systémy do výzbroje bez dodatečných testů. Primoco na získání normy pracovalo pět let, přičemž související dokumentace čítá 28 tisíc stran.

Investice za tři čtvrtě miliardy

Rostoucí poptávka tlačí firmu k masivní expanzi výrobních kapacit. Na letišti v Písku-Krašovicích buduje nový hangár a výcvikové prostory, jejichž dokončení plánuje na květen. V přilehlé průmyslové zóně připravuje výstavbu nové výrobní haly, z níž mají nové stroje vycházet od roku 2028. Cílová kapacita má dosáhnout až 300 letounů ročně.

Celková investice do nového zázemí v Písku dosáhne zhruba 750 milionů korun. Společnost rovněž získala oprávnění pro výcvik vojenských pilotů dronů.

Primoco, které je obchodováno na hlavním trhu pražské burzy, očekává za rok 2025 tržby 397 milionů korun a EBITDA 135 milionů korun při 34procentní provozní marži. S tržní kapitalizací kolem pěti miliard korun se řadí mezi stovku nejhodnotnějších českých firem.

Desítky klinik

FutureLife dnes provozuje přibližně 60 klinik v 16 zemích. Zaměstnává více než 2100 odborníků a ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. O pozici evropské jedničky soupeří česká skupina se španělskou IVIRMA, která je silná především v západní Evropě.

Na britský trh vstoupila FutureLife v roce 2022 koupí londýnské kliniky The Centre for Reproductive and Genetic Health (CRGH) za několik miliard korun. O dva roky později převzala Bristol Centre for Reproductive Medicine (BCRM) v jihozápadní Anglii.

Kvůli střetu zájmů převedl Andrej Babiš do svěřenského fondu holding Agrofert, investiční skupinu Hartenberg Holding však nikoli. V ní prostřednictvím firmy SynBiol drží 87,75 procenta podílu. Dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje také do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů.

Doporučujeme